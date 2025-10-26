Мобилно почистване
Защо трябва да носите мръсотия наоколо, когато можете да пресъздадете WOW ефекта за миг? Мобилното почистване означава леки, компактни устройства със средно и ниско налягане, които ви позволяват да почиствате велосипеди, мебели за къмпинг, детски колички, бъгита, туристически обувки, кучета и много повече по-бързо и нежно, без да се налага да разчитате на електрически и водни връзки. По средата на нищото или просто бързо почистване у дома. Благодарение на мощните литиево-йонни батерии и резервоар за вода или смукателен маркуч, всичко може да се почисти там, където често има най-голям смисъл: на място.
Нашите решения за мобилно почистване
Мобилни уреди за почистване
Изключително компактният уред за мобилно почистване с интегрирана батерия и резервоар за вода е лесен за транспортиране и прибиране. За разнообразни приложения без захранване с ток и вода навсякъде и по всяко време!
Акумулаторни водоструйки
Включете маркуча и готово: с иновативния KHB 5 Battery със сменяща се 18 V акумулаторна батерия Kärcher Battery Power за бързо междинно почистване около къщата. Без кабел!
Кой е правилният уред?
Почистване навън
Не без моя Kärcher: независимо къде се намирате, никога не е нужно да се справяте без силата на почистващите решения на Kärcher. Когато сте навън, захранваните с батерии модели OC 3 с резервоар за вода осигуряват ниско налягане, което е идеално за бързо почистване на обувки, детски колички, велосипеди или дори кучето. С нашите водоструйки със средно налягане необходимата вода може да бъде изтеглена или от кран, или чрез смукателен маркуч от алтернативни източници, като варел с вода. Една батерия вече осигурява цялата гъвкавост и мощност, необходими за възстановяване на WOW фактора почти навсякъде. Мобилно почистване, както трябва да бъде.
OC 6-18 Premium
Чисто. Навсякъде. По всяко време.
Няма електрически контакт или кран, но велосипедите или градинските мебели се нуждаят от бърза грижа, за да им върнете WOW фактора? С водоструйките със средно налягане OC 6-18 Premium Battery Set това е лесно.
Мобилната почистваща машина
С мощната сменяема батерия 18 V Kärcher Battery Power и 12-литрова количка за вода, тя има всичко необходимо за ефективно почистване със средно налягане. Благодарение на много интелигентната връзка на маркуча, водата може да се вземе от чешмата у дома или дори да се изтегли от алтернативни водоизточници, като се използва предлаганият като опция смукателен маркуч.
KHB 6 Battery
Почистване без кабел
Независимо дали става дума за малка площ около къщата, градински мебели, велосипед или кучешка колиба, която се нуждае от почистване, водоструйките със средно налягане от нашата гама KHB и градински маркуч са всичко, от което се нуждаете.
Ръчна почистваща мощност
Тези компактни и леки снопове енергия, със своята 18 V сменяема батерия, не се нуждаят нито кабел, нито отконтакт. Просто вземете уреда, прикрепете маркуча и перфектно балансираната плоска струя с прецизно калибрирано средно налягане започва да действа магически. Работата се свършва светкавично!
OC 3 Foldable
WOW to go
Захранваните с батерии модели Mobile Outdoor Cleaner осигуряват ниско налягане за нежно почистване на обувки, детски колички, велосипеди и дори кучето. Идеални за навън, с резервоар за вода и цял набор от аксесоари, като конусовидна дюза или смукателен маркуч. И, разбира се, мощна литиево-йонна батерия.
Отприщена почистваща сила
Малък размер, страхотна почистваща производителност: с OC 3 Foldable вече не е необходимо мръсотията да се влачи навсякъде – WOW факторът на замърсените предмети може да бъде възстановен направо на място. Мобилно почистване, което наистина е мобилно. С разширения гъвкав резервоар, компактният уред с ниско налягане осигурява огромна помощ, когато става въпрос за бързо почистване на къмпинг оборудване, велосипеди, домашни любимци и много други. С капацитет до 8 литра, мощна литиево-йонна батерия и широка гама от аксесоари, редът може бързо да бъде възстановен дори и в дивата природа.
Нашите водоструйки
Понякога е необходимо малко повече налягане – високо налягане. От компактното устройство за рядка употреба до мощната водоструйка с поддръжка на приложение, която облекчава тежката работа по почистване дори на големи площи или големи предмети, гарантирано имаме идеалното решение.
Аксесоари
С нашите уреди за почистване със средно и ниско налягане нещата отново ще изглеждат УАУ за нула време, дори когато пътувате и сте далеч от електрически контакти. Още по-лесно е с аксесоари, предназначени за почистване в движение, които могат да свършат работата още по-лесно и ефективно.
Акумулаторна платформа Kärcher Battery Power
Научете повеч за уредите от акумулаторната платформа Kärcher Battery Power 18 V.
Уредите за почистване с ниско и средно налягане са част от акумулаторната платформа за батерии Kärcher Battery Power 18 V. Открийте пълната гама от различни продукти и вижте какви други устройства могат да използват 18 V батерия.