Аксесоари за сухо / мокро смукачки

Kärcher предлага изчерпателна и полезна гама от аксесоари за ежедневна употреба, както и за специални приложения. Гамата от аксесоари обхваща от правилната смукателна дюза, подходящия маркуч до специални филтърни системи. Предлагат се различни размери батерии и зарядни устройства за сухо / мокро смукачки. Смукачките за сухо / мокро почистване на Kärcher с кабел или батерии в комбинация с правилните аксесоари за всяка почистваща задача предлагат точната конфигурация, като по този начин гарантират отлични резултати и високо ниво на удобство за потребителя.

Правят смукачките за мокро и сухо почистване още по-гъвкави: Оригинални аксесоари на Kärcher WD

Независимо дали става въпрос за тесни пространства в автомобила, свързване на електрически инструменти или събиране на прах от бормашина. Само с подходящия аксесоар смукачките за сухо и мокро почистване могат да покажат пълната си многофункционална природа, като не оставят шанс на мръсотията. Аксесоарите са специално разработени за сухо/мокро смукачки на Kärcher. Заедно с устройствата те разкриват впечатляваща ефективност на почистване и разширяват възможностите на приложение.

Патронен и плоски плисирани филтри Kärcher

Филтри

Проектирани да пасват перфектно на сухо/мокро смукачките Kärcher, филтрите и филтърните торбички на Kärcher надеждно филтрират замърсяванията: нашите патронни и плоски плисирани филтри ви позволяват да превключвате между мокро и сухо почистване, без да е необходимо да сменяте филтъра. Филтърните торбички от флис на Kärcher са изключително устойчиви на разкъсване и са идеални за интензивна употреба, например при почистване на едри и мокри замърсявания. За сухо/мокро смукачките WD 4-7 и KWD 4-6 се предлагат допълнителни плосък плисиран филтър за ремонт и филтърна торба. Те са идеални за засмукване на фин прах, като например прахът, образуван по време на ремонтни дейности или при работа с електрически инструменти. Изработени от висококачествени материали, те гарантират дълготрайна всмукателна мощност и оптимално филтриране на праха по време на употреба.

Кой филтър и филтърна торбичка са подходящи за коя мокро/сухо смукачка?

Комплекти аксесоари за сухо/мокро смукачки

Комплекти аксесоари

Комплектите аксесоари на Kärcher са много практични и гъвкави: Снабдени с различни дюзи, най-разнообразните проблеми с почистването могат да бъдат решени бързо и лесно. Например, цялостното почистване на автомобила е възможно с комплекта за почистване на интериора.

Сухо/мокро смукачки, дюза за под

Дюзи

Специално разработените дюзи също гарантират перфектни резултати от почистване: превключващата се дюза за под, например, гарантира както бързо, така и без остатъци почистване от сухи или мокри, фини или груби замърсявания. Гъвкавата дюза за фуги, например, е идеална за почистване на труднодостъпни места около дома, в мазето, работилницата или колата. Дюзата за автомобил и дюзата за тапицерия осигуряват бързо и лесно почистване на текстилни повърхности в колата и дома. Ако е необходимо да се премахнат косми от домашни любимци от текстилни повърхности, дюзата за тапицерия за косми от домашни любимци предлага надеждно решение.

Прахоуловител за бормашина Kärcher

Специални приложения

Специалните приложения изискват специфични решения: Прахоуловителят на Kärcher например позволява безопасно и безпрахово пробиване на всички общи области на стени и тавани чрез засмукване на праха от пробиване директно в отвора.

Смукачки за сухо и мокро почистване на батерии Kärcher

Аксесоари за сухо/мокро смукачки на батерии

Неограничена свобода: Със сменяемите батерии и бързите зарядни устройства на платформата Kärcher Battery Power 18 V или 36 V смукачките за сухо и мокро почистване с батерии са готови за използване по всяко време, дори ако няма контакт наблизо.

А за още по-голяма гъвкавост батериите могат да се използват и в други устройства на платформата Kärcher Battery Power 18 V или 36 V.

