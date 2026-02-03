EDI 4 Key Visual

No Ice Ice Baby!

Акумулаторна стъргалка за автомобили EDI 4

Акумулаторната стъргалка за автомобили EDI 4 слага край на трудната задача за изтъргване на леда.

EDI 4

Акумулаторната стъргалка за автомобили EDI 4

Акумулаторната стъргалка за автомобили EDI 4 слага край на трудната задача за изтъргване на леда от автомобилните стъкла. Със своя въртящ се диск и здрави пластмасови остриета акумулаторната стъргалка за лед премахва дори упорит лед от предните стъкла на автомобила, без усилие и с едно движение. Ако EDI 4 е в режим на готовност, натиснете леко отгоре, за да накарате диска за отстраняване да започне да се върти и ледът ще изчезне.

Ако остриетата се износят, изваждащият диск може да бъде заменен без никакви инструменти (дискът е наличен като аксесоар). Модерният и компактен дизайн на уреда за лед, заедно със защитния капак, го правят лесен за работа и съхранение. Едно зареждане на батерията е достатъчно за няколко приложения. Вградената LED светлина мига, когато устройството трябва да бъде заредено.

Характеристики

Въртящият се диск със здравите си пластмасови остриета премахва упорития лед с лекота.

Въртящият се стържещ диск може да бъде заменен бързо и лесно, без инструменти.

При леко натискане отгоре въртящият се стържещ диск започва да се върти.

Вградената LED светлина мига, когато електрическото устройство за лед се нуждае от презареждане.
Мощна литиево-йонна батерия. Едно зареждане е достатъчно, за да използвате акумулаторната стъргалка няколко пъти.
Защитен капак за безопасна работа и съхранение.

Приложение

С въртящия се диск на уреда за лед, дори упорит лед на предните стъкла на автомобила може да се премахне без усилие с едно движение.

Подходящ както за предното стъкло, така и за страничните стъкла на автомобил.

Компактният, модерен дизайн на уреда за лед позволява проста, безопасна работа и съхранение.

Ръководство за поддръжка