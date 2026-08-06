Генератори и помпи за отпадни води

Генератори - силни машини с голяма мощност

Eелектрическите уреди се нуждаят от захранване с електричество, независимо от това, къде се използват. Оттук и необходимостта да се създава електричество на местата, където няма захранване. Нашите генератори PGG 3/1, 6/1 и 8/3 с бензинов двигател се явяват вашият правилен избор за обезпечаването на автономно електрозахранване и експлоатация на водоструйки със студена и топла вода на строителните площадки, на различните обекти в общините, селското и горското стопанства, в градинарството и търговията. Като цяло за професионални машини, които се захранват с електрическа енергия, дори работещи дори при непрекъснат режим.

Подходяща производителност и правилно свързване

Вашите генератори модел PGG ви позволяват лесно да намерите подходящата производителност за всяко приложение. PGG означава генератор на енергия, работещ на бензин. Цифровите комбинации като 8/3 или 6/1 следват в обозначението на модела. Числото преди предната наклонена черта дава мощността на генератора в kW, числото след наклонената черта дава текущите фази на връзка, т.е. 1 или 3. В зависимост от натоварването на свързване на вашето устройство и в зависимост от модела устройство, вие лесно ще изберете подходящия за вас генератор.