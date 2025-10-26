Акумулаторни водоструйки

Свържете маркуча и сте готови за работа: С иновативните акумулаторни водоструйки Керхер с 18 V Керхер батерия за бързо, разнообразно междинно почистване около къщата - не е необходимо електрическо захранване.

Handheld Cleaner
КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ ВЪВ ВАШЕТО ЦАРСТВО.

Няма електрическо захранване? Няма проблем! Леките акумулаторни водоструйки със средно налягане от 18 V Battery платформата на Керхер почистват практически всичко около къщата, без да е необходимо захранване. Просто свържете маркуча и е готова за работа.

Aкценти

Чиста свобода! Без кабел! С новия акумулаторен Керхер вие достигате и до места, които са далеч от контакта. Това прави почистването лесно - особено когато трябва да бъде бързо!

Синхронизирано усреднено налягане
С използването на един струйник, ефективната и нежна плоска струя позволява почистване на деликатни повърхности.

Акумулаторна мощност
Приляга удобно в ръката, готова бързо за употреба и може да се съхранява удобно.

Aксесоари

FJ 24 Handheld

FJ 24 Handheld дюза за пяна

Пеногенераторът FJ 24 Handheld за дозиране на препарат за акумулаторни водоструйки Керхер.

MJ 24 handheld cleaning

MJ 24 Handheld 5-в-1 Multi Jet

Струйник 5 в 1 multu jet Handheld: MJ 24 Handheld с точкова, плоска, промиваща, мъгла и напояваща струя. Лесно регулируема чрез завъртане на дюзата.

VJ 24 handheld cleaner

VJ 24 Handheld въртящ се струйник на 360°

Въртящ се струйник с регулируема 360° връзка: VJ 24 Handheld за ръчно почистващо устройство е идеален за почистване на труднодостъпни места.