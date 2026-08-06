Чист въздух, чисто представяне

Просто дишайте дълбоко и се чувствайте спокойни: Kärcher AF 100 гарантира, че въздухът, който дишате, е чист и без микроби в офиси, заседателни зали, заведения за обществено хранене и търговски закрити пространства. Внесете глътка свеж и чист въздух във вашите помещения с нашия професионален въздушен филтър. Най-модерният пречиствател за въздух AF 100 също така отговаря на вашите изисквания.

Уникалната филтърна система на AF 100 елиминира патогени, вируси и бактерии във въздуха. Седем персонализирани филтъра заедно гарантират, че качеството на въздуха е постоянно чисто и контролируемо.

Нашите комплекти филтри "High Protect 13 Solution" и "HEPA 14 Solution" осигуряват високо ниво на безопасност, предпазвайки от преносими патогени във въздуха, като вируси и бактерии, които в противен случай могат да останат суспендирани в капчици и аерозоли в околния въздух в продължение на часове .