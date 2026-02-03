Акумулаторната стъргалка за автомобили EDI 4

Акумулаторната стъргалка за автомобили EDI 4 слага край на трудната задача за изтъргване на леда от автомобилните стъкла. Със своя въртящ се диск и здрави пластмасови остриета акумулаторната стъргалка за лед премахва дори упорит лед от предните стъкла на автомобила, без усилие и с едно движение. Ако EDI 4 е в режим на готовност, натиснете леко отгоре, за да накарате диска за отстраняване да започне да се върти и ледът ще изчезне.

Ако остриетата се износят, изваждащият диск може да бъде заменен без никакви инструменти (дискът е наличен като аксесоар). Модерният и компактен дизайн на уреда за лед, заедно със защитния капак, го правят лесен за работа и съхранение. Едно зареждане на батерията е достатъчно за няколко приложения. Вградената LED светлина мига, когато устройството трябва да бъде заредено.