Kit Ray Infinity

Kit Ray Infinity: 1 tanksteel met dubbele ergonomische draaigreep, 1 x 40 cm Velook-frame, 1 x Soft Striat vlakmop met rand.

Handvat met tank voor schoonmaken zonder emmer, met frame voor klittebandsysteem. Ideaal voor moeilijk bereikbare omgevingen zoals trappenhuizen en een nauwkeurige reiniging van onverwacht vuil of in combinatie met reiniging met apparatuur.

Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal Aluminium / staal / PP / rubber / POM
Type steel Stijf
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,9
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,6
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 90 x 1580

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Kit Ray Infinity
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Toebehoren