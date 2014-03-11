Home & Garden

Уредите от категорията „Дом & Градина” обхващат по-малки почистващи уреди, в сравнение с тези от категория „Професионални уреди”. Частта за градината включва предимно напоителни системи, работещи ефективно и ефикасно с пестене на ресурсите. Със своите продукти Керхер се стреми да предложи винаги подходящото решение в процесите, свързани с почистването. Вероятно с най-голяма популярност от всички уреди на Керхер се ползва водоструйката на Керхер. Наред с нея, обаче, в категорията „Дом & градина” предприятието предлага множество други почистващи уреди,като парочистката, например, или уреда за почистване на прозорци.