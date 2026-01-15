Уреди за почистване на подове

Кажете отново УАУ на вашата сцена

Искате ли по-лесен и бърз начин да почистите пода? Или да завършите цялото почистване на пода в една стъпка, в идеалния случай без прахосмукачка? Имаме впечатляващо решение за всяка задача – и изборът е ваш. С най-висококачествения модел FC 8 можете да се насладите на разнообразие от режими на почистване, атрактивен LCD дисплей и свързаност с приложение.

Предимства, които правят разликата

20% по-добри резултати от почистване, в сравнение с моп*

Вашият под е вашата сцена. С нашите уреди за под можете да накарате пода да блести - и да направите това около 20 % по-щателно и по-мощно, отколкото бихте могли с какъвто и да е моп*. Вместо да избърсват мръсотията напред и назад, почистващите валяци с функция за самопочистване просто я вземат и транспортират мръсната вода до отделен резервоар. На пода остава много малко остатъчна влага, което означава, че шоуто може да продължи след само 2 минути!

Резултати от почистването с уред за под

Автоматично навлажняване

Чистата вода прави подовете по-чисти. Ето защо едната страна на въртящите се ролки на машините за почистване на под на Kärcher непрекъснато се намокрят с прясна вода, докато от другата страна мръсната вода се изстисква и събира в резервоар. За разлика от почистването с моп, мръсотията всъщност се събира, а не се разнася наоколо.

Автоматично навлажняване на уреди за под Kärcher

50% по-бързо почистване на пода**

Можете да постигнете перфектни резултати с нашите уреди за почистване на твърди подове. Избърсват и премахват всички видове мръсотия в една стъпка, дори в ъгли и по ръбове. Космите също лесно се събират с интегрираните гребени.

Бързо почистване с уредите за почистване на под Kärcher

Регулируеми нива на почистване за различни видове подове и замърсявания

При FC 4-4 и FC 7 Cordless можете да регулирате въртенето на ролката и потока на водата, за да отговарят на вида на замърсяването и пода (напр. ниво 1 за дървени подове, ниво 2 за каменни подове). При FC 7 Cordless упоритите петна могат да се преборят с помощта на режима Boost.

Регулируеми нива на почистване

Система със сменяеми батерии за всяка продължителност на работа

Максимална свобода на движение и гъвкавост, както и време на работа, което може да бъде удължено според нуждите с 4 V сменяеми батерии Kärcher Battery Power за FC 4-4 и FC 2-4. Дълготрайни и мощни благодарение на литиево-йонните клетки. Нещо повече, сменяемата батерия може да се използва във всички останали 4 V акумулаторни уреди на Kärcher.

Уреди за под със сменящи се батерии
Лесно почистване на пода

Лесно почистване на пода

Няма повече търкане на ръка. Няма изстискване на кърпи за почистване, тъй като мръсотията се отстранява от ролките чрез функцията за самопочистване. А отделящите се лесно резервоари за чиста и мръсна вода премахват необходимостта да носите тежка кофа.

Подходящ за всички твърди подове

Подходящ за всички твърди подове

Ниската остатъчна влага означава, че е подходящ за всички твърди подове (камък, плочки, паркет, ламинат, винил). По пода може да се ходи отново след нула време. Перфектна грижа за пода, когато се комбинира с почистващи и поддържащи препарати Керхер.

Перфектно почистване в ъгли

Перфектно почистване в ъгли

Централното задвижване на валяците при FC 7 Cordless и FC 4-4 Battery осигурява отлични резултати при почистване в ъгли и ръбове.

Миещи се валяци

Миещи се валяци

Монтирането и отстраняването на валяците от микрофибър е бързо и лесно. Валяците се перат машинно при температура до 60°C.

Икономия на вода

До 90% икономия на вода***

В сравнение с почистване с конвенционален моп и кофа.***

Кажете отново УАУ на вашата сцена

Почистването на твърди подове не трябва да бъде трудно! Много по-лесно е да почистите с помощта на един от нашите уреди за почистване на под. Уредите варират от удобното многофункционално устройство до лекия модел с батерия.

FC 7 Cordless премахва всички видове ежедневни сухи и мокри замърсявания

FC 7 CORDLESS

 

Производителност на площ прибл. 175 m² с едно зареждане на батерията

  • Отстранява всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
  • Избърсване + събиране на прах + събиране на груби замърсявания
  • Прибл. 45 минути време на работа на батерията
  • Подходящ за всички твърди подове + 2 нива на почистване + усилващ режим
  • Перфектно почистване в ъглите и по ръбовете
  • Включва 4 ролки + 1 универсален препарат за под
  • Много гладко движение благодарение на противоположно въртящите се ролки
  • 4-ролкова технология за задвижване

 

Уред за почистване на под FC 4-4

FC 4-4 BATTERY SET

 

Производителност на площ прибл. 90 m² с едно зареждане на батерията

  • Отстранява всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
  • Избърсване + събиране на прах + събиране на груби замърсявания
  • До 30 минути време на работа с едно зареждане на батерията
  • Подходящ за всички твърди подове + 2 нива на почистване
  • Перфектно почистване в ъглите и по ръбовете
  • Включва 2 ролки + 1 универсален препарат за под
    + 2 x 4V сменяеми батерии

 

Уред за почистване на под FC 2-4

FC 2-4 BATTERY SET

 

Производителност на площ прибл. 70 m² с едно зареждане на батерията

  • Отстранява всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
  • Избърсване + събиране на прах + събиране на груби замърсявания
  • До 20 минути време на работа с едно зареждане на батерията
  • Подходящ за всички твърди подове
  • Оптимизирано почистване в ъглите и по ръбовете
  • Включва 1 ролка + 1 универсален препарат за под + 4V сменяема батерия

 

Почистващи препарати и аксесоари

С гамата от аксесоари, предлагани за уредите за почистване на под Керхер, почистването и грижите могат да бъдат перфектно съчетани с пода. Стандартният препарат например е подходящ за всеки твърд под, докато специалните препарати за дърво и камък ще осигурят допълнителни грижи за тези видове подови настилки.

Полираща машина

Сега полирането е наистина лесно: с много нови функции, FP 303 ви позволява да постигнете оптимални резултати при полиране на голямо разнообразие от подови настилки, като паркет, ламинат, камък, PVC, корк или линолеум. Полиращата машина е лесна за използване и разполага с ергономична дръжка за удобно почистване. Всички остатъци от прах от полиране се почистват лесно с прахосмукачка и захранващият кабел може да се съхранява удобно директно върху дръжката.

Триъгълна полираща глава

Триъгълна полираща глава

Благодарение на оптимизираната геометрия на полиращата глава дори ъглите могат лесно да се полират и никога да не се пропускат.

Включване/изключване без навеждане

Включване/изключване без навеждане

FP 303 се включва и изключва просто чрез завъртане на дръжката (след като е била отключена) с помощта на лоста с крак. Това спестява на потребителя необходимостта да се навежда, за да включва и изключва машината.

Практично съхранение

Практично съхранение

Висококачествената текстилна торбичка, съдържаща вакуумната филтърна торбичка, е прикрепена към дръжката. Полиращите тампони също могат да се съхраняват компактно в специално отделение.

Транспорт на полираща машина

Лесна за транспортиране

С плавно движещите се колела FP 303 е напълно мобилна и може лесно да се транспортира между почистващи задачи.

* Уредът за почистване на подови настилки на Керхер постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционалния моп с кърпа в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средните резултати от тестовете за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.

** Уредите за почистване на твърди подове на Керхер ви позволява да спестите до 50% време, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, премахвайки необходимостта от почистване с прахосмукачка преди избърсване.

*** При почистване на площ от 60 м², уредът за почистване на твърди подовена Керхер  използва до 90% по-малко вода в сравнение с конвенционалния моп и кофа, пълна с 5 литра вода.