Акумулаторни верижни триони

Акумулаторните верижни триони и верижния трион с удължител впечатляват със своето удобство и първокласната си скорост на веригата. Идеални за поддръжка и рязане на дървета, рязане на дърва за огрев и отсичане на дървета.

Характеристики на верижните триони

Лесно опъване на веригата чрез въртящо се копче.

Автоматично смазване на веригата, за по-лесна поддръжка

Безчетков мотор за по-дълъг живот

Максимална сигурност
За максимална сигурност в случай на откат веригата спира своето движение.
Лесно следене на нивото на маслото
Нивото на маслото може да бъде проверено по всяко време благодарение на прозначното прозорче.

Акценти акумулаторни верижни триони

За акумулаторния верижен трион CNS 36-35 Battery дори рязането на ствола на дървото не е проблем, благодарение на изключителната скорост на веригата и оптималната ширина на рязане. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното смазване на веригата правят работата изключително лесна, без значение дали с уреда ще работи начинаещ или напреднал.
 

Характеристики на акумулаторния верижен трион с удължител

Лесно регулиране на напрежението на веригата с шестостенен ключ.

Автоматичното смазване на веригата означава, че веригата ще се износи по-бавно и не е нужна допълнителна поддръжка на уреда.

С телескопичната дръжка от фибростъкло, безпроблемно можете да режете клони високи до 4 метра.

Удобно съхранение
Телескопичния акумулаторен верижен трион може да бъде разглобен на 3 части за по-удобно съхранение.
Оптимизирано разпределение на теглото
Оптимално разпределение на теглото за работа, без причиняване на допълнителна умора, благодарение на практичния раменен колан.
30°
Оптимизиран ъгъл на шината 30 ° за удобна работа от земята.

Акценти на верижен трион с удължител

Телескопичния акумулаторен верижен трион лесно, удобно и безопасно реже клони на височина до 4 метра.

18 V Kärcher Battery Power

Акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery

Лекия акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery разполага със система за опъване на веригата без допълнителни инструменти. Лесен за работа, за всякакви приложения свързани с поддръжка на дървета.

Номинално напрежение: 18 V
Дължина на шината: 30 cm
Скорост на веригата: 10 m/s
Капацитет на резервоара за масло: 200 ml
Производителност с едно зареждане на батерията*: 35 среза (10 cm диаметър)
Опъване на веригата без допълнителни инструменти: Да
Автоматично смазване на веригата: Да
Безчетков мотор: Да

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah.

Телескопичен акумулаторен верижен трион PSW 18-20 Battery

Телескопичния акумулаторен верижен трион лесно, удобно и безопасно реже клони на височина до 4 метра.

Номинално напрежение: 18 V
Дължина на шината: 20 cm
Скорост на веригата: 5.5 m/s
Капацитет на резервоара за масло: 50 ml
Производителност с едно зареждане на батерията*: 80 срязвания (5 cm диаметър)
Опъване на веригата без допълнителни инструменти: Не
Автоматично смазване на веригата: Да
Безчетков мотор: Не

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah.

36 V Kärcher Battery Power

Акумулаторен верижен трион CNS 36-35 Battery

Акумулаторният верижен трион CNS 36-35 Battery разполага с изключителна скорост на веригата и широка верига, което го прави идеален за взискателна поддръжка на дървета.

Номинално напрежение: 36 V
Дължина на шината: 35 cm
Скорост на веригата: 21 m/s
Капацитет на резервоара за масло: 190 ml
Производителност с едно зареждане на батерията*: 100 среза (10 cm диаметър)
Опъване на веригата без допълнителни инструменти: Да
Автоматично смазване на веригата: Да
Безчетков мотор: Да

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 36 V/2.5 Ah.

Акумулаторни платформи Kärcher Battery Power

18 V

Тук ще откриете всички уреди от платформата Kärcher Battery Power 18 V
36 V

Тук ще откриете всички уреди от платформата Kärcher Battery Power 36 V
