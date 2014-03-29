Колко е важно качеството на сухия лед?

Опитът показва, че с прясно произведени пелети сух лед се чисти много по-добре и много по-бързо. Затова при почистване със сух лед е от съществено значение, по възможност винаги да се използва пресен сух лед,.

Сух лед на няколко дни губи своята плътност и по този начин се намалява ефектът от почистването. Тогава се нуждаете от по-голямо количество сух лед за почистването на определена площ. Освен това сухият лед губи тегло, това означава, че например от първоначално 100 кг пелети сух лед след един ден са останали само 92 кг.