Kit Ray Infinity
Kit Ray Infinity: 1 tanksteel met dubbele ergonomische draaigreep, 1 x 40 cm Velook-frame, 1 x Soft Striat vlakmop met rand.
Handvat met tank voor schoonmaken zonder emmer, met frame voor klittebandsysteem. Ideaal voor moeilijk bereikbare omgevingen zoals trappenhuizen en een nauwkeurige reiniging van onverwacht vuil of in combinatie met reiniging met apparatuur.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|Aluminium / staal / PP / rubber / POM
|Type steel
|Stijf
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,9
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 90 x 1580
Uitvoering
- Ergo-aansluiting
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging