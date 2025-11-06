Керхер - международен доставчик на почистваща техника

Днес семейната фирма Керхер се счита за водещ световен доставчик на ефикасни, природосъобразни почистващи системи. Керхер се отличава с отлични резултати, иновация и качество.

Награди за дизайн и патенти

Почистващите уреди на Керхер обединяват функционалност, лесна употреба и прецизна оптика. Иновацията и стремежът към по-добри решения са приоритет за компанията, доказателство за което са патентите и отличията от реномирани институции. Над 1300 патента и потребителски мостри потвърждават откривателския дух и иновационната сила на компанията.