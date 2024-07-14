НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ НА ЧИСТЕНЕТО ДА ТЕ ПОДЛУДИ.

* Чрез точково почистване с помощта на парочистачка Kärcher, т.е. обработка с пара за 30 секунди при максимална настройка на пара в директен контакт с почистваната повърхност, 99,999% от обвитите вируси като грипни вируси (с изключение на вируса на хепатит B) могат да бъдат елиминирани на повечето гладки, твърди повърхности в къщата (тестов зародиш: модифициран ваксиниален вирус Ankara).

** При почистване при скорост на почистване от 30 см/сек., като се използва максимална настройка на парата и при директен контакт с повърхността, която трябва да се почисти, 99,99% от всички обичайни домашни бактерии върху повечето гладки, твърди повърхности в къщата са убити (тестови микроби : Enterococcus hirae).