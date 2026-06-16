De blauwe klittenbandmop van microvezel met lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele dweil. Het maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte verdeling van de lussen, die een uitstekend vuilopnamevermogen bieden. Vooral de polyesterlussen met een hoog aandeel microvezels maken het gemakkelijker om tot aan de rand schoon te maken en los vuil betrouwbaar uit hoeken en randen te verwijderen. De microvezel-lussenmop is ideaal voor gebruik met de preconditionerings- of spraymethode.