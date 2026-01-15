Акумулаторни верижни триони

Акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery

Лекия акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery разполага със система за опъване на веригата без допълнителни инструменти. Лесен за работа, за всякакви приложения свързани с поддръжка на дървета.

Номинално напрежение: 18 V

Дължина на шината: 30 cm

Скорост на веригата: 10 m/s

Капацитет на резервоара за масло: 200 ml

Производителност с едно зареждане на батерията*: 35 среза (10 cm диаметър)

Опъване на веригата без допълнителни инструменти: Да

Автоматично смазване на веригата: Да

Безчетков мотор: Да

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah.