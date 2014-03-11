Парен екстрактор

3-в-1: Почистване с пара, изсмукване и подсушаване

Парните екстрактори на Керхер обединяват предимствата на парочистачките със силните страни на прахосмукачките за сухо почистване. Те например изсмукват трохите от пода, избърсват и накрая дори подсушават пода. Всичко това в една стъпка. Това впечатляващо устройство с подходящи аксесоари със сигурност ще поддържа всяко домакинство чисто и под контрол - лесно, удобно, бързо и без химикали.