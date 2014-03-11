Странични четки за влажни отпадъци

Страничните четки направени със стандартен косъм и четките направени от по-твърд косъм, които са три пъти по-твърди, са идеални за почистване и събиране на влажни отпадъци. Препоръчваме ви да ги използвате, например за почистване на намокрени от дъжда листа, които са полепнали по земята. Страничните четки са съвместими с метачни машини S 500 и S 650.