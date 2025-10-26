Уред за почистване на външни настилки

Вашият помощник за почистване на външни настилки.

Нека сложим край на енергоемкото търкане: благодарение на уреда за почистване на външни настилки никога повече няма да ви се налага да почиствате ръчно дървени подове навън. Можете също така да почиствате отдалечени обекти за нула време и без необходимост от електрическа връзка: за безжичната машина за почистване на външни настилки не се нуждаете от отделен източник на захранване и можете да се насладите на максимална гъвкавост и свобода на движение. Въртящи се ролкови четки и вода почистват равномерно, отстранявайки дори упоритите и вкоренени замърсявания от дървото. Обемът на водата може да се регулира лесно, което означава, че използвате само толкова вода, колкото действително ви е необходима. Мръсотията се разхлабва и отмива с една стъпка. В комбинация със съвместимите ролкови четки, уредът за почистване на външни настилки също така почиства мръсотията от каменни плочки във външните зони оптимално и без усилие.