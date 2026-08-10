Край на калните лапи – четката за почистване на домашни любимци като допълнение към всички устройства OC 3 почиства бързо, старателно и нежно. Идеална след разходка на кучето при лошо време – преди да се качите в колата или когато се приберете у дома. Независимо дали просто миете калните лапи на вашия домашен любимец или почиствате цялата му козина, гъвкавите силиконови влакна не само правят четката удобна за вашия домашен любимец, но също така премахват замърсяванията особено ефективно. За да я използвате, свържете четката директно към пистолета на OC 3. Когато натиснете спусъка, водата тече през четката. Комбинацията от нежна душ струя с ниско налягане (сравнима със струя от чешма) и механичния ефект на влакната осигуряват изключителна почистваща сила, както и масажен ефект, на който много домашни любимци ще се насладят. Мръсотията се отстранява с лекота. Количеството на водата е уморенено, което предпазва батерията и означава, че тя може да се използва достатъчно дълго време.