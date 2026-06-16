Cette serpillère auto-agrippante en microfibre à boucles de couleur rouge est conçue pour une utilisation universelle dans les sanitaires. Ses boucles réparties de manière dense et uniforme assurent une excellente absorption de la saleté. Les boucles en polyester et microfibre facilitent notamment le nettoyage à proximité des bords et éliminent totalement la saleté en suspension dans les angles et sur les chants. Le code couleur sur la serpillère permet de la réserver à une zone à nettoyer pour éviter toute contamination croisée. Cette serpillère microfibre à boucles est idéale pour la méthode de préconditionnement et la méthode de pulvérisation.