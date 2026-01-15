Сухо/мокро смукачки
Смукачка за работилница или смукачка за кола, суха или мокра мръсотия, груба или фина мръсотия – няма значение! Смукачките за сухо/мокро почистване на Kärcher предлагат различни области на приложение, както за външно, така и за вътрешно. Те се открояват с превъзходна смукателна мощност, висока енергийна ефективност и здрав дизайн. Многофункционалните устройства имат много приложения и голям набор от аксесоари, което ги прави вашите чудесни средства за решаване на проблеми за къщата, градината и гаража.
КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ. НЕЗАВИСИМО КАКВО СЕ СЛУЧВА.
Мокро или сухо – няма значение: Мощната гама WD почиства всякакъв вид мръсотия. Открийте смукачките Kärcher, които могат да направят всичко. Тяхната висока мощност на засмукване и бързо отстраняване на замърсявания без остатъци върху всички подови повърхности ще върнат WOW във и около вашия дом. Независимо дали за мокра или суха мръсотия, WD с различните си аксесоари е надежден съюзник.
Разнообразни възможности за приложение
Многофункционалността е заложена в ДНК-то на нашите сухо/мокро смукачки. Тези силни машини почистват в мазето, гаража, вашата хоби работилница или градината. За ремонтни дейности, почистване на автомобила, отърване от парчета или разлята вода. Няма значение дали мръсотията е суха, мокра, груба или фина – тези мощни устройства се справят надеждно дори с големи количества вода.
Превъзходна ефективност на почистване и засмукваща мощност
Там, където конвенционалните домакински прахосмукачки се борят, сухо/мокро смукачките на Kärcher започват. С мощно засмукване, съчетано с изключителна енергийна ефективност, сухо/мокро смукачките осигуряват идеално събиране на мръсотия благодарение на перфектно координирани устройства и аксесоари, постигайки бързи и добри резултати. Използването на смукателния инструмент при рязане, шлайфане и много други намалява излагането на прах и мръсотия, като поддържа работното ви пространство чисто.
Още повече удобство
Удобство от следващо ниво: компактният дизайн отнема малко място за съхранение. Позволява маркуча и аксесоарите да се съхраняват директно върху устройството. Иновативният дизайн на филтрите прави сухо/мокро смукачките удобни за използване – без никакъв контакт с мръсотията. Нещо повече, дългият им живот благодарение на високо ниво на качество и здравина отличават смукачките за мокро и сухо почистване от останалите машини на пазара.
Характеристики
Приложения
Здравите сухо/мокро смукачки Kärcher не познават препятствия. Те премахват сухата мръсотия също толкова ефективно, колкото и мократа и дори големи количества течност не са проблем.
Почистване на автомобил
Почистете старателно колата си със смукачка за сухо/мокро почистване на Kärcher. Богатата гама от аксесоари ви позволява да почиствате между седалките и местата, които са трудно достъпни.
Ремонт
Смукачките за мокро и сухо почистване на Kärcher могат да се справят и с едри парчета боклук. Иновативната филтърна система и постоянно високата мощност на засмукване опростяват процеса на почистване и правят възможна работа с ниска консумация на енергия. Дори мокри или влажни парчета от строителна дейност не представляват проблем.
Работилница
Удобно отстраняване на прах и работа в работилницата. При моделите с вграден контакт електрическите устройства могат да бъдат включени директно в смукачката за мокро и сухо почистване, която засмуква дървесните стърготини автоматично веднага щом започнете да режете.
Течности и парчета
С нашите сухо/мокро смукачки името говори само за себе си. Счупени бутилки, малки локви или влажна мръсотия изобщо не са проблем, благодарение на високата всмукателна мощност, здравия контейнер и възможността за вакуумиране без филтърна торба.
Изтекла или разлята вода
Големите локви имат различни причини, но във всеки случай могат да бъдат отстранени старателно със смукачка за мокро и сухо почистване на Kärcher. Големият контейнер гарантира, че можете да почиствате за дълги периоди от време, както и да събирате големи натрупвания вода бързо и без усилие.
Градина
Смукачката за мокро и сухо почистване е от истинска помощ, дори в градината. Лесно засмукване на малки клонки, чакъл, листа или ги издухайте настрани, като използвате функцията за продухване.
Външна зона
Вътрешните дворове, гаражите, входовете на къщите и стълбите са чисти за нула време със смукачките за мокро и сухо почистване.
Вътрешна зона
WD могат да се използват точно като обикновените прахосмукачки в жилищни помещения, като предлагат най-добри резултати при почистване благодарение на специални аксесоари, като дюзата за килим.
Продуктова гама
Често задавани въпроси
Как работи почистването на филтъра за мокро сухо смукачка Kärcher?
Как се сменя патронен филтър (WD 2 – WD 3)?
Как да смените плосък нагънат филтър (WD 4 – WD 6)?
Как да поставите филтърна торбичка в смукачки за мокро и сухо почистване на Kärcher (WD 2 – WD 6)?
Как съхранявате маркуча на сухо/мокро смукачката на Kärcher (WD 3 – WD 6)?
Аксесоари за сухо/мокро смукачки: по-практични
Аксесоарите са специално разработени за сухо/мокро смукачки на Kärcher. Заедно с устройствата те осигуряват впечатляваща ефективност на почистване и разширяват обхвата на приложение.