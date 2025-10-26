Уред за почистване на външни настилки

Благодарение на въртящите се ролкови четки и интегрираното разпределение на водата, уредът за почистване на външни настилки от Kärcher премахва мръсотията внимателно, но щателно от настилките, независимо дали са направени от дърво, WPC или гладки каменни плочки.

Уред за почистване на външни настилки
Вашият помощник за почистване на външни настилки.

Нека сложим край на енергоемкото търкане: благодарение на уреда за почистване на външни настилки никога повече няма да ви се налага да почиствате ръчно дървени подове навън. Можете също така да почиствате отдалечени обекти за нула време и без необходимост от електрическа връзка: за безжичната машина за почистване на външни настилки не се нуждаете от отделен източник на захранване и можете да се насладите на максимална гъвкавост и свобода на движение. Въртящи се ролкови четки и вода почистват равномерно, отстранявайки дори упоритите и вкоренени замърсявания от дървото. Обемът на водата може да се регулира лесно, което означава, че използвате само толкова вода, колкото действително ви е необходима. Мръсотията се разхлабва и отмива с една стъпка. В комбинация със съвместимите ролкови четки, уредът за почистване на външни настилки също така почиства мръсотията от каменни плочки във външните зони оптимално и без усилие.

ПОДГОТОВЕТЕ СЦЕНАТА ЗА ЛЯТОТО, ПРОПУСНЕТЕ ДРАМАТАТА.

Вече нямате нужда от електрически контакт и досаден удължителен кабел, за да почистите старателно вашия двор или балкон, като същевременно предпазвате пода. Новата машина за почистване на външни настилки PCL 3-18 може да почисти до 20 квадратни метра дървени, WPC или каменни плочки с едно зареждане на батерията. И вие можете сами да избирате колко вода да използвате, което ви помага лесно да трансформирате дори кочина за прасета в изложението на цветята в Челси, като същевременно пестите ресурси.

Цялостно и равномерно почистване

Иновативни ролкови четки с обратно въртене осигуряват цялостно и равномерно почистване на дървени външни настилки.

Функция 2 в 1

Двете интегрирани водни дюзи разхлабват и изплакват мръсотията в една стъпка.

Няма нужда от захранване

Уредът за почистване на външни настилки се предлага със сменяема батерия 18 V Kärcher Battery Power за по-гъвкава употреба без необходимост от захранване или като устройство с кабел за почистване на по-големи площи.

Може да се използва върху различни външни повърхности

Благодарение на възможността за смяна без инструменти, четките за дърво, включени в обема на доставката, могат да бъдат заменени с четки за почистване на гладки каменни плочки за нула време.

Акценти

Пролет след пролет: външната настилка отчаяно се нуждае от общо почистване. Слънцето, дъждът, снегът и ледът са оставили своите следи, а органичният растеж, мъхът и друга мръсотия развалят повърхността. За щастие метлата, скруберът и кофата могат да останат там, където са: в шкафа. Сега почистването е не само значително по-бързо, но и много по-задълбочено и лесно: с уреда за почистване на външни настилки от Kärcher.

Често задавани въпроси за почистващ уред за външни настилки

PCL почистващият уред за външни настилки е подходящ за повърхности като дървени вътрешни дворове и WPC. С ролковите четки за каменни повърхности (предлагат се отделно) можете също да почиствате гладки каменни плочки на външни площи. Повърхността на каменните плочи трябва да е гладка и плътна.

Ширината на почистване е 300 милиметра.

Обемът на доставката включва комплект, който се състои от две ролкови четки за дървени повърхности. Ролковите четки за каменни повърхности могат да бъдат закупени отделно.

Ролковите четки могат лесно да се сменят на ръка, без да са необходими инструменти.

PCL 3-18 е съвместим с всички 18 V Battery Power сменяеми батерии на Kärcher.

Времето на работа на батерията зависи от състава на повърхността, която ще се почиства. С батерия от 2,5 Ah уредът може да почиства дървени повърхности до 18 минути.

PCL 3-18 няма резервоар за вода. Както при кабелното устройство, то трябва да бъде свързано към крана чрез воден градински маркуч.

Максималното водно налягане е 10 бара и следователно съответства на диапазона на ниско налягане.

Максималният разход на вода при водно налягане 4 bar е 180 l/h.

PCL почиства само с вода; не е възможно добавянето на почистващ препарат през устройството.

Акумулаторна платформа Kärcher Battery Power

PCL 3-18 cordless е продукт, базиран на 18 V платформа за батерии Kärcher Battery Power. Открийте цялата продуктова гама и вижте кои други продукти са съвместими с вашата батерия 18 V Battery Power.

18 V Battery Power

Тук ще намерите всички устройства от 18 V батерийната платформа на Kärcher Battery Power
Аксесоари за уреда за почистване на външни настилки

Можете да намерите подходящи аксесоари за вашия уред за почистване на външни настилки директно на продуктовата страница или като използвате нашата търсачка на аксесоари.

