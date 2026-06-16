De rode microvezel klittenbandmop met lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele mop voor sanitaire ruimtes. Het maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte verdeling van de lussen, die een uitstekend vuilopnamevermogen bieden. Vooral de polyesterlussen met een hoog aandeel microvezels maken het gemakkelijker om tot aan de rand schoon te maken en los vuil betrouwbaar uit hoeken en randen te verwijderen. Dankzij de kleurcodering kan deze duidelijk worden toegewezen aan de betreffende te reinigen ruimte, waardoor kruisbesmetting wordt voorkomen. De microvezel-lussenmop is ideaal voor gebruik met de preconditionerings- of spraymethode.