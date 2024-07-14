НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ НА ЧИСТЕНЕТО ДА ТЕ ПОДЛУДИ.
Почистването може да бъде разочароващо и понякога да ви подлуди, ако вашите почистващи уреди не доставят желания УАУ ефект. С нашите свръхлеки и иновативни УАУ продукти за употреба в дома почистването вече няма да ви побърква!
Революционно почистване за вашия дом
Изпитайте почистване на подове от следващо поколение с 3-в-1 Xtra!Clean безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване. Тези уреди съчетават иновации, устойчивост и изключително качество в едно устройство.
Елиминирайте необходимостта от химикали
Парочистачките Kärcher се нуждаят само от пара, за да премахнат до 99,999%* от всички вируси с обвивка, както и 99,99%** от всички често срещани домашни бактерии.
Превърнете всеки под във ваша сцена
Нашите уреди за почистване на под оставят вашия под да блести – почистват много по-задълбочено и изискват много по-малко усилия от всеки моп.
Растете заедно със задачите си
За гарсониери, за големи жилища, за страдащи от алергии, с батерия или без торбичка за прах: имаме подходящата прахосмукачка за всякакъв вид прах.
Осигурете ясна видимост
Нашите уреди за почистване на прозорци почистват стъкла и гладки повърхности три пъти по-бързо от ръчно почистване – без никакви ивици или капки от мръсна вода.
Направете своето
И вече не е нужно да се тревожите за досадната задача за почистване на пода, защото роботизираните прахосмукачки и мопове на Kärcher се грижат за това. Твърдите подове и килимите с къс косъм се почистват автоматично.
Просто се отървете от всичко
Със здравите сухо/мокро смукачки Kärcher можете просто да елиминирате дори груби или мокри замърсявания.
Вашето ново чисто
С нашите перящи смукачки вие премахвате дори най-упоритите замърсявания от почти всички текстилни повърхности. Идеални за страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци.
* Чрез точково почистване с помощта на парочистачка Kärcher, т.е. обработка с пара за 30 секунди при максимална настройка на пара в директен контакт с почистваната повърхност, 99,999% от обвитите вируси като грипни вируси (с изключение на вируса на хепатит B) могат да бъдат елиминирани на повечето гладки, твърди повърхности в къщата (тестов зародиш: модифициран ваксиниален вирус Ankara).
** При почистване при скорост на почистване от 30 см/сек., като се използва максимална настройка на парата и при директен контакт с повърхността, която трябва да се почисти, 99,99% от всички обичайни домашни бактерии върху повечето гладки, твърди повърхности в къщата са убити (тестови микроби : Enterococcus hirae).