Пречиствател на въздух AF 100

За да може всеки да диша спокойно. За най-добро качество на въздуха във вашата ежедневна работа: филтърът за въздух на Kärcher намалява вирусите, бактериите, алергените, финия прах и миризмите.

Лошото качество на въздуха често води до проблеми с концентрацията и дискомфорт. Причинено от изпарения от килими, цветен прашец, микроби или лошо качество на въздуха след дълга среща в заседателната зала, това може да доведе до липса на концентрация, главоболие, запушен нос и дори астматични пристъпи. Страдащите от алергии са особено засегнати. Дишайте отново лесно с нашия пречиствател на въздух: след като бъде включен, пречиствателят Kärcher AF 100 премахва алергени и вредни вещества от въздуха.

Пречиствателят на въздух Kärcher AF 100 пречиства въздуха в затворени помещения

Просто дишай!

Пречиствател на въздух Kärcher AF 100

Просто дишай!

Пречиствател на въздух Kärcher AF 100

Просто дишай!

Пречиствател на въздух Kärcher AF 100

Просто дишай!

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Пречиствателят на въздух AF 100 в действие

Чист въздух, чисто представяне

Просто дишайте дълбоко и се чувствайте спокойни: Kärcher AF 100 гарантира, че въздухът, който дишате, е чист и без микроби в офиси, заседателни зали, заведения за обществено хранене и търговски закрити пространства. Внесете глътка свеж и чист въздух във вашите помещения с нашия професионален въздушен филтър. Най-модерният пречиствател за въздух AF 100 също така отговаря на вашите изисквания.

Уникалната филтърна система на AF 100 елиминира патогени, вируси и бактерии във въздуха. Седем персонализирани филтъра заедно гарантират, че качеството на въздуха е постоянно чисто и контролируемо.

Нашите комплекти филтри "High Protect 13 Solution" и "HEPA 14 Solution" осигуряват високо ниво на безопасност, предпазвайки от преносими патогени във въздуха, като вируси и бактерии, които в противен случай могат да останат суспендирани в капчици и аерозоли в околния въздух в продължение на часове .

Преглед на предимствата

  • Непрекъснато филтрира замърсения въздух
  • Елиминира бактерии, алергени, миризми
  • Надеждно намалява вирусния товар
  • Мощни мотори за големи закрити пространства
  • Модерен и компактен дизайн на устройството
  • Намалява риска от инфекция от микроби и аерозоли
  • Гъвкавост благодарение на подвижните колелца
  • Налични сертифицирани комплекти филтри
  • Тиха работа без смущения благодарение на ниското ниво на шума

Как работи нашият пречистване за въздух Kärcher

ФИЛТРИ ЗА ВСЯКАКВА СИТУАЦИЯ

Филтърните системи в нашите въздухопречистватели Kärcher са базирани на най-съвременна технология. Възползвайте се от ненадминатите предимства на нашите филтри:

  • Универсални филтри с широк диапазон на ефективност
  • Бактериите, миризмите или алергените се елиминират напълно
  • Оптимални резултати благодарение на предфилтър и филтърна система
  • Информационен индикатор за състоянието на филтъра
Kärcher HEPA 14 филтърна система за пречистване на въздух

НАДЕЖДЕН ЗА ЕЖЕДНЕВНА И ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Превърнете лошия въздух в нещо от миналото – възползвайте се от най-доброто качество на въздуха за вашите служители или клиенти с нашите професионални пречистватели за въздух:

  • Намалете нивата на инфекция
  • Нисък риск от предаване на болести
  • Подобрете качеството на въздуха
  • Елиминирайте миризмите
  • Повишени нива на енергичност по време на работа
Kärcher HEPA 14 филтърна система за пречистване на въздух

ИНТЕГРИРАН ДИСПЛЕЙ

Вграденият интелигентен дисплей показва стойността на финия прах PM2.5 в помещението, както и експлоатационния живот на филтъра в проценти. В автоматичен режим логиката на машината управлява вентилатора според нивото на PM2.5 в околния въздух.

Интегриран дисплей Kärcher AF 100

Акценти на пречиствателя на въздух Kärcher AF 100 с вграден филтър HEPA 14

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Области на приложение: един продукт – множество разнообразни приложения

Независимо дали в офиса, хотелските стаи, училищата, чакалните или заседателните зали, искаме да дишаме чист въздух с чиста съвест, където и да се намираме. Въздушният филтър Kärcher ефикасно пречиства въздуха в закрити помещения, премахвайки аерозоли, вируси, алергени и много други вредни вещества.

Филтърът за въздух Kärcher AF 100 в промишлени и офис помещения

Индустриални и офис площи

Чистият въздух на работното място е предизвикателство за всяка компания, независимо дали в индустрията, малки или големи офиси, заседателни зали или кухни за почивка. Всеки трябва да се чувства сигурен на работното място. Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 надеждно почиства въздуха в затворени помещения, премахвайки вредните вещества и осигурявайки високо ниво на безопасност на работното място. Благодарение на уникалната си технология филтриране на въздуха, той намалява нивото на аерозоли във въздуха, като помага за намаляване на риска от инфекция.

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 гарантира чистота на въздуха в детски градини и училища

Образование и публични институции

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 гарантира, че въздухът е чист и без микроби във всяка институция в областта на образованието, в спортни съоръжения и административни зони. Въздушният филтър Kärcher осигурява най-доброто качество на въздуха по устойчив начин, дори в напълно заети класни стаи или детски градини. Отстранява вредните вещества от въздуха, като намалява риска от инфекция от микроби и аерозоли.

Разнообразна и гъвкава употреба на пречиствателя за въздух AF 100 в хотелиерството

Сектор хотелиерство

Чувството за комфорт е основен приоритет в професионалния сектор на хотелиерството. Безопасността на гостите и служителите е от първостепенно значение. Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 надеждно премахва вредни вещества, вируси и бактерии от въздуха във всички обществени помещения. Осигурява най-доброто качество на въздуха от фоайето до коридорите, в гастрономическия сектор, други общи части, както и фитнес и уелнес зони. Филтрира навсякъде, където е необходимо. Неговият всепризнат мобилен дизайн улеснява гъвкавата и многостранна употреба.

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 почиства вредните вещества и миризми в гастрономията

Гастрономия

Поддържането на чист въздух е ключово в много посещаваните заведения за обществено хранене като ресторанти, кафенета и столове. Чистият въздух пази всички гости, както и обслужващия персонал. Голям брой хора в затворено пространство бързо намалява качеството на въздуха, увеличавайки риска от инфекция и бързото разпространение на патогени във въздуха. Най-съвременният пречиствател за въздух Kärcher AF 100 премахва не само аерозолите, но и миризмите от въздуха в закрити помещения. Може да се използва както в зони за хранене, така и в санитарни помещения, барове и кухни.

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 гарантира, че въздухът в медицинските заведения е чист и без микроби

Медицински заведения

Пречиствателят за въздух AF 100 е идеалното решение за професионално, хигиенично почистване на въздуха в заредени с микроби зони като болници, медицински практики или домове за възрастни хора. Благодарение на гъвкавия си дизайн, той може да се използва по универсален, мобилен начин, където е необходимо, което прави внедряването му както практично, така и лесно. Благодарение на своята мощна филтърна система, той надеждно гарантира, че въздухът е чист и безопасен за пациентите и медицинския персонал.

Kärcher AF 100 почиства въздуха в обслужващи обекти и детски градини, премахвайки вредни вещества и микроби

Сервизни зони

Качеството на въздуха в затворените пространства играе важна роля във всички сервизни зони. Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 е идеален за професионална употреба при поддържане на хигиенни стандарти и отстраняване на вредни вещества от въздуха. Благодарение на своя компактен, гъвкав дизайн и мощна филтърна система, той е готов за използване на различни места.

Какво се филтрира?

Пречиствателят за въздух Kärcher филтрира патогени, като вируси и бактерии – дългосрочно решение, което може да направи много повече от просто филтриране на аерозоли.

Нещо повече, нашият въздушен филтър Kärcher също премахва прах, полени, спори на плесени и други вредни съединения от въздуха. Благодарение на специалния HEPA филтър, машината надеждно почиства въздуха в затворените помещения, като ви позволява да дишате дълбоко отново.

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с филтър HEPA 14 филтрира спорите на мухъла

СПОРИ НА МУХЪЛ

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с филтър HEPA 14 филтрира прашеца

ПРАШЕЦ

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с филтър HEPA 14 филтрира миризми

МИРИЗМИ

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с филтър HEPA 14 филтрира фини частици

ФИНИ ЧАСТИЦИ

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с HEPA 14 филтър за бактерии и вируси

БАКТЕРИИ И ВИРУСИ

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с филтър HEPA 14 филтрира летливи органични съединения

ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с филтър HEPA 14 филтрира праха

ПРАХ

Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 с филтър HEPA 14 филтрира химически газове

ХИМИЧЕСКИ ГАЗОВЕ

Смяна на филтър за пречистване на въздух HEPA 14 Kärcher

Колко често се сменя филтъра?

В автоматичен режим пречиствателят за въздух автоматично измерва качеството на въздуха с помощта на лазерен сензор и адаптира прецизно работата си. Това гарантира постоянно качество на въздуха и оптимално използване на филтъра. Ако обаче е необходима смяна на филтъра, ние сме се погрижили да е възможно най-лесно: отворете страничния капак, сменете патронния филтър и готово!

Като общо правило, колкото по-често се използва една машина, толкова по-често трябва да се сменя или почиства вграденият филтър, за да се осигури надеждна ефективност. Осезаемо намаляване на всмукателната мощност във въздушния филтър е индикация, че филтърът трябва да бъде сменен. В идеалния случай филтърът HEPA 14 трябва да се сменя на всеки три месеца. В зони, чувствителни към хигиената, се препоръчва филтърът да се сменя всеки месец.

Смяна на филтър за пречистване на въздух HEPA 14 Kärcher

Да почистите или да смените филтъра?

Постоянно високата здравина на филтъра и редовната смяна на филтъра са особено важни за страдащите от алергии. Филтърът постепенно губи ефективността си в зависимост от това как се използва и напрежението, под което е поставен – тогава е време да бъде сменен. Редовните интервали на смяна са единственият начин да се осигури постоянно високо качество и хигиенична чистота. Не се препоръчва почистване на филтъра HEPA 14 с вода.

Можете да научите повече за нашите филтри HEPA 14 тук

Филтър HEPA 14: хигиенното решение за чист въздух в помещенията

Ежедневно влизаме в контакт с вируси, бактерии, фин прах и алергени, които циркулират във въздуха на помещенията в офиси, хотели, болници, лекарски кабинети, училища, както и в нашите къщи и апартаменти, разбира се. Респираторните заболявания често са с дълготрайни последици.

Филтрите Kärcher HEPA 14 осигуряват трайна помощ за филтриране на аерозоли от въздуха в затворени пространства и за отстраняване на вредни частици. Вградени в устройства за филтриране на въздуха Kärcher и прахосмукачки, те почистват въздуха в помещенията ефективно и надеждно.

Научете повече

Филтър HEPA 14: Хигиенното решение за чист въздух в помещенията

ИСКАТЕ ЛИ ДА ВНЕСЕТЕ ГЛЪТКА СВЕЖ ВЪЗДУХ И ВЪВ ВАШИЯ ДОМ?

Пречиствателите на въздух Kärcher Home & Garden са идеални за частни потребители в по-малки помещения с малка площ. Независимо дали за вътрешни пространства като дневни и спални, детски стаи или работни места, компактните пречистватели на въздух могат да се използват гъвкаво, осигурявайки чист и свеж въздух във вашия дом, без миризми и вредни вещества.

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