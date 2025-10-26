Акумулаторни водоструйки

Aкценти

Чиста свобода! Без кабел! С новия акумулаторен Керхер вие достигате и до места, които са далеч от контакта. Това прави почистването лесно - особено когато трябва да бъде бързо!

Синхронизирано усреднено налягане

С използването на един струйник, ефективната и нежна плоска струя позволява почистване на деликатни повърхности.

Акумулаторна мощност

Приляга удобно в ръката, готова бързо за употреба и може да се съхранява удобно.