Акумулаторни водоструйки
Свържете маркуча и сте готови за работа: С иновативните акумулаторни водоструйки Керхер с 18 V Керхер батерия за бързо, разнообразно междинно почистване около къщата - не е необходимо електрическо захранване.
КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ ВЪВ ВАШЕТО ЦАРСТВО.
Няма електрическо захранване? Няма проблем! Леките акумулаторни водоструйки със средно налягане от 18 V Battery платформата на Керхер почистват практически всичко около къщата, без да е необходимо захранване. Просто свържете маркуча и е готова за работа.
Aксесоари
FJ 24 Handheld дюза за пяна
Пеногенераторът FJ 24 Handheld за дозиране на препарат за акумулаторни водоструйки Керхер.
MJ 24 Handheld 5-в-1 Multi Jet
Струйник 5 в 1 multu jet Handheld: MJ 24 Handheld с точкова, плоска, промиваща, мъгла и напояваща струя. Лесно регулируема чрез завъртане на дюзата.
VJ 24 Handheld въртящ се струйник на 360°
Въртящ се струйник с регулируема 360° връзка: VJ 24 Handheld за ръчно почистващо устройство е идеален за почистване на труднодостъпни места.