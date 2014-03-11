Метачни машини
Метенето може да бъде толкова лесно. С метачните машини Керхер пътеките, гаражните алеи и двора могат да бъдат почистени бързо, удобно и надеждно. Всички външни пространства засияват с нов блясък – без излишно напрежение и навеждане. Никоя метла не може да се мери с тях.
Предимствата на метачните машини.
Лесни за обслужване
Лесно метене, без никакво усилие и напрежение.
Гъвкави и комфортни
Ръкохватките на метачните машини са с регулируема височина и при нужда могат да бъдат прибрани напълно.
Чистота до последния детайл
Дългите косми на страничната четка способстват за перфектно почистване дори и в ъглите.
Несложни и компактни
Всички наши метачни машини са с малки дръжки и могат да се съхраняват, без да заемат място: Просто приберете ръкохватката и поставете метачната машина отвесно. Готово!
Най-лесното сваляне
Контейнерите за отпадъци на метачните машини на Керхер могат да се свалят съвсем лесно, за да бъдат изпразнени, повдигнете, готово. Без да се докосвате до отпадъците.
Стоят от само себе си
Контейнерите за отпадъци могат да се свалят лесно и са с такава конструкция, че да могат безопасно да стоят самостоятелно.
Странични четки за влажни отпадъци
Страничните четки направени със стандартен косъм и четките направени от по-твърд косъм, които са три пъти по-твърди, са идеални за почистване и събиране на влажни отпадъци. Препоръчваме ви да ги използвате, например за почистване на намокрени от дъжда листа, които са полепнали по земята. Страничните четки са съвместими с метачни машини S 500 и S 650.