Сухо/мокро смукачки

Смукачка за работилница или смукачка за кола, суха или мокра мръсотия, груба или фина мръсотия – няма значение! Смукачките за сухо/мокро почистване на Kärcher предлагат различни области на приложение, както за външно, така и за вътрешно. Те се открояват с превъзходна смукателна мощност, висока енергийна ефективност и здрав дизайн. Многофункционалните устройства имат много приложения и голям набор от аксесоари, което ги прави вашите чудесни средства за решаване на проблеми за къщата, градината и гаража.

КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ. НЕЗАВИСИМО КАКВО СЕ СЛУЧВА.

Мокро или сухо – няма значение: Мощната гама WD почиства всякакъв вид мръсотия. Открийте смукачките Kärcher, които могат да направят всичко. Тяхната висока мощност на засмукване и бързо отстраняване на замърсявания без остатъци върху всички подови повърхности ще върнат WOW във и около вашия дом. Независимо дали за мокра или суха мръсотия, WD с различните си аксесоари е надежден съюзник.

Разнообразни възможности за приложение

Многофункционалността е заложена в ДНК-то на нашите сухо/мокро смукачки. Тези силни машини почистват в мазето, гаража, вашата хоби работилница или градината. За ремонтни дейности, почистване на автомобила, отърване от парчета или разлята вода. Няма значение дали мръсотията е суха, мокра, груба или фина – тези мощни устройства се справят надеждно дори с големи количества вода.

Смукачки за мокро и сухо почистване на Kärcher

Превъзходна ефективност на почистване и засмукваща мощност

Там, където конвенционалните домакински прахосмукачки се борят, сухо/мокро смукачките на Kärcher започват. С мощно засмукване, съчетано с изключителна енергийна ефективност, сухо/мокро смукачките осигуряват идеално събиране на мръсотия благодарение на перфектно координирани устройства и аксесоари, постигайки бързи и добри резултати. Използването на смукателния инструмент при рязане, шлайфане и много други намалява излагането на прах и мръсотия, като поддържа работното ви пространство чисто.

Многофункционални смукачки Kärcher

Още повече удобство

Удобство от следващо ниво: компактният дизайн отнема малко място за съхранение. Позволява маркуча и аксесоарите да се съхраняват директно върху устройството. Иновативният дизайн на филтрите прави сухо/мокро смукачките удобни за използване – без никакъв контакт с мръсотията. Нещо повече, дългият им живот благодарение на високо ниво на качество и здравина отличават смукачките за мокро и сухо почистване от останалите машини на пазара.

Компактни сухо/мокро смукачки

Характеристики

Приложения

Здравите сухо/мокро смукачки Kärcher не познават препятствия. Те премахват сухата мръсотия също толкова ефективно, колкото и мократа и дори големи количества течност не са проблем.

Kärcher WD 5 P S

Почистване на автомобил

Почистете старателно колата си със смукачка за сухо/мокро почистване на Kärcher. Богатата гама от аксесоари ви позволява да почиствате между седалките и местата, които са трудно достъпни.

Kärcher WD 5 P S

Ремонт

Смукачките за мокро и сухо почистване на Kärcher могат да се справят и с едри парчета боклук. Иновативната филтърна система и постоянно високата мощност на засмукване опростяват процеса на почистване и правят възможна работа с ниска консумация на енергия. Дори мокри или влажни парчета от строителна дейност не представляват проблем.

Kärcher WD 3 P S

Работилница

Удобно отстраняване на прах и работа в работилницата. При моделите с вграден контакт електрическите устройства могат да бъдат включени директно в смукачката за мокро и сухо почистване, която засмуква дървесните стърготини автоматично веднага щом започнете да режете.

Kärcher WD 2

Течности и парчета

С нашите сухо/мокро смукачки името говори само за себе си. Счупени бутилки, малки локви или влажна мръсотия изобщо не са проблем, благодарение на високата всмукателна мощност, здравия контейнер и възможността за вакуумиране без филтърна торба.

Сухо/мокро смукачки Kärcher

Изтекла или разлята вода

Големите локви имат различни причини, но във всеки случай могат да бъдат отстранени старателно със смукачка за мокро и сухо почистване на Kärcher. Големият контейнер гарантира, че можете да почиствате за дълги периоди от време, както и да събирате големи натрупвания вода бързо и без усилие.

Прахосмукачки за мокро и сухо почистване с функция за продухване

Градина

Смукачката за мокро и сухо почистване е от истинска помощ, дори в градината. Лесно засмукване на малки клонки, чакъл, листа или ги издухайте настрани, като използвате функцията за продухване.

Сухо/мокро смукачки за външни зони

Външна зона

Вътрешните дворове, гаражите, входовете на къщите и стълбите са чисти за нула време със смукачките за мокро и сухо почистване.

Сухо/мокро смукачки за вътрешни зони

Вътрешна зона

WD могат да се използват точно като обикновените прахосмукачки в жилищни помещения, като предлагат най-добри резултати при почистване благодарение на специални аксесоари, като дюзата за килим.

Продуктова гама

Често задавани въпроси

Как работи почистването на филтъра за мокро сухо смукачка Kärcher?

Как се сменя патронен филтър (WD 2 – WD 3)?

Как да смените плосък нагънат филтър (WD 4 – WD 6)?

Как да поставите филтърна торбичка в смукачки за мокро и сухо почистване на Kärcher (WD 2 – WD 6)?

Как съхранявате маркуча на сухо/мокро смукачката на Kärcher (WD 3 – WD 6)?

Благодарение на интегрираната функция за почистване на филтри, замърсените филтри във всички устройства от най-висок клас от гамата WD 5 – WD 6 могат да се почистват бързо и ефективно чрез натискане на бутона за продухване на филтъра. Това означава, че можете да работите с постоянно висока мощност на засмукване дори при трудни зони за почистване.

Суха, мокра, груба или фина мръсотия – няма значение! Дюзите за под, разработени специално от Kärcher, гарантират перфектно събиране на мръсотия, впечатляват с оптимално плъзгане и могат бързо и лесно да се адаптират към мокра или суха мръсотия. С дюза за под превключването се извършва удобно с помощта на крачния превключвател. Специалните подови дюзи гарантират цялостно удовлетворение от почистването.

Сухо почистване

За устройства с филтър от пяна (WD 2), винаги препоръчваме допълнително използване на филтърна торба.

За устройства с патронни или плоски нагънати филтри (WD 3 – WD 6), трябва да се използва филтърна торба, когато се изсмуква фин прах. За други приложения не е проблем да почиствате без филтърна торба.

Мокро почистване

Когато почиствате течности и мокри замърсявания, препоръчваме смукачка без филтърна торба. Филтрите от пяна, патронните филтри и плоските нагънати филтри не се повреждат от мокро почистване със смукачка.

Ако е необходимо, почистете порестия филтър и патронния филтър под течаща вода. Не го търкайте или четкайте. Оставете го да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.

Сухо/мокро смукачките на Kärcher не са подходящи за изсмукване на пепел. Студената пепел може да се почиства със смукачка за пепел на Kärcher.

Различните модели на Kärcher имат различен капацитет за пълнене, така че максималният капацитет за пълнене зависи от модела на устройството. Ако е достигнат максималният обем на пълнене, поплавък затваря вакуумния отвор, което спира притока на въздух. Устройството не се изключва автоматично, а работи с повишена скорост. Незабавно изключете уреда и изпразнете контейнера.

Подробности за минималната и максималната мощност на контакта могат да бъдат намерени на контакта на устройството.

Аксесоари за сухо/мокро смукачки Kärcher

Аксесоари за сухо/мокро смукачки: по-практични

Аксесоарите са специално разработени за сухо/мокро смукачки на Kärcher. Заедно с устройствата те осигуряват впечатляваща ефективност на почистване и разширяват обхвата на приложение.

