Rode klittenmop van microvezel met lussen, 40 cm

Rode microvezel klittenbandmop met microvezellussen en handige klittenbandsluiting voor eenvoudige reiniging. Ideaal voor de spuitmethode en voorgeconditioneerde toepassingen.

De rode microvezel klittenbandmop met lussen is ontwikkeld voor gebruik als universele mop voor sanitaire ruimtes. Het maakt indruk met zijn gelijkmatige en dichte verdeling van de lussen, die een uitstekend vuilopnamevermogen bieden. Vooral de polyesterlussen met een hoog aandeel microvezels maken het gemakkelijker om tot aan de rand schoon te maken en los vuil betrouwbaar uit hoeken en randen te verwijderen. Dankzij de kleurcodering kan deze duidelijk worden toegewezen aan de betreffende te reinigen ruimte, waardoor kruisbesmetting wordt voorkomen. De microvezel-lussenmop is ideaal voor gebruik met de preconditionerings- of spraymethode.

Specificaties

Technische gegevens

Programma ADVANCED
Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal 100% PET
Textiel materiaal Microvezel
Productiemethode: PET-geweven draagdoek met aangestikte lussen
Textielstructuur Lus stapel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Droger temperatuur (°C) max. 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 30
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 105
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Rode klittenmop van microvezel met lussen, 40 cm
Toepassingen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel