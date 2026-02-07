Почистващи роботи
Оптимизирайте работните процеси, освободете екипи, увеличете производителността.
В сектора за почистване на сгради липсват квалифицирани работници, текучеството на работна ръка в индустрията е високо и успоредно с това задачите по почистване стават все по-сложни. Нашият отговор на тези предизвикателства е: Kärcher Intelligent Robotic Application или накратко „KIRA“ – почистващите роботи от Kärcher.
Роботизирана подопочистваща машина KIRA B 50
- Области на приложение: средни до големи твърди подове
- Производителност на площ: до 2300 квадратни метра на час
- Предлага се като опция докинг станция за напълно автономна работа
Роботизирана прахосмукачка KIRA CV 50
- Области на приложение: средно големи мокетени и твърди подове
- Производителност на площ: до 525 квадратни метра на час
- 36-волтови сменяеми батерии от платформата Kärcher Battery Power+
Най-доброто решение за всяко приложение
Светът на бизнеса за почистване на сгради претърпя фундаментална трансформация. Докато някога смукачките, почистващите мопове, основните почистващи препарати и почистванетох на ръка някога бяха достатъчни, сега секторът се определя от най-модерната технология за почистване, строги хигиенни и екологични стандарти, както и все по-взискателни задачи за почистване.
Вместо да изпращат обучен и специализиран почистващ персонал, за да се справят с по-отнемащите време задачи като почистване на подове, усъвършенстваните почистващи роботи от платформата KIRA на Kärcher предлагат нови и по-добри алтернативи. Като допълнение към почистващите екипи, те поемат почистването на подове в големи и обширни площи, както и в тесни вътрешни пространства.
Вместо да правим компромис с качеството на почистване с машинно решение „всичко в едно“, ние разработихме нашите почистващи роботи с прецизност, специално за въпросното приложение. Това е единственият начин да се гарантира най-доброто качество на почистване и най-добрата работа за потребителите.
Kärcher Intelligent Robotic Application
KIRA представлява нова продуктова категория с непрекъснато нарастващ брой професионални почистващи роботи, които могат да облекчат почистващия персонал от монотонни и отнемащи време задачи, като почистване на подове, оставяйки ги да изпълняват паралелно по-сложни задачи. Интуитивни за работа, нашите почистващи роботи навигират и почистват безопасно и надеждно в голямо разнообразие от среди благодарение на мощна сензорна технология и усъвършенстван софтуер.
Комбиниране на експертиза и най-съвременни технологии
Kärcher играе водеща роля в почистващите технологии в световен мащаб от десетилетия. Нашите автономни почистващи машини съчетават пълния обхват на нашия опит с технология от висок клас под формата на изключително прецизни сензори, мощни компютри и усъвършенстван софтуер за създаване на нови, изключително иновативни продуктови концепции с автономна ориентация.
Независимо дали става въпрос за автономно измиване на под или смукачка, почистващите роботи от платформата KIRA навигират лесно и безопасно в просторни или сложни среди, надеждно откривайки хора и физически препятствия. Те обработват данните от сензора за части от секундата и – ако е необходимо – започват подходящи маневри за избягването им. Способността на машините да отговарят на високите технически изисквания за интелигентна и напълно безопасна навигация по всяко време се демонстрира от сертификатите за безопасност, показващи, че те функционират в съответствие с IEC 63327[SM1] за безопасна работа дори в обществени зони.
Интуитивни за постоянни резултати при почистване
Технологията зад KIRA е толкова впечатляваща, колкото качеството на почистване и последователността, които постига. Между другото, не са необходими експертни познания за настройка на машините – напротив, роботите са оптимизирани за лесна и интуитивна работа, така че кратък въвеждащ инструктаж е цялото необходимо обучение.
Възможно най-гъвкав и специализиран, колкото е необходимо
Нашите почистващи роботи са специално пригодени за нуждите на професионалистите по почистване в ежедневната им работа, за да отговорят на техните различни изисквания. Прахосмукачката-робот KIRA трябва да бъде възможно най-маневрена и достъпна за използване в кратък срок – например при почистване на хотелски стаи и коридори – и следователно е оборудвана с дълготрайни батерии 36 V Kärcher Battery Power+. Докинг станциите осигуряват почистването с подопочистващия робот KIRA B 50 да е напълно автономно – като позволява на машината да допълва с чиста вода, да изпразва мръсна вода, да изплаква резервоара и да зарежда дълготрайната литиево-йонна батерия. Дори много големи складове и индустриални зони могат да бъдат почистени без човешка намеса.
Почистване навсякъде от огромни зали до под маси
От големи площи до затворени и дори претрупани пространства. В зависимост от дизайна и приложението, нашите почистващи роботи са изключително гъвкави, което ги прави подходящи за използване в транспортната индустрия (летища, гари, логистични складове), в сектора на търговията на дребно (супермаркети, хипермаркети, търговски центрове), в сектора на здравеопазването (болници, лечебни заведения), в обществени сгради (училища, университети, музеи, спортни зали, конферентни центрове), в офис сгради (антрета, коридори, стаи), в индустрията на хотелиерството (стаи за гости, фоайета, хотелски коридори и хотелски стаи) и, разбира се, в индустриална среда за почистване на производствени и заводски халета.
Най-съвременна свързаност и защита на данните
За целите на документирането и за дистанционно наблюдение на машините, подробни отчети за почистване, известия и текущото състояние на машината могат да бъдат прегледани по всяко време и от всяко място от упълномощени лица в съответния уеб портал или чрез приложението KIRA Robots от Kärcher. От съображения за сигурност всички данни са криптирани и строго защитени срещу неоторизиран външен достъп. При поискване упълномощените лица могат да получават известия директно на своя телефон. Във всички случаи ние гарантираме отговорно и целенасочено боравене с чувствителни данни и, разбира се, съответствие с GDPR.