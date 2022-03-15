Аксесоари за сухо/мокро смукачки на батерии

Неограничена свобода: Със сменяемите батерии и бързите зарядни устройства на платформата Kärcher Battery Power 18 V или 36 V смукачките за сухо и мокро почистване с батерии са готови за използване по всяко време, дори ако няма контакт наблизо.

А за още по-голяма гъвкавост батериите могат да се използват и в други устройства на платформата Kärcher Battery Power 18 V или 36 V.