Акумулаторни верижни триони
Акумулаторните верижни триони и верижния трион с удължител впечатляват със своето удобство и първокласната си скорост на веригата. Идеални за поддръжка и рязане на дървета, рязане на дърва за огрев и отсичане на дървета.
Характеристики на верижните триони
Лесно опъване на веригата чрез въртящо се копче.
Автоматично смазване на веригата, за по-лесна поддръжка
Безчетков мотор за по-дълъг живот
Акценти акумулаторни верижни триони
За акумулаторния верижен трион CNS 36-35 Battery дори рязането на ствола на дървото не е проблем, благодарение на изключителната скорост на веригата и оптималната ширина на рязане. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното смазване на веригата правят работата изключително лесна, без значение дали с уреда ще работи начинаещ или напреднал.
Характеристики на акумулаторния верижен трион с удължител
Лесно регулиране на напрежението на веригата с шестостенен ключ.
Автоматичното смазване на веригата означава, че веригата ще се износи по-бавно и не е нужна допълнителна поддръжка на уреда.
С телескопичната дръжка от фибростъкло, безпроблемно можете да режете клони високи до 4 метра.
Акценти на верижен трион с удължител
18 V Kärcher Battery Power
Акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery
Лекия акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery разполага със система за опъване на веригата без допълнителни инструменти. Лесен за работа, за всякакви приложения свързани с поддръжка на дървета.
Номинално напрежение: 18 V
Дължина на шината: 30 cm
Скорост на веригата: 10 m/s
Капацитет на резервоара за масло: 200 ml
Производителност с едно зареждане на батерията*: 35 среза (10 cm диаметър)
Опъване на веригата без допълнителни инструменти: Да
Автоматично смазване на веригата: Да
Безчетков мотор: Да
* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah.
Телескопичен акумулаторен верижен трион PSW 18-20 Battery
Телескопичния акумулаторен верижен трион лесно, удобно и безопасно реже клони на височина до 4 метра.
Номинално напрежение: 18 V
Дължина на шината: 20 cm
Скорост на веригата: 5.5 m/s
Капацитет на резервоара за масло: 50 ml
Производителност с едно зареждане на батерията*: 80 срязвания (5 cm диаметър)
Опъване на веригата без допълнителни инструменти: Не
Автоматично смазване на веригата: Да
Безчетков мотор: Не
* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
Акумулаторен верижен трион CNS 36-35 Battery
Акумулаторният верижен трион CNS 36-35 Battery разполага с изключителна скорост на веригата и широка верига, което го прави идеален за взискателна поддръжка на дървета.
Номинално напрежение: 36 V
Дължина на шината: 35 cm
Скорост на веригата: 21 m/s
Капацитет на резервоара за масло: 190 ml
Производителност с едно зареждане на батерията*: 100 среза (10 cm диаметър)
Опъване на веригата без допълнителни инструменти: Да
Автоматично смазване на веригата: Да
Безчетков мотор: Да
* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 36 V/2.5 Ah.