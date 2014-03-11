Акумулаторни метли

По-бързо под ръка отколкото прахосмукачка

Кой не познава това: Тъкмо сте свършили с почистването с прахосмукачка и отново на пода има няколко трохи. Акумулаторната метла на Керхер е идеалното решение също и за междинно почистване - без при това да трябва да се затруднявате с изваждането на прахосмукачката

Безжичната електрическа метла е идеална за ежедневно почистване. Тя е малка, мобилна и лесна за работа – и може да се използва в целия дом. Благодарение на компактната си конструкция с модерен дизайн акумулаторната метла може да се съхранява навсякъде, където има нужда от нея, и поради това винаги е готова за употреба.