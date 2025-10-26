Почистване навън

Не без моя Kärcher: независимо къде се намирате, никога не е нужно да се справяте без силата на почистващите решения на Kärcher. Когато сте навън, захранваните с батерии модели OC 3 с резервоар за вода осигуряват ниско налягане, което е идеално за бързо почистване на обувки, детски колички, велосипеди или дори кучето. С нашите водоструйки със средно налягане необходимата вода може да бъде изтеглена или от кран, или чрез смукателен маркуч от алтернативни източници, като варел с вода. Една батерия вече осигурява цялата гъвкавост и мощност, необходими за възстановяване на WOW фактора почти навсякъде. Мобилно почистване, както трябва да бъде.