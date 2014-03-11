Акумулаторни метли
Топ производителност в едно устройство: безжичната електрическа метла е по-бърза от прахосмукачка и по-удобна от метла. Това означава, че можете лесно да почистите мръсотията и праха от подовете си – без досаден кабел или уморително навеждане.
По-бързо под ръка отколкото прахосмукачка
Кой не познава това: Тъкмо сте свършили с почистването с прахосмукачка и отново на пода има няколко трохи. Акумулаторната метла на Керхер е идеалното решение също и за междинно почистване - без при това да трябва да се затруднявате с изваждането на прахосмукачката
Безжичната електрическа метла е идеална за ежедневно почистване. Тя е малка, мобилна и лесна за работа – и може да се използва в целия дом. Благодарение на компактната си конструкция с модерен дизайн акумулаторната метла може да се съхранява навсякъде, където има нужда от нея, и поради това винаги е готова за употреба.
Един уред, много възможности за приложение
Остатъци от храна по пода? Мръсен килим? Електрическата метла е истинска универсална машина и може да се използва върху всякакви твърди подове като ламинат и плочки, както и килими. Нейната производителност говори сама за себе си: мръсотията се отстранява напълно, вместо да се избутва, като същото се отнася за килими с височина на косъма до 10 милиметра. Четката прониква дълбоко във влакната и по този начин почиства надеждно и ефикасно.
Висока производителност в най-малкото пространство
Иновативната система за адаптивно почистване на акумулаторната електрическа метла Kärcher гарантира първокласни резултати при почистване: гъвкавият подвижен ръб за метене, оптималното насочване на замърсяванията и специалната почистваща четка транспортират мръсотията безопасно в контейнера за отпадъци, без да оставят никакви остатъци или разпръскване на прах.
Винаги в готовност за следващата задача
Акумулаторната електрическа метла KB 5 впечатлява със своята литиево-йонна батерия и време на работа на батерията до 30 минути на твърди подове. Така можете да помете подовете си за миг – с оптимална свобода на движение и без досаден кабел или търсене на електрически контакт.
По-удобна от обикновена метла
Със своите уникални характеристики безжичната електрическа метла KB 5 е идеалният компромис между прахосмукачка и метла. Кликнете върху кръговете и открийте функциите, които правят разликата.
Лека и ергономична
Лесно почистване: с удобната и много лека безжична електрическа метла можете да поддържате къщата си безупречна, като същевременно предпазвате гърба си.
Отговаря на всяко предизвикателство
Електрическата метла също така лесно достига до места, които са трудно достъпни, като например под скрин или диван.
Впечатляващо гъвкава
Благодарение на гъвкавото двойно съединение на акумулаторната електрическа метла, предмети като крака на стол могат лесно да бъдат избегнати.
Ъгли и ръбове
Абсолютна чистота по цялата повърхност: безжичната електрическа метла на Kärcher мете до най-външния ръб.
Удобно стартиране
Безжичната електрическа метла стартира автоматично веднага щом преместите дръжката назад.
Паркинг позиция
Безжичната електрическа метла е винаги под ръка благодарение на компактния си дизайн и също така стои изправена – което означава, че можете да си починете по всяко време.
Почистване и грижа
-
Бързо изваждане на четката и контейнера за отпадъци
-
Лесно изпразване без контакт с мръсотията
-
Безпроблемно почистване на универсалната четка
Сбогом мръсотия!
Животът с домашен любимец също така означава, че мръсотията се разпространява по-бързо из дома – дори когато току-що сте помели и почистили. Малките трохи и космите от домашни любимци са особено упорити в килимите и изтривалките. Традиционната метла не помага тук. Какво може да ви спаси? Акумулаторната електрическа метла Kärcher. С безжичната електрическа метла можете да почистите замърсените зони бързо и ефикасно и да премахнете котешка тоалетна, кучешка храна и косми от домашни любимци без усилие.