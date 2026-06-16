Rode klittenmop van microvezel met lussen, 40 cm
Rode microvezel klittenbandmop met microvezellussen en handige klittenbandsluiting voor eenvoudige reiniging. Ideaal voor de spuitmethode en voorgeconditioneerde toepassingen.
De rode microvezel klittenbandmop met lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele mop voor sanitaire ruimtes. Het maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte verdeling van de lussen, die een uitstekend vuilopnamevermogen bieden. Vooral de polyesterlussen met een hoog aandeel microvezels maken het gemakkelijker om tot aan de rand schoon te maken en los vuil betrouwbaar uit hoeken en randen te verwijderen. Dankzij de kleurcodering kan deze duidelijk worden toegewezen aan de betreffende te reinigen ruimte, waardoor kruisbesmetting wordt voorkomen. De microvezel-lussenmop is ideaal voor gebruik met de preconditionerings- of spraymethode.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|100% PET
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|PET-geweven draagdoek met aangestikte lussen
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 30
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging
- Vloer - nat reinigen