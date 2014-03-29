Резултат от примерните изчисления:

На пресечната точка на кривата на маркуча и кривата на помпата сега можете съвсем удобно да видите съответния приблизителен дебит. Разделете предварително пресметнатото количество вода на получения дебит (вижда се на на хоризонталната ос) . Така ще получите предполагаемата продължителност на изпомпване в часове.

Ако в хода на изпомпване трябва да преодолеете разлика във височината* , просто преместете кривата на съответния маркуч със съответния брой метри нагоре. (пример: макс. разлика във височината = 1 m; кривата трябва да се премести по вертикалната ос с един метър нагоре)

Пресечната точка за SP 2 Flat е при около 3200 l/h, за SP 6 Flat Inox при 5000 l/h. От това следва ,че времето за изпомпване за SP 2 Flat е около 5 ½ h. За SP 6 Flat Inox обаче би било необходимо само 3 ½ часа време, което за това приложение е по-доброто решение.