Kortvezel microvezel klittenbandmop, 40 cm
De kortvezelige microvezel klittenbandmop reinigt gladde en licht gestructureerde harde vloeren in één stap. Met klittenbandsluiting, ideaal voor spuit- of voorgeconditioneerde toepassingen.
De microvezel klittenbandmop is speciaal ontwikkeld voor reinigingstoepassingen in hygiënegevoelige ruimtes, zoals zorginstellingen. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en beschikt over een handige klittenbandsluiting voor eenvoudige bevestiging aan en verwijdering van de mophouder. Dankzij de korte vezelstructuur is de mop ideaal voor het reinigen van gladde en licht gestructureerde harde vloeren. De fijne microvezels van de klittenbandmop bieden niet alleen uitgebalanceerde, moeiteloze glijeigenschappen, maar ook een uitstekende opname van vocht en dus ook van vuil en stof. De bredere randen aan de zijkanten van de kortvezelmop verwijderen los vuil betrouwbaar uit hoeken en gaten. De 40 centimeter brede mophoes kan zowel voor de spuitmethode als voor gepreconditioneerde toepassingen worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|85% PET / 15% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|Poolstof (reinigingslaag)
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|420 / 120
|Afmetingen, verpakt (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Videos
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen