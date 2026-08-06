Пречиствател на въздух AF 100
За да може всеки да диша спокойно. За най-добро качество на въздуха във вашата ежедневна работа: филтърът за въздух на Kärcher намалява вирусите, бактериите, алергените, финия прах и миризмите.
Лошото качество на въздуха често води до проблеми с концентрацията и дискомфорт. Причинено от изпарения от килими, цветен прашец, микроби или лошо качество на въздуха след дълга среща в заседателната зала, това може да доведе до липса на концентрация, главоболие, запушен нос и дори астматични пристъпи. Страдащите от алергии са особено засегнати. Дишайте отново лесно с нашия пречиствател на въздух: след като бъде включен, пречиствателят Kärcher AF 100 премахва алергени и вредни вещества от въздуха.
Просто дишай!
Просто дишай!
Просто дишай!
Просто дишай!
Пречиствателят на въздух AF 100 в действие
Чист въздух, чисто представяне
Просто дишайте дълбоко и се чувствайте спокойни: Kärcher AF 100 гарантира, че въздухът, който дишате, е чист и без микроби в офиси, заседателни зали, заведения за обществено хранене и търговски закрити пространства. Внесете глътка свеж и чист въздух във вашите помещения с нашия професионален въздушен филтър. Най-модерният пречиствател за въздух AF 100 също така отговаря на вашите изисквания.
Уникалната филтърна система на AF 100 елиминира патогени, вируси и бактерии във въздуха. Седем персонализирани филтъра заедно гарантират, че качеството на въздуха е постоянно чисто и контролируемо.
Нашите комплекти филтри "High Protect 13 Solution" и "HEPA 14 Solution" осигуряват високо ниво на безопасност, предпазвайки от преносими патогени във въздуха, като вируси и бактерии, които в противен случай могат да останат суспендирани в капчици и аерозоли в околния въздух в продължение на часове .
Преглед на предимствата
- Непрекъснато филтрира замърсения въздух
- Елиминира бактерии, алергени, миризми
- Надеждно намалява вирусния товар
- Мощни мотори за големи закрити пространства
- Модерен и компактен дизайн на устройството
- Намалява риска от инфекция от микроби и аерозоли
- Гъвкавост благодарение на подвижните колелца
- Налични сертифицирани комплекти филтри
- Тиха работа без смущения благодарение на ниското ниво на шума
Как работи нашият пречистване за въздух Kärcher
ФИЛТРИ ЗА ВСЯКАКВА СИТУАЦИЯ
Филтърните системи в нашите въздухопречистватели Kärcher са базирани на най-съвременна технология. Възползвайте се от ненадминатите предимства на нашите филтри:
- Универсални филтри с широк диапазон на ефективност
- Бактериите, миризмите или алергените се елиминират напълно
- Оптимални резултати благодарение на предфилтър и филтърна система
- Информационен индикатор за състоянието на филтъра
НАДЕЖДЕН ЗА ЕЖЕДНЕВНА И ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Превърнете лошия въздух в нещо от миналото – възползвайте се от най-доброто качество на въздуха за вашите служители или клиенти с нашите професионални пречистватели за въздух:
- Намалете нивата на инфекция
- Нисък риск от предаване на болести
- Подобрете качеството на въздуха
- Елиминирайте миризмите
- Повишени нива на енергичност по време на работа
ИНТЕГРИРАН ДИСПЛЕЙ
Вграденият интелигентен дисплей показва стойността на финия прах PM2.5 в помещението, както и експлоатационния живот на филтъра в проценти. В автоматичен режим логиката на машината управлява вентилатора според нивото на PM2.5 в околния въздух.
Акценти на пречиствателя на въздух Kärcher AF 100 с вграден филтър HEPA 14
Области на приложение: един продукт – множество разнообразни приложения
Независимо дали в офиса, хотелските стаи, училищата, чакалните или заседателните зали, искаме да дишаме чист въздух с чиста съвест, където и да се намираме. Въздушният филтър Kärcher ефикасно пречиства въздуха в закрити помещения, премахвайки аерозоли, вируси, алергени и много други вредни вещества.
Индустриални и офис площи
Чистият въздух на работното място е предизвикателство за всяка компания, независимо дали в индустрията, малки или големи офиси, заседателни зали или кухни за почивка. Всеки трябва да се чувства сигурен на работното място. Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 надеждно почиства въздуха в затворени помещения, премахвайки вредните вещества и осигурявайки високо ниво на безопасност на работното място. Благодарение на уникалната си технология филтриране на въздуха, той намалява нивото на аерозоли във въздуха, като помага за намаляване на риска от инфекция.
Образование и публични институции
Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 гарантира, че въздухът е чист и без микроби във всяка институция в областта на образованието, в спортни съоръжения и административни зони. Въздушният филтър Kärcher осигурява най-доброто качество на въздуха по устойчив начин, дори в напълно заети класни стаи или детски градини. Отстранява вредните вещества от въздуха, като намалява риска от инфекция от микроби и аерозоли.
Сектор хотелиерство
Чувството за комфорт е основен приоритет в професионалния сектор на хотелиерството. Безопасността на гостите и служителите е от първостепенно значение. Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 надеждно премахва вредни вещества, вируси и бактерии от въздуха във всички обществени помещения. Осигурява най-доброто качество на въздуха от фоайето до коридорите, в гастрономическия сектор, други общи части, както и фитнес и уелнес зони. Филтрира навсякъде, където е необходимо. Неговият всепризнат мобилен дизайн улеснява гъвкавата и многостранна употреба.
Гастрономия
Поддържането на чист въздух е ключово в много посещаваните заведения за обществено хранене като ресторанти, кафенета и столове. Чистият въздух пази всички гости, както и обслужващия персонал. Голям брой хора в затворено пространство бързо намалява качеството на въздуха, увеличавайки риска от инфекция и бързото разпространение на патогени във въздуха. Най-съвременният пречиствател за въздух Kärcher AF 100 премахва не само аерозолите, но и миризмите от въздуха в закрити помещения. Може да се използва както в зони за хранене, така и в санитарни помещения, барове и кухни.
Медицински заведения
Пречиствателят за въздух AF 100 е идеалното решение за професионално, хигиенично почистване на въздуха в заредени с микроби зони като болници, медицински практики или домове за възрастни хора. Благодарение на гъвкавия си дизайн, той може да се използва по универсален, мобилен начин, където е необходимо, което прави внедряването му както практично, така и лесно. Благодарение на своята мощна филтърна система, той надеждно гарантира, че въздухът е чист и безопасен за пациентите и медицинския персонал.
Сервизни зони
Качеството на въздуха в затворените пространства играе важна роля във всички сервизни зони. Пречиствателят за въздух Kärcher AF 100 е идеален за професионална употреба при поддържане на хигиенни стандарти и отстраняване на вредни вещества от въздуха. Благодарение на своя компактен, гъвкав дизайн и мощна филтърна система, той е готов за използване на различни места.
Какво се филтрира?
Пречиствателят за въздух Kärcher филтрира патогени, като вируси и бактерии – дългосрочно решение, което може да направи много повече от просто филтриране на аерозоли.
Нещо повече, нашият въздушен филтър Kärcher също премахва прах, полени, спори на плесени и други вредни съединения от въздуха. Благодарение на специалния HEPA филтър, машината надеждно почиства въздуха в затворените помещения, като ви позволява да дишате дълбоко отново.
СПОРИ НА МУХЪЛ
ПРАШЕЦ
МИРИЗМИ
ФИНИ ЧАСТИЦИ
БАКТЕРИИ И ВИРУСИ
ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
ПРАХ
ХИМИЧЕСКИ ГАЗОВЕ
Колко често се сменя филтъра?
В автоматичен режим пречиствателят за въздух автоматично измерва качеството на въздуха с помощта на лазерен сензор и адаптира прецизно работата си. Това гарантира постоянно качество на въздуха и оптимално използване на филтъра. Ако обаче е необходима смяна на филтъра, ние сме се погрижили да е възможно най-лесно: отворете страничния капак, сменете патронния филтър и готово!
Като общо правило, колкото по-често се използва една машина, толкова по-често трябва да се сменя или почиства вграденият филтър, за да се осигури надеждна ефективност. Осезаемо намаляване на всмукателната мощност във въздушния филтър е индикация, че филтърът трябва да бъде сменен. В идеалния случай филтърът HEPA 14 трябва да се сменя на всеки три месеца. В зони, чувствителни към хигиената, се препоръчва филтърът да се сменя всеки месец.
Да почистите или да смените филтъра?
Постоянно високата здравина на филтъра и редовната смяна на филтъра са особено важни за страдащите от алергии. Филтърът постепенно губи ефективността си в зависимост от това как се използва и напрежението, под което е поставен – тогава е време да бъде сменен. Редовните интервали на смяна са единственият начин да се осигури постоянно високо качество и хигиенична чистота. Не се препоръчва почистване на филтъра HEPA 14 с вода.
Можете да научите повече за нашите филтри HEPA 14 тук
Филтър HEPA 14: хигиенното решение за чист въздух в помещенията
Ежедневно влизаме в контакт с вируси, бактерии, фин прах и алергени, които циркулират във въздуха на помещенията в офиси, хотели, болници, лекарски кабинети, училища, както и в нашите къщи и апартаменти, разбира се. Респираторните заболявания често са с дълготрайни последици.
Филтрите Kärcher HEPA 14 осигуряват трайна помощ за филтриране на аерозоли от въздуха в затворени пространства и за отстраняване на вредни частици. Вградени в устройства за филтриране на въздуха Kärcher и прахосмукачки, те почистват въздуха в помещенията ефективно и надеждно.
ИСКАТЕ ЛИ ДА ВНЕСЕТЕ ГЛЪТКА СВЕЖ ВЪЗДУХ И ВЪВ ВАШИЯ ДОМ?
Пречиствателите на въздух Kärcher Home & Garden са идеални за частни потребители в по-малки помещения с малка площ. Независимо дали за вътрешни пространства като дневни и спални, детски стаи или работни места, компактните пречистватели на въздух могат да се използват гъвкаво, осигурявайки чист и свеж въздух във вашия дом, без миризми и вредни вещества.