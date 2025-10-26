Градински уреди
С градинските уреди на Керхер вашата градина става още по-хубава. А благодарение на акумулаторните технологии постигате всичко без много шум и без досадни кабели.
Акумулаторни косачки
Маневрените 18-волтови косачки са особено подходящи за малки и средни тревни площи. Идеалният избор за големи тревни площи са мощните 36-волтови косачки.
Акумулаторни тримери
Акумулаторните тримери на Керхер осигуряват спретнато изрязани ръбове и хубава граница на тревата. От лесен до мощен, Керхер предлага правилното решение за всяка област на приложение.
Акумулаторни храсторези
Перфектен за оформяне и подрязване на жив плет и храсти. Благодарение на работата на батерията, тихи, практични и без досадни кабели.
Акумулаторна ножица за трева и храсти
С ножиците за трева, захранвани с батерия, подрязването на краищата на тревата е лесна работа. А с обикновена смяна на острието инструментът се превръща в чифт ножици за прецизно моделиране на храсти.
Уреди за издухване и изсмукване на листа
Oвладейте бурята в есенната градина. Акумулаторният уред за издухване и изсмукване на листа от Керхер гарантира подредени пътеки и градини за нула време.
Верижни триони
С простото опъване на веригата, автоматично смазване на веригата и мощно рязане, верижните трионни на Керхер постигат отлични резултати с удобна работа.
Акумулаторна ножица за клони и трион за подрязване
Лесна поддръжка на дървета дори на трудно достъпни клони. Няма проблем с акумулаторната ножица за клони от Керхер и нейният висококачествен резец.
Акумулаторна пръскачка
Защита и грижа за растенията с едно натискане на бутон: Пръскачката под налягане PSU 4-18 с 18 V сменяема батерия, 4 l резервоар и телескопичен струйник наторява растенията със своята фина, равномерна мъгла от пръскане, бори се с вредители и плевели по целенасочен начин и удобно полива малък разсад – без необходимост от трудоемко ръчно изпомпване.
Акумулаторен многофункционален фенер
Внася светлина в тъмното: Фенерът с акумулаторна батерия осигурява осветеност навсякъде, където е необходимо, когато работите на тъмно или по време на дейности в свободното време. Благодарение на интегрираната функция за захранване на електронни устройства (power bank) можете да зареждате например смартфони или таблети. По-гъвкава от всяко фенерче, по-мобилна от прожектор с кабел: фенер с акумулаторна батерия MFL 2-18.
КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ ВЪВ ВАШЕТО ЦАРСТВО.
Ти си владетел на своето царство, покорител на дивата природа. Отвън - на портите на вашия замък - вие сте краля. Вие владеете вашия малък свят и с помощта на мощните акумулаторни градински инструменти от Керхер можете да внесете нов разкош в градината си: било то поляната, живия плет и грижите за дърветата или премахването на листата и плевелите - кажете oтново УАУ с Керхер.