HEPA 14 филтър: хигиенното решение за чист въздух в помещенията

Всеки ден влизаме в контакт с вируси, бактерии, фин прах и алергени, които циркулират във въздуха на закрито в офиси, хотели, болници, лекарски кабинети, училища, както и в нашите къщи и апартаменти, разбира се. Респираторните заболявания често са дългосрочна последица.

Филтърът Kärcher HEPA 14 осигурява дълготрайна помощ за филтриране на аерозолите от въздуха в затворени пространства и премахване на вредните частици. Вградени в устройствата за пречистване на въздуха и прахосмукачки на Kärcher, те почистват въздуха в помещенията ефективно и надеждно.

Научете повече