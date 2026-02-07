Почистващи роботи

Комбиниране на експертиза и най-съвременни технологии

Kärcher играе водеща роля в почистващите технологии в световен мащаб от десетилетия. Нашите автономни почистващи машини съчетават пълния обхват на нашия опит с технология от висок клас под формата на изключително прецизни сензори, мощни компютри и усъвършенстван софтуер за създаване на нови, изключително иновативни продуктови концепции с автономна ориентация.

Независимо дали става въпрос за автономно измиване на под или смукачка, почистващите роботи от платформата KIRA навигират лесно и безопасно в просторни или сложни среди, надеждно откривайки хора и физически препятствия. Те обработват данните от сензора за части от секундата и – ако е необходимо – започват подходящи маневри за избягването им. Способността на машините да отговарят на високите технически изисквания за интелигентна и напълно безопасна навигация по всяко време се демонстрира от сертификатите за безопасност, показващи, че те функционират в съответствие с IEC 63327[SM1] за безопасна работа дори в обществени зони.