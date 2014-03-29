Дренажни помпи

Потопяемите помпи Kärcher са изключително здрави и много дълготрайни – дори при тежка употреба в частния сектор. Това става възможно благодарение на изпитаните и надеждни керамични уплътнителни пръстени, използвани в професионални приложения, които са особено издръжливи. С нашите дренажни помпи за мръсна вода, дори замърсената, утаена вода може лесно да се транспортира от А до Б при високо налягане и значителна височина на подаване. Помпите с плоско засмукване могат да изсмукват чиста или само леко замърсена вода до ниво от само 1 mm. Всичко, което остава да направите, е да избършете повърхността. Новата потопяема помпа за мръсна вода с плоско засмукване се справя брилянтно и с двете предизвикателства.

Филтър
Максимален дебит (л/ч)
Височина на дебита (м)
230833 (бар)
Области на приложение
Характеристики
0 Продукти
Потопяеми помпи за чиста и мръсна вода

Потопяеми помпи Kärcher за взискателни задачи

Потопяеми помпи за мръсна вода

Здрави докрай и особено дълготрайни, нашите потопяеми помпи за мръсна вода вършат работата си перфектно, където и да са необходими. Те са първият избор, ако е необходимо бързо действие в ситуация на наводнение, но също така са идеални за изпомпване на декоративни градински езера преди възстановително почистване, например. Мръсната вода може да съдържа частици с размер на зърното до 30 mm.

Дренажни помпи с плоско засмукване

Нашите дренажни помпи с плоско засмукване могат да транспортират чиста или леко замърсена вода с частици до 5 mm. Плоското засмукване означава, че благодарение на сгъваемата стойка водата може да се изпомпва точно до ниво от 1 мм за резултати от изсушаване с моп. Перфектни, когато градинският басейн трябва да се изпразни или водата трябва да се изчисти от мазето.

Области на приложение

В зависимост от областта на приложение и степента на замърсяване на водата, която се изпомпва, можете да закупите или потопяема помпа за чиста вода, или помпа за мръсна вода. Следната таблица показва кои продукти са най-подходящи за всяко приложение.

Области на приложение на помпи за мръсна вода
Области на приложение на помпи за чиста вода

Акценти

Мощни, здрави и изключително дълготрайни – това са качествата, които нашите дренажни помпи Kärcher могат да предложат. При значителни височини на доставка, те могат да се справят с всяка задача в или около дома, независимо колко взискателна е, и в зависимост от класа на производителност транспортират до 22 000 литра вода на час. Защитени от маслена камера, керамичните уплътнителни пръстени намаляват износването и значително увеличават живота на дренажни помпи.

Характеристики и предимства на дренажните помпи Kärcher

Submersible pumps – Extremely long-lasting

Изключително дълготрайни

Защитен от маслена камера, керамичният уплътнителен пръстен увеличава живота на дренажните помпи.

Submersible pumps – Flexible switching level adjustment

Индивидуално ниво на изключване

Нивото на изключване се регулира безстепенно чрез лесно преместване на сензора за ниво.

Submersible pumps – Perfect protection

Перфектна защита

Предварителният филтър, наличен в интегрирана форма или като допълнителен аксесоар, надеждно предпазва помпата от блокиране.

Submersible pumps – Automatic pump start

Автоматичен старт на помпата

Сензорът за ниво реагира незабавно – дори при ниско ниво на водата.

Дренажни помпи с плоско засмукване

Резултати от изпомпване като почистване с моп

След като крачетата бъдат сгънати, дренажни помпи с плоско засмукване могат да отстраняват вода на дълбочина от 1 mm за резултати като почистване с моп.

Потопяеми помпи – сензор за ниво

Индивидуално ниво на изключване

Нивото на изключване се регулира безстепенно чрез лесно преместване на сензора за ниво.

Ръчна или автоматична работа на помпата

Ръчни или автоматично

Лесно превключване от ръчен към автоматичен режим.

Лесно свързване на маркуча

Практично бързо свързване

Бързо и не сложно боравене с маркуча благодарение на Quick Connect.

Изчисляване капацитета на помпата

Кривата на производителността на помпата

Определящите критерии са необходимия за приложението дебит и налягане (= височина на изтласкване). Подходящата помпа се избира с изчислените стойности чрез кривата на производителността на помпата.
Показаните помпи може да варират в зависимост от предлаганата гама във всяка държава.

Кривата на производителността на потопяема помпа Kärcher

Пример за изчисление за избор на точната потопяема помпа:

  1. Изборът на правилната помпа зависи основно от нивото на водата, което се пресмята по следния начин: правоъгълни площи: дължина × широчина × средна дълбочина (m) × 1000 = обем на съда (l). Кръгли площи: диаметър × диаметър × средна дълбочина (m) × 0,78 × 1000 = обем на басейна (l).
    (примерен басейн: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
  2. Според областта на приложение изберете помпа за мръсна вода или помпа за чиста вода . Прегледът на приложенията по-горе ще Ви помогне в избора на тип помпа.
    (пример: помпа за чиста вода)
  3. Разгледайте отнасящата се за Вас диаграма и се ориентирайте за кривата на помпата, както и за за кривата на един 10 метров маркуч 1"-PrimoFlex®, респ. на 10 метров тъкан маркуч 1 1/4", според това какъв маркуч бихте използвали.
    (пример: маркуч 1"-PrimoFlex®)

    Означения:
    Submersible flat suction pumps = Потопяеми помпи за чиста вода
    Submersible dirty water pumps = Потопяеми помпи за мръсна вода
    Curve for 1" PrimoFlex hose = Крива за маркуч 1"-PrimoFlex
    Curve for 1 1/4" fabric hose = Крива за тъкан маркуч 1 1/4"
Крива на потопяеми помпи Kärcher

Резултат от примерните изчисления:

На пресечната точка на кривата на маркуча и кривата на помпата сега можете съвсем удобно да видите съответния приблизителен дебит. Разделете предварително пресметнатото количество вода на получения дебит (вижда се на на хоризонталната ос) . Така ще получите предполагаемата продължителност на изпомпване в часове.

Ако в хода на изпомпване трябва да преодолеете разлика във височината* , просто преместете кривата на съответния маркуч със съответния брой метри нагоре. (пример: макс. разлика във височината = 1 m; кривата трябва да се премести по вертикалната ос с един метър нагоре)

Пресечната точка за SP 2 Flat е при около 3200 l/h, за SP 6 Flat Inox при 5000 l/h. От това следва ,че времето за изпомпване за SP 2 Flat е около 5 ½ h. За SP 6 Flat Inox обаче би било необходимо само 3 ½ часа време, което за това приложение е по-доброто решение.

* Разлика във височината между повърхността на водата и края на маркуча

Означения:
Submersible flat suction pumps = Потопяеми помпи за чиста вода
Curve for 1" PrimoFlex hose = Крива за маркуч 1"-PrimoFlex
Shifted curve for 1" PrimoFlex hose = Изместена крива за маркуч 1"-PrimoFlex

Крива на потопяеми помпи Kärcher

Аксесоари

Като надежден системен доставчик ние предлагаме на клиентите си обширна програма от висококачествени оригинални принадлености и части. И на края, около всяка къща има безброй възможности за приложение на нашите доказани помпени ситеми. С оригиналните аксесоари на Kärcher Вие сте добре оборудвани за всякакви случаи.

Потопяеми помпи – тъкани маркучи

Практични тъкани маркучи

Гъвкавият маркуч с оплетка с клема за маркуч от неръждаема стомана и перчатка се включва без инструмент и се прибира пестейки място.

Потопяеми помпи – свързване на маркуч

Надеждни и съвместими

Спиралните и градинските маркучи са подходящи идеално за свързване с всички помпи на Kärcher.

Потопяеми помпи – адаптери

Лесно свързване

С адаптерите и връзките на Kärcher маркучите се свързват безпроблемно и сигурно към всички помпи.

Потопяеми помпи – предварителен филтър

Перфектно оборудвани

Свалящият се предфилтър повишава функционалната сигурност на Вашата потопяема помпа и предпазва турбината от задръстване.

Точните аксесоари за Вашата помпа ще намерите директно на продуктовата страница.

Удължаване на гаранцията

Удължете на 5 години гаранцията на Вашата нова помпа Kärcher BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt, SP Dual и SP Flat.

 

Extended warranty for pumps