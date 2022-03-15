Аксесоари за сухо / мокро смукачки
Kärcher предлага изчерпателна и полезна гама от аксесоари за ежедневна употреба, както и за специални приложения. Гамата от аксесоари обхваща от правилната смукателна дюза, подходящия маркуч до специални филтърни системи. Предлагат се различни размери батерии и зарядни устройства за сухо / мокро смукачки. Смукачките за сухо / мокро почистване на Kärcher с кабел или батерии в комбинация с правилните аксесоари за всяка почистваща задача предлагат точната конфигурация, като по този начин гарантират отлични резултати и високо ниво на удобство за потребителя.
Правят смукачките за мокро и сухо почистване още по-гъвкави: Оригинални аксесоари на Kärcher WD
Независимо дали става въпрос за тесни пространства в автомобила, свързване на електрически инструменти или събиране на прах от бормашина. Само с подходящия аксесоар смукачките за сухо и мокро почистване могат да покажат пълната си многофункционална природа, като не оставят шанс на мръсотията. Аксесоарите са специално разработени за сухо/мокро смукачки на Kärcher. Заедно с устройствата те разкриват впечатляваща ефективност на почистване и разширяват възможностите на приложение.
Филтри
Проектирани да пасват перфектно на сухо/мокро смукачките Kärcher, филтрите и филтърните торбички на Kärcher надеждно филтрират замърсяванията: нашите патронни и плоски плисирани филтри ви позволяват да превключвате между мокро и сухо почистване, без да е необходимо да сменяте филтъра. Филтърните торбички от флис на Kärcher са изключително устойчиви на разкъсване и са идеални за интензивна употреба, например при почистване на едри и мокри замърсявания. За сухо/мокро смукачките WD 4-7 и KWD 4-6 се предлагат допълнителни плосък плисиран филтър за ремонт и филтърна торба. Те са идеални за засмукване на фин прах, като например прахът, образуван по време на ремонтни дейности или при работа с електрически инструменти. Изработени от висококачествени материали, те гарантират дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на праха по време на употреба.
Кой филтър и филтърна торбичка са подходящи за коя мокро/сухо смукачка?
Комплекти аксесоари
Комплектите аксесоари на Kärcher са много практични и гъвкави: Снабдени с различни дюзи, най-разнообразните проблеми с почистването могат да бъдат решени бързо и лесно. Например, цялостното почистване на автомобила е възможно с комплекта за почистване на интериора.
Дюзи
Специално разработените дюзи също гарантират перфектни резултати от почистване: превключващата се дюза за под, например, гарантира както бързо, така и без остатъци почистване от сухи или мокри, фини или груби замърсявания. Гъвкавата дюза за фуги, например, е идеална за почистване на труднодостъпни места около дома, в мазето, работилницата или колата. Дюзата за автомобил и дюзата за тапицерия осигуряват бързо и лесно почистване на текстилни повърхности в колата и дома. Ако е необходимо да се премахнат косми от домашни любимци от текстилни повърхности, дюзата за тапицерия за косми от домашни любимци предлага надеждно решение.
Специални приложения
Специалните приложения изискват специфични решения: Прахоуловителят на Kärcher например позволява безопасно и безпрахово пробиване на всички общи области на стени и тавани чрез засмукване на праха от пробиване директно в отвора.
Аксесоари за сухо/мокро смукачки на батерии
Неограничена свобода: Със сменяемите батерии и бързите зарядни устройства на платформата Kärcher Battery Power 18 V или 36 V смукачките за сухо и мокро почистване с батерии са готови за използване по всяко време, дори ако няма контакт наблизо.
А за още по-голяма гъвкавост батериите могат да се използват и в други устройства на платформата Kärcher Battery Power 18 V или 36 V.