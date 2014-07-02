Прахосмукачки

!Keine Chance für Staub.! Компактни и безшумни: малките и мобилни прахосмукачки за сухо почистване на Керхер са предвидени специално за нуждите на професионалните клиенти.

Абсолютно безшумните прахосмукачки за сухо почистване с eco!efficiency пестят ток, убеждават с възможност за обработка на голяма площ, могат да се прилагат многостранно и за различни подови настилки. Филтрите от нетъкана материя с дълъг живот гарантират непрекъсната мощност на силата на изсмукване.

Четковите прахосмукачки Kärcher използват мощно засмукване и почистващото действие на електрическа четка. Те без усилие премахват упоритите частици мръсотия от влакната. Моля, обърнете внимание, че за повечето продукти са налични версии за различни държави: 120 V / 60 Hz или 220-240 V / 50 Hz.

Акумулаторните прахосмукачки на Керхер са много тихи и нямат кабел, който да пречи на работата. Така тези уреди могат да се използват безпроблемно например за почистване на офиси при непрекъснат достъп на външни хора.

Професионални прахосмукачки за сухо почистване

Прахосмукачки за сухо почистване, вертикални четкови прахосмукачки, акумулаторни модели или електрически метли: професионалната ни гама предлага мощни и лесни за употреба решения за всяка област на приложение.

Търсачки за уреди

Открийте широка гама от технологии със светкавична бързина – с търсачката на продукти Kärcher Professional

Само за миг ще ви покажем точната машина Kärcher Professional, която най-добре отговаря на вашата конкретна почистваща задача.

HEPA 14 филтър: хигиенното решение за чист въздух в помещенията

Всеки ден влизаме в контакт с вируси, бактерии, фин прах и алергени, които циркулират във въздуха на закрито в офиси, хотели, болници, лекарски кабинети, училища, както и в нашите къщи и апартаменти, разбира се. Респираторните заболявания често са дългосрочна последица.

Филтърът Kärcher HEPA 14 осигурява дълготрайна помощ за филтриране на аерозолите от въздуха в затворени пространства и премахване на вредните частици. Вградени в устройствата за пречистване на въздуха и прахосмукачки на Kärcher, те почистват въздуха в помещенията ефективно и надеждно.

