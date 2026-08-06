Генератори и помпи за отпадни води
Силни машини с голяма мощност Имате машини с голяма мощност. Без захранване с електричество? Голямо количеството отпадна вода? Станете напълно независими. С нашите бензинови генератори и с помпата за отпадни води можете професионално да решите всички проблеми. Нашите генератори PGG 3/1, 6/1 и 8/3 с бензинов двигател са вашият правилен избор за обезпечаването на автономно електрозахранване на водоструйките със студена и топла вода на строителните площадки, на различните обекти в общините, селското и горското стопанства, в градинарството и занаятчийството. И нашата помпа за отпадъчни води модел WWP 45 ще реши вашите проблеми, ако в строителните изкопи и ями, в мазетата, в подземните гаражи или в кабелните шахти се събере голямо количество вода.
Генератори - силни машини с голяма мощност
Eелектрическите уреди се нуждаят от захранване с електричество, независимо от това, къде се използват. Оттук и необходимостта да се създава електричество на местата, където няма захранване. Нашите генератори PGG 3/1, 6/1 и 8/3 с бензинов двигател се явяват вашият правилен избор за обезпечаването на автономно електрозахранване и експлоатация на водоструйки със студена и топла вода на строителните площадки, на различните обекти в общините, селското и горското стопанства, в градинарството и търговията. Като цяло за професионални машини, които се захранват с електрическа енергия, дори работещи дори при непрекъснат режим.
Подходяща производителност и правилно свързване
Вашите генератори модел PGG ви позволяват лесно да намерите подходящата производителност за всяко приложение. PGG означава генератор на енергия, работещ на бензин. Цифровите комбинации като 8/3 или 6/1 следват в обозначението на модела. Числото преди предната наклонена черта дава мощността на генератора в kW, числото след наклонената черта дава текущите фази на връзка, т.е. 1 или 3. В зависимост от натоварването на свързване на вашето устройство и в зависимост от модела устройство, вие лесно ще изберете подходящия за вас генератор.
Мобилни, удобни и безопасни
Нормалните консуматори на електричество могат да работят с номиналното натоварване на мощността на генератора. Това включва, например, вентилаторни печки, чайници, кафе машини и осветители. Това е различно от потреблението на уреди с електромотор. Тези машини имат значително по-висок пусков ток и оттук по-висок индуктивен или товар. Това означава, че при включването на тези машини, те временно потребяват много повече ток от номиналната им мощност. Към тези случаи се отнасят, например, електроинструментите, градинските устройства, прахосмукачките с високо налягане, общо прахосмукачките и по-големите домакински уреди. Следователно в тези случаи трябва да изберете съответно генератор PGG с по-висока мощност.
Напрежението се увеличава - вашият PGG се настройва
Всички генератори PGG имат AVR технология. Този автоматичен електронен контрол на напрежението гарантира постоянен и стабилен изходен ток. Това означава, че с нашите PGG генератори вие можете безопасно да управлявате и чувствителни консуматори, както и електроинструменти с електронно управление.
Генераторите Kärcher PGG:
- Захранване на електрически машини с напрежение 230 V и / или 400 V на места, където няма захранване.
- Натоварване на връзката до 7,5 kW при 400 V.
- Натоварване на връзката до 5,5 kW при 230 V.
- Бензинови двигатели с удобен електрозапуск.
- Сгъваема дръжка и големи гуми без грайфери за лесно транспортиране дори и по неравен терен.
Помпа за отпадни води - 5000 кофи / час
Водата е не само необходимост, но тя може да бъде и проблем. Особено когато има големи обеми вода в изкопи, в мазета, в подземни паркинги или в кабелни канали. Нашата помпа за отпадни води WWP 45 е предназначена за приложение в такива случаи.
Тя изпомпва 750 l / min вода заедно с твърди вещества като чакъл, листа и кал с диаметър до 30 mm. Всмукателната кошница задържа по-големите твърди частици. WWP 45 е подходяща също и за изпомпване на чиста вода, напр. за зареждане на ремаркета HD/HDS, за пълнене на IB контейнери или за цистерни за напояване в селското стопанство.
Производителността изисква мощност
Помпата за отпадни води WWP 45 се задвижва от мощен бензинов мотор (EU STAGE V) с обикновен ръчен стартер и дросел за студен старт. WWP 45 може да работи непрекъснато до 2,2 часа, като за това време може да транспортира 100 000 литра вода. Можете да управлявате работата на помпата WPP 45 според приложението й, като регулирате скоростта. Наименованието на продукта WWP означава помпа за отпадни води, а числото 45 означава разход 45 m³ / h или 750 l / min.
Здрава и надеждна основа
Мощно устройство, като помпата WWP 45 се нуждае не само от мощно задвижване, но и от здрава и солидна основа. Здравата тръбна стоманена рамка образува такава основа и в същото време осигурява лесен достъп за обслужване и за ремонтни работи. Основата прави помпата WWP 45 надеждна, безопасна и здрава.
Станете независими
Там, където няма електричество и е необходимо да се изпомпа голямо количество мръсна вода, трябва професионално да приложите в действие нашите генератори и нашата помпа за отпадни води.
Нашите PGG генератори и помпата за отпадни води тип WWP 45 с двигатели в съответствие с EU STAGE V изработват електричество с макс. 7 кВт и изпомпват до 100 000 литра мръсна вода на всяко място при работа без прекъсване до 12 часа с един резервоар бензин. Това са мобилни, удобни и безопасни машини. Надеждни, икономични и екологични. А с нашите модерни сервизни пакети вие ще имате още по-голяма надеждност и независимост.
Генератори тип PGG 8/3, 6/1 и 3/1
- Надеждни, синхронни генератори с бензинови двигатели в съответствие с EU STAGE V и с електрозапуск.
- Непрекъсната мощност от 2,8 до 7 кВт - еднофазна или трифазна, в зависимост от версията на машината.
- DC изход за постоянен ток (12 V).
- Дисплей, показващ работното състояние.
- Големи резервоари за гориво за време за работа от 5,5 до 12 часа.
- AVR технология за поддръжка на постоянно напрежение.
- Гуми без грайфери и сгъваемата дръжка за бутане осигуряват оптимална маневреност.
- Защита от претоварване и контрол на нивото на маслото.
- За универсална употреба, напр. за работа с електроинструменти и електрически водоструйки и пароструйки.
Помпа за отпадни води WWP 45
- Независима от захранването в мрежата.
- Мощен бензинов двигател в съответствие с EU STAGE V с надежден ръчен стартер.
- Време на работа не по-малко от 2,2 часа или 100 000 l вода при 750 l / min.
- Отлична производителност: до 7 м височина на засмукване, до 25 м височина на извеждане.
- Изпомпва твърди частици с диаметър до 30 mm, поради което е подходяща и за вода, съдържаща по-едри замърсявания.
- Здрава тръбна стоманена рамка за защита срещу повреди и за транспорт с кранове с куки.
- Компактен дизайн и олекотена.
- За универсална употреба, напр. за изпомпване на вода от изкопи, от мазета, от подземни паркинги.
- Всички компоненти са лесно достъпни, лесни за поддръжка.