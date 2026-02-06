Странична четка за работа при мокро време

Две почистващи странични четки със специална конфигурация за мокри условия на работа. Подходяща за метачни машини S 500 до S 650.

Страничните четки с конфигурация, които са съставени от стандартни косми, и косми които са три пъти по-твърди, са идеални за отлепване и почистване на мокри отпадъци. Препоръчваме ви да използвате това, например, за да пометете листа, които са се намокрили от дъжда и са залепени на земята. Страничните четки са подходящи за метачни машини S 500 до S 650.

Характеристики и предимства
Специална конфигурация на четката, съставена от смес от стандартни косми и косми, които са три пъти по-твърди
  • Подобрена изходна сила за отлепяне и измитане на мокри отпадъци.
  • Дори фините отпадъци са надеждно пометени.
Спецификации

Технически данни

Цвят сив
Тегло (кг) 0,236
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,462
Размери (Д х Ш х В) (мм) 252 x 252 x 51
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Пътеки
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания