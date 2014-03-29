Дренажни помпи
Потопяемите помпи Kärcher са изключително здрави и много дълготрайни – дори при тежка употреба в частния сектор. Това става възможно благодарение на изпитаните и надеждни керамични уплътнителни пръстени, използвани в професионални приложения, които са особено издръжливи. С нашите дренажни помпи за мръсна вода, дори замърсената, утаена вода може лесно да се транспортира от А до Б при високо налягане и значителна височина на подаване. Помпите с плоско засмукване могат да изсмукват чиста или само леко замърсена вода до ниво от само 1 mm. Всичко, което остава да направите, е да избършете повърхността. Новата потопяема помпа за мръсна вода с плоско засмукване се справя брилянтно и с двете предизвикателства.
Потопяеми помпи Kärcher за взискателни задачи
Потопяеми помпи за мръсна вода
Здрави докрай и особено дълготрайни, нашите потопяеми помпи за мръсна вода вършат работата си перфектно, където и да са необходими. Те са първият избор, ако е необходимо бързо действие в ситуация на наводнение, но също така са идеални за изпомпване на декоративни градински езера преди възстановително почистване, например. Мръсната вода може да съдържа частици с размер на зърното до 30 mm.
Дренажни помпи с плоско засмукване
Нашите дренажни помпи с плоско засмукване могат да транспортират чиста или леко замърсена вода с частици до 5 mm. Плоското засмукване означава, че благодарение на сгъваемата стойка водата може да се изпомпва точно до ниво от 1 мм за резултати от изсушаване с моп. Перфектни, когато градинският басейн трябва да се изпразни или водата трябва да се изчисти от мазето.
Области на приложение
В зависимост от областта на приложение и степента на замърсяване на водата, която се изпомпва, можете да закупите или потопяема помпа за чиста вода, или помпа за мръсна вода. Следната таблица показва кои продукти са най-подходящи за всяко приложение.
Акценти
Мощни, здрави и изключително дълготрайни – това са качествата, които нашите дренажни помпи Kärcher могат да предложат. При значителни височини на доставка, те могат да се справят с всяка задача в или около дома, независимо колко взискателна е, и в зависимост от класа на производителност транспортират до 22 000 литра вода на час. Защитени от маслена камера, керамичните уплътнителни пръстени намаляват износването и значително увеличават живота на дренажни помпи.
Характеристики и предимства на дренажните помпи Kärcher
Изключително дълготрайни
Защитен от маслена камера, керамичният уплътнителен пръстен увеличава живота на дренажните помпи.
Индивидуално ниво на изключване
Нивото на изключване се регулира безстепенно чрез лесно преместване на сензора за ниво.
Перфектна защита
Предварителният филтър, наличен в интегрирана форма или като допълнителен аксесоар, надеждно предпазва помпата от блокиране.
Автоматичен старт на помпата
Сензорът за ниво реагира незабавно – дори при ниско ниво на водата.
Резултати от изпомпване като почистване с моп
След като крачетата бъдат сгънати, дренажни помпи с плоско засмукване могат да отстраняват вода на дълбочина от 1 mm за резултати като почистване с моп.
Ръчни или автоматично
Лесно превключване от ръчен към автоматичен режим.
Практично бързо свързване
Бързо и не сложно боравене с маркуча благодарение на Quick Connect.
Изчисляване капацитета на помпата
Кривата на производителността на помпата
Определящите критерии са необходимия за приложението дебит и налягане (= височина на изтласкване). Подходящата помпа се избира с изчислените стойности чрез кривата на производителността на помпата.
Показаните помпи може да варират в зависимост от предлаганата гама във всяка държава.
Пример за изчисление за избор на точната потопяема помпа:
- Изборът на правилната помпа зависи основно от нивото на водата, което се пресмята по следния начин: правоъгълни площи: дължина × широчина × средна дълбочина (m) × 1000 = обем на съда (l). Кръгли площи: диаметър × диаметър × средна дълбочина (m) × 0,78 × 1000 = обем на басейна (l).
(примерен басейн: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
- Според областта на приложение изберете помпа за мръсна вода или помпа за чиста вода . Прегледът на приложенията по-горе ще Ви помогне в избора на тип помпа.
(пример: помпа за чиста вода)
- Разгледайте отнасящата се за Вас диаграма и се ориентирайте за кривата на помпата, както и за за кривата на един 10 метров маркуч 1"-PrimoFlex®, респ. на 10 метров тъкан маркуч 1 1/4", според това какъв маркуч бихте използвали.
(пример: маркуч 1"-PrimoFlex®)
Означения:
Submersible flat suction pumps = Потопяеми помпи за чиста вода
Submersible dirty water pumps = Потопяеми помпи за мръсна вода
Curve for 1" PrimoFlex hose = Крива за маркуч 1"-PrimoFlex
Curve for 1 1/4" fabric hose = Крива за тъкан маркуч 1 1/4"
Резултат от примерните изчисления:
На пресечната точка на кривата на маркуча и кривата на помпата сега можете съвсем удобно да видите съответния приблизителен дебит. Разделете предварително пресметнатото количество вода на получения дебит (вижда се на на хоризонталната ос) . Така ще получите предполагаемата продължителност на изпомпване в часове.
Ако в хода на изпомпване трябва да преодолеете разлика във височината* , просто преместете кривата на съответния маркуч със съответния брой метри нагоре. (пример: макс. разлика във височината = 1 m; кривата трябва да се премести по вертикалната ос с един метър нагоре)
Пресечната точка за SP 2 Flat е при около 3200 l/h, за SP 6 Flat Inox при 5000 l/h. От това следва ,че времето за изпомпване за SP 2 Flat е около 5 ½ h. За SP 6 Flat Inox обаче би било необходимо само 3 ½ часа време, което за това приложение е по-доброто решение.
* Разлика във височината между повърхността на водата и края на маркуча
Означения:
Submersible flat suction pumps = Потопяеми помпи за чиста вода
Curve for 1" PrimoFlex hose = Крива за маркуч 1"-PrimoFlex
Shifted curve for 1" PrimoFlex hose = Изместена крива за маркуч 1"-PrimoFlex
Аксесоари
Като надежден системен доставчик ние предлагаме на клиентите си обширна програма от висококачествени оригинални принадлености и части. И на края, около всяка къща има безброй възможности за приложение на нашите доказани помпени ситеми. С оригиналните аксесоари на Kärcher Вие сте добре оборудвани за всякакви случаи.
Практични тъкани маркучи
Гъвкавият маркуч с оплетка с клема за маркуч от неръждаема стомана и перчатка се включва без инструмент и се прибира пестейки място.
Надеждни и съвместими
Спиралните и градинските маркучи са подходящи идеално за свързване с всички помпи на Kärcher.
Лесно свързване
С адаптерите и връзките на Kärcher маркучите се свързват безпроблемно и сигурно към всички помпи.
Перфектно оборудвани
Свалящият се предфилтър повишава функционалната сигурност на Вашата потопяема помпа и предпазва турбината от задръстване.
Точните аксесоари за Вашата помпа ще намерите директно на продуктовата страница.
Удължаване на гаранцията
Удължете на 5 години гаранцията на Вашата нова помпа Kärcher BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt, SP Dual и SP Flat.