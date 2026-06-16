Velcro dweil katoen 40cm
Katoenen hoes met klittenbandsluiting voor het nat afvegen van geoliede of gewaxte kurk-, hout- en parketvloeren. Ideaal voor gebruik na de preconditioneringsmethode.
De lussen van deze velcro hoes zijn gemaakt met een hoog percentage katoen en zijn bijzonder geschikt voor het direct nat afnemen en onderhouden van geoliede of gewaxte kurk-, hout- en parketvloeren. Een belangrijk detail: het lage gewicht van de mophoes vermindert de vervolgkosten voor het opnieuw verwerken, omdat er meer moppen in een wasmachinelading passen. Voor de beste reinigingsresultaten en om schade aan de vloer door te veel vocht te voorkomen, giet u 150 procent van zijn eigen gewicht reinigingsoplossing over de mop met behulp van de preconditioneringsmethode. Een tweede stap om het oppervlak droog te vegen is meestal niet nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|70% katoen / 30% PET
|Textiel materiaal
|Katoenmix
|Productiemethode:
|PET-geweven draagdoek met aangestikte lussen
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen