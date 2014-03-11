Парен екстрактор
Почиства с пара, изсмуква и подсушава. Парният екстрактор на Керхер почиства 3 пъти по-добре в една стъпка: почиства с пара, изсмуква и подсушава. Лесно, удобно и пестейки време без използване на химия.
3-в-1: Почистване с пара, изсмукване и подсушаване
Парните екстрактори на Керхер обединяват предимствата на парочистачките със силните страни на прахосмукачките за сухо почистване. Те например изсмукват трохите от пода, избърсват и накрая дори подсушават пода. Всичко това в една стъпка. Това впечатляващо устройство с подходящи аксесоари със сигурност ще поддържа всяко домакинство чисто и под контрол - лесно, удобно, бързо и без химикали.
Непрекъсната пара със система с два резервоара
Резервоарът може да се напълни бързо и лесно по всяко време за непрекъсната работа. По този начин вече не трябва да чакате, докато резервоарът се охлади, преди да го напълните отново.
Изключителна хигиена
Благодарение на петстепенното управление на потока на пара, той може да бъде индивидуално адаптиран към всяка повърхност и ниво на замърсяване. Благодарение на високата температура на парата, нещата не само изглеждат чисти - Керхер SV 7 ги прави чисти и хигиенични.
Хората с алергии могат да си отдъхнат
Изсмукване на праха с четворната филтърна система, но без торба за прах. Прахът остава във водния филтър. HEPA-филтърът отстранява дори и частиците, които могат да попаднат в белите дробове. Отпадният въздух е по-чист от въздуха в помещението.
Лесно управление
Парният екстрактор Керхер SV 7 ви впечатлява с лесното управление. Смукателната мощност може да се регулира на четири нива чрез дръжката. Потока на пара може да се регулира на пет нива на самия уред.
Области на приложение на парния екстрактор SV 7
Благодарение на аксесоарите, парният екстрактор Керхер SV 7 е подходящ за почистване без химия в цялата къща. Различните приставки позволяват почистване на подове, повърхности и мека мебел. Можете да използвате SV 7 и за да освежите килимите и да почистите прозорците и фугите.
Дневна
SV 7 на Керхер предлага просто, удобно и спестяващо време решение за всякакви предизвикателства в хола. Било то твърди подове, мека мебел или килими - можете да разчитате на парния екстрактор SV 7 върху всяка повърхност.
Кухня
Кухнята се бори с ежедневното замърсяване след готвене. Универсалният Керхер SV 7 предлага идеалното решение, за да накара всяка повърхност в кухнята да заблести отново. Силата на парата премахва дори изгорелите и мазни замърсявания, без никакви химикали.
Баня
С парата на Kärcher SV 7 може да се гарантира ефективно и цялостно почистване на батериите, огледалото и плочкитев банята. Парата прониква дори и в последните пролуки и ги почиства старателно и без химикали.
Видео за парен екстрактор SV 7
Аксесоари за парния екстрактор Kärcher SV 7
Със съответните аксесоари SV 7 се превръща в истински универсален уред и дори упоритата мръсотия вече няма шанс. Предлагат се различни аксесоари за използване върху твърди подове и килими. Кръгли четки, различни приставки за ръчната дюза, дюзи за тапицерия и много други осигуряват повече възможности за приложение и правят почистването по-ефективно, спестяващо време и удобно.