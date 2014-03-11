Помпи
Kärcher разполага с мощни, лесни за използване водни помпи за всяко изискване и голямо разнообразие от ситуации. Искате ли да използвате рециклирана вода от алтернативни източници във вашия дом и градина, за да спестите ценна питейна вода? Нагнетателните центробежни помпи на Kärcher надеждно пренасят дъждовна и подземна вода от варели, цистерни или кладенци до там, където тя е необходима. Можете да закупите хидрофорни помпи от Kärcher както за напояване на вашата градина, така и за домакинска употреба, например като домашни помпи. Ако искате да изпразните басейна или градинското езерце преди пролетното почистване, дренажна помпа от Kärcher е идеалното решение. Можете да избирате между модели за чиста вода и модели за мръсна вода. Като производител Kärcher има богат опит в разработването и производството на помпи – включително за професионална употреба. Вече можете да се възползвате от този индустриален опит.
Идеалната помпа за всяка ситуация
Дренажни помпи
Дренажните помпи на Kärcher изпомпват вода бързо и лесно. Можете да избирате между модели на Kärcher за мръсна вода и модели за чиста или само леко замърсена вода.
Нагнетателни помпи
Тези продукти могат да се използват по много разнообразни начини, например за поливане на градината или на закрито за снабдяване на пералнята и тоалетната с чиста вода от кладенец, подпочвена вода, дъждовна или изворна вода.
Дренажни помпи: изпомпване на чиста вода
Използвайки водни помпи с плоско засмукване, чистата вода може да бъде изпомпвана от басейни, водни резервоари или от пода след изтичане на перална машина до ниво от 1 mm.
• Помпи с плоско засмукване
• Двойни дренажни помпи
Дренажни помпи: изпомпване на мръсна вода
Помпите за мръсна вода са подходящи за бързо изпомпване на вода при наводнения или вода от градински резервоари или изкопни ями.
• Помпи за мръсна вода
• Двойни дренажни помпи
Нагнетателни помпи: напояване на градината
Помпите за поливане са предназначени за използване на вода от кладенци, цистерни и водни резервоари за поливане на растения и тревни площи.
- Помпи Garden
- Помпи Home and garden
- Варелни помпи
- Потопяеми дълбочинни помпи
- Помпи за цистерни
Нагнетателни помпи за домакинството
Домакинските помпи пренасят вода от алтернативни източници за използване в домакинството (напр. тоалетни и перални машини).
• Помпи Home
• Помпи Home and garden
BКАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ ВЪВ ВАШИЯ ОАЗИС.
Ние имаме правилното решение за всяко изискване и приложение и ви помагаме с нашите иновативни помпи да напоите вашия зелен оазис без усилие и по устойчив начин. Бустерните помпи транспортират дъждовна и подземна вода до мястото, където е необходимо, в градината или в дома. Потопяемите помпи, за разлика от тях, са за отстраняване на вода, която е нежелана или вече не е необходима. А вашата работа? Просто седнете и се отпуснете!
Дренажни помпи
Мощните дренажни помпи Kärcher предлагат бърза и надеждна помощ, ако искате да изпомпате чиста или мръсна вода. Дренажните помпи Kärcher разполагат с изпитаните керамични уплътнителни пръстени, използвани в професионални приложения. Това висококачествено уплътнение прави помпите по-здрави, удължава експлоатационния им живот и означава, че са идеални за взискателна употреба в и около дома.
Дори ако трябва да действате бързо в ситуация на наводнение, дренажната помпа е идеалното решение. Независимо дали е имало теч от пералня, силен дъжд или запушен дренаж, дренажна помпа Kärcher безопасно и надеждно помага за незабавното отстраняване на водата.
SP Flat
Дренажните помпи с плоско засмукване от серията SP Flat засмукват леко замърсена или чиста вода до ниво от само 1 мм. Този тип водна помпа се използва например за изпомпване на вода от басейн преди възстановително почистване или за бързо отстраняване на водата в дома след протичане на пералнята.
SP Dirt
Помпите за мръсна вода позволяват изпомпването на много замърсени, утайкови отпадъчни води. Дори по-големите частици с размер на зърното до 30 mm не са проблем. Това означава, че тези продукти се препоръчват за изпомпване на градински езера или за оказване на бърза помощ при наводнения или ако изкопните ями се запълнят.
SP Dual
Гъвкавост с функция 2 в 1: Помпите SP Dual комбинират плоско засмукване до 1 mm с опция за изпомпване на мръсна вода с размер на частиците до 20 mm. Филтърната кошница в основата на корпуса може да се адаптира към всяко приложение бързо и лесно. SP Dual са перфектни за изпомпване на вода от наводнени мазета, градински езера и басейни.
Нагнетателни помпи
Чешмяната вода е ценна и скъпа. Така че в много отношения си струва да се използва вода от алтернативни източници. Собствениците на градини могат да изберат правилния тип помпа за събиране на дъждовна вода от цистерни и водни резервоари и да я използват за поливане на растения и тревни площи.
BP Garden
Тези помпи са предназначени за поливане на тревни площи с разпръсквачи и на растения с дюзи или пръскачки. За целта може да се използва рециклирана вода от алтернативни източници, като водни резервоари и цистерни. Ергономичният ключ за включване/изключване се задвижва с крак за удобство, така че няма нужда да се навеждате.
BP Home
Помпите BP Home ви позволяват да снабдите дома си с рециклирана вода от кладенци, цистерни и подобни източници, например за промиване на тоалетната или захранване на вашата пералня.
Помпите се включват и изключват автоматично според нуждите. Предлагат се с вграден възвратен клапан, дисплей за налягане на уреда и разширителен съд за компенсиране на налягането.
BP Home & Garden
Цялостно решение с постоянно налягане за надеждно доставяне на рециклирана вода в дома и за поливане на градината чрез алтернативни, естествени източници. Когато има нужда от вода, тези помпи се включват автоматично и след това отново се изключват автоматично.
Многостъпалните помпи в гамата предлагат дори повече мощност. При същия дебит те изискват около 30% по-малко енергия от конвенционалните помпи. Ергономичният крачен превключвател прави навеждането за включване и изключване на помпата нещо от миналото.
BP Barrel
Помпите BP Barrel улесняват използването на вода от воден резервоар за поливане на градината.
Работата с помпите е проста. Превключвателят за включване/изключване е монтиран директно на ръба на съда, което го прави лесен за използване. Безжичната захранвана с батерии 18 V версия на помпата може да се използва без нужда от достъп до електрически контакт. Благодарение на тънкия си дизайн, помпите BP Barrel се побират лесно в IBC контейнери.
BP Cistern
Тези помпи се поставят директно във водата в цистерни, варели или кладенци за поливане на градини и отговарят на широк спектър от изисквания. Устойчив на корозия корпус от неръждаема стомана осигурява дълготрайна защита на помпения механизъм. Помпата е удобна и безопасна: ако не може да работи правилно, когато нивото на водата е ниско, помпа се изключва автоматично.
BP Deep Well
Благодарение на малкия си диаметър, помпите BP Deep Well могат да се използват в тесни отвори и сондажи. Те се използват за изпомпване на вода от по-голяма дълбочина. Многостепенната хидравлика осигурява необходимото налягане. Помпите имат корпус от неръждаема стомана, тъй като са постоянно потопени, когато се използват. Оборудвани с допълнителен пресостат, помпите могат да се използват и за осигуряване на битова вода за домакинството.
Удължена гаранция
Тук можете да удължите гаранцията за вашите помпи BP Garden, BP Home, BP Home & Garden, SP Dirt, SP Flat и SP Dual на 5 години!