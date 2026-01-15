Уреди за почистване на подове
Кажете отново УАУ на вашата сцена
Искате ли по-лесен и бърз начин да почистите пода? Или да завършите цялото почистване на пода в една стъпка, в идеалния случай без прахосмукачка? Имаме впечатляващо решение за всяка задача – и изборът е ваш. С най-висококачествения модел FC 8 можете да се насладите на разнообразие от режими на почистване, атрактивен LCD дисплей и свързаност с приложение.
Предимства, които правят разликата
20% по-добри резултати от почистване, в сравнение с моп*
Вашият под е вашата сцена. С нашите уреди за под можете да накарате пода да блести - и да направите това около 20 % по-щателно и по-мощно, отколкото бихте могли с какъвто и да е моп*. Вместо да избърсват мръсотията напред и назад, почистващите валяци с функция за самопочистване просто я вземат и транспортират мръсната вода до отделен резервоар. На пода остава много малко остатъчна влага, което означава, че шоуто може да продължи след само 2 минути!
Автоматично навлажняване
Чистата вода прави подовете по-чисти. Ето защо едната страна на въртящите се ролки на машините за почистване на под на Kärcher непрекъснато се намокрят с прясна вода, докато от другата страна мръсната вода се изстисква и събира в резервоар. За разлика от почистването с моп, мръсотията всъщност се събира, а не се разнася наоколо.
50% по-бързо почистване на пода**
Можете да постигнете перфектни резултати с нашите уреди за почистване на твърди подове. Избърсват и премахват всички видове мръсотия в една стъпка, дори в ъгли и по ръбове. Космите също лесно се събират с интегрираните гребени.
Регулируеми нива на почистване за различни видове подове и замърсявания
При FC 4-4 и FC 7 Cordless можете да регулирате въртенето на ролката и потока на водата, за да отговарят на вида на замърсяването и пода (напр. ниво 1 за дървени подове, ниво 2 за каменни подове). При FC 7 Cordless упоритите петна могат да се преборят с помощта на режима Boost.
Система със сменяеми батерии за всяка продължителност на работа
Максимална свобода на движение и гъвкавост, както и време на работа, което може да бъде удължено според нуждите с 4 V сменяеми батерии Kärcher Battery Power за FC 4-4 и FC 2-4. Дълготрайни и мощни благодарение на литиево-йонните клетки. Нещо повече, сменяемата батерия може да се използва във всички останали 4 V акумулаторни уреди на Kärcher.
Лесно почистване на пода
Няма повече търкане на ръка. Няма изстискване на кърпи за почистване, тъй като мръсотията се отстранява от ролките чрез функцията за самопочистване. А отделящите се лесно резервоари за чиста и мръсна вода премахват необходимостта да носите тежка кофа.
Подходящ за всички твърди подове
Ниската остатъчна влага означава, че е подходящ за всички твърди подове (камък, плочки, паркет, ламинат, винил). По пода може да се ходи отново след нула време. Перфектна грижа за пода, когато се комбинира с почистващи и поддържащи препарати Керхер.
Перфектно почистване в ъгли
Централното задвижване на валяците при FC 7 Cordless и FC 4-4 Battery осигурява отлични резултати при почистване в ъгли и ръбове.
Миещи се валяци
Монтирането и отстраняването на валяците от микрофибър е бързо и лесно. Валяците се перат машинно при температура до 60°C.
До 90% икономия на вода***
В сравнение с почистване с конвенционален моп и кофа.***
Почистването на твърди подове не трябва да бъде трудно! Много по-лесно е да почистите с помощта на един от нашите уреди за почистване на под. Уредите варират от удобното многофункционално устройство до лекия модел с батерия.
FC 7 CORDLESS
Производителност на площ прибл. 175 m² с едно зареждане на батерията
- Отстранява всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
- Избърсване + събиране на прах + събиране на груби замърсявания
- Прибл. 45 минути време на работа на батерията
- Подходящ за всички твърди подове + 2 нива на почистване + усилващ режим
- Перфектно почистване в ъглите и по ръбовете
- Включва 4 ролки + 1 универсален препарат за под
- Много гладко движение благодарение на противоположно въртящите се ролки
- 4-ролкова технология за задвижване
FC 4-4 BATTERY SET
Производителност на площ прибл. 90 m² с едно зареждане на батерията
- Отстранява всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
- Избърсване + събиране на прах + събиране на груби замърсявания
- До 30 минути време на работа с едно зареждане на батерията
- Подходящ за всички твърди подове + 2 нива на почистване
- Перфектно почистване в ъглите и по ръбовете
- Включва 2 ролки + 1 универсален препарат за под
+ 2 x 4V сменяеми батерии
FC 2-4 BATTERY SET
Производителност на площ прибл. 70 m² с едно зареждане на батерията
- Отстранява всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
- Избърсване + събиране на прах + събиране на груби замърсявания
- До 20 минути време на работа с едно зареждане на батерията
- Подходящ за всички твърди подове
- Оптимизирано почистване в ъглите и по ръбовете
- Включва 1 ролка + 1 универсален препарат за под + 4V сменяема батерия
Почистващи препарати и аксесоари
С гамата от аксесоари, предлагани за уредите за почистване на под Керхер, почистването и грижите могат да бъдат перфектно съчетани с пода. Стандартният препарат например е подходящ за всеки твърд под, докато специалните препарати за дърво и камък ще осигурят допълнителни грижи за тези видове подови настилки.
Полираща машина
Сега полирането е наистина лесно: с много нови функции, FP 303 ви позволява да постигнете оптимални резултати при полиране на голямо разнообразие от подови настилки, като паркет, ламинат, камък, PVC, корк или линолеум. Полиращата машина е лесна за използване и разполага с ергономична дръжка за удобно почистване. Всички остатъци от прах от полиране се почистват лесно с прахосмукачка и захранващият кабел може да се съхранява удобно директно върху дръжката.
Триъгълна полираща глава
Благодарение на оптимизираната геометрия на полиращата глава дори ъглите могат лесно да се полират и никога да не се пропускат.
Включване/изключване без навеждане
FP 303 се включва и изключва просто чрез завъртане на дръжката (след като е била отключена) с помощта на лоста с крак. Това спестява на потребителя необходимостта да се навежда, за да включва и изключва машината.
Практично съхранение
Висококачествената текстилна торбичка, съдържаща вакуумната филтърна торбичка, е прикрепена към дръжката. Полиращите тампони също могат да се съхраняват компактно в специално отделение.
Лесна за транспортиране
С плавно движещите се колела FP 303 е напълно мобилна и може лесно да се транспортира между почистващи задачи.
* Уредът за почистване на подови настилки на Керхер постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционалния моп с кърпа в тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средните резултати от тестовете за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.
** Уредите за почистване на твърди подове на Керхер ви позволява да спестите до 50% време, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с една стъпка, премахвайки необходимостта от почистване с прахосмукачка преди избърсване.
*** При почистване на площ от 60 м², уредът за почистване на твърди подовена Керхер използва до 90% по-малко вода в сравнение с конвенционалния моп и кофа, пълна с 5 литра вода.