Cette serpillère auto-agrippante en microfibre est spécialement conçue pour le nettoyage des zones hygiéniquement sensibles comme les établissements de soins. Composée de matériaux de haute qualité, elle est dotée d'un système de bandes autoagrippantes très pratique pour la fixer ou la retirer du support pour balai à plat. Avec sa structure en microfibre courte, elle est parfaite pour le nettoyage des sols durs lisses et légèrement texturés. Les microfibres fines de la serpillère auto-agrippante assurent non seulement d'excellentes propriétés de glissement, mais aussi une parfaite absorption de l'humidité, de la saleté et de la poussière. Les larges bords latéraux de la serpillère en microfibre courte éliminent parfaitement la saleté en suspension dans les coins et les angles. Cette serpillère de 40 centimètres de largeur est idéale pour la méthode de préconditionnement ou la méthode de pulvérisation.