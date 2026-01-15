20% по-добри резултати от почистване, в сравнение с моп*

Вашият под е вашата сцена. С нашите уреди за под можете да накарате пода да блести - и да направите това около 20 % по-щателно и по-мощно, отколкото бихте могли с какъвто и да е моп*. Вместо да избърсват мръсотията напред и назад, почистващите валяци с функция за самопочистване просто я вземат и транспортират мръсната вода до отделен резервоар. На пода остава много малко остатъчна влага, което означава, че шоуто може да продължи след само 2 минути!