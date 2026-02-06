Страничните четки с конфигурация, които са съставени от стандартни косми, и косми които са три пъти по-твърди, са идеални за отлепване и почистване на мокри отпадъци. Препоръчваме ви да използвате това, например, за да пометете листа, които са се намокрили от дъжда и са залепени на земята. Страничните четки са подходящи за метачни машини S 500 до S 650.