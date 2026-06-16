De lussen van deze velcro hoes zijn gemaakt met een hoog percentage katoen en zijn bijzonder geschikt voor het direct nat afnemen en onderhouden van geoliede of gewaxte kurk-, hout- en parketvloeren. Een belangrijk detail: het lage gewicht van de mophoes vermindert de vervolgkosten voor het opnieuw verwerken, omdat er meer moppen in een wasmachinelading passen. Voor de beste reinigingsresultaten en om schade aan de vloer door te veel vocht te voorkomen, giet u 150 procent van zijn eigen gewicht reinigingsoplossing over de mop met behulp van de preconditioneringsmethode. Een tweede stap om het oppervlak droog te vegen is meestal niet nodig.