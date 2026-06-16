Cette serpillère auto-agrippante en microfibre à boucles de couleur bleue est conçue pour une utilisation universelle. Ses boucles réparties de manière dense et uniforme assurent une excellente absorption de la saleté. Les boucles en polyester et microfibre facilitent notamment le nettoyage à proximité des bords et éliminent totalement la saleté en suspension dans les angles et sur les chants. Cette serpillère microfibre à boucles est parfaite pour la méthode de préconditionnement et la méthode de pulvérisation.