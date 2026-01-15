Сухо/мокро смукачки

Смукачка за работилница или смукачка за кола, суха или мокра мръсотия, груба или фина мръсотия – няма значение! Смукачките за сухо/мокро почистване на Kärcher предлагат различни области на приложение, както за външно, така и за вътрешно. Те се открояват с превъзходна смукателна мощност, висока енергийна ефективност и здрав дизайн. Многофункционалните устройства имат много приложения и голям набор от аксесоари, което ги прави вашите чудесни средства за решаване на проблеми за къщата, градината и гаража.