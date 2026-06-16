De microvezel klittenbandmop is speciaal ontwikkeld voor reinigingstoepassingen in hygiënegevoelige ruimtes, zoals zorginstellingen. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en beschikt over een handige klittenbandsluiting voor eenvoudige bevestiging aan en verwijdering van de mophouder. Dankzij de korte vezelstructuur is de mop ideaal voor het reinigen van gladde en licht gestructureerde harde vloeren. De fijne microvezels van de klittenbandmop bieden niet alleen uitgebalanceerde, moeiteloze glijeigenschappen, maar ook een uitstekende opname van vocht en dus ook van vuil en stof. De bredere randen aan de zijkanten van de kortvezelmop verwijderen los vuil betrouwbaar uit hoeken en gaten. De 40 centimeter brede mophoes kan zowel voor de spuitmethode als voor gepreconditioneerde toepassingen worden gebruikt.