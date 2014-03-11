Дренажни помпи

Мощните дренажни помпи Kärcher предлагат бърза и надеждна помощ, ако искате да изпомпате чиста или мръсна вода. Дренажните помпи Kärcher разполагат с изпитаните керамични уплътнителни пръстени, използвани в професионални приложения. Това висококачествено уплътнение прави помпите по-здрави, удължава експлоатационния им живот и означава, че са идеални за взискателна употреба в и около дома.

Дори ако трябва да действате бързо в ситуация на наводнение, дренажната помпа е идеалното решение. Независимо дали е имало теч от пералня, силен дъжд или запушен дренаж, дренажна помпа Kärcher безопасно и надеждно помага за незабавното отстраняване на водата.