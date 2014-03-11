Акумулаторни уреди за прозорци
Без ивици. Бързo. Многофункционално. Акумулаторният уред за почистване на прозорци осигурява чистота без ивици - и без капеща мръсна вода. Почистващият уред за прозорци почиства не само прозорците бързо и ефективно, но и всички гладки повърхности като плотове, огледала, врати и плочки.
Кажете отново УАУ. По всички гладки повърхности.
Чистота без ивици. Три пъти по-бързо. Не само за прозорци.
Спестете си време и усилия с акумулаторния уред за почистване на прозорци Kärcher. Всмукателната функция на уредите за прозорци осигурява изключително ефективно почистване и блестящи прозорци - без ивици и остатъци. В допълнение, удобният и ергономичен акумулаторен уред за почистване на прозорци Kärcher прави възможно хигиенично почистване на прозорците, тъй като няма пряк контакт с мръсната вода. Почистващият уред за прозорци е подходящ за всички гладки повърхности като огледала, котлони, врати, плочки и маси.
Три пъти по-бързо
Почистването на прозорците е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци Kärcher, отколкото на ръка.
Без ивици
Чистота без ивици благодарение на висококачествените гумени пера с иновативна функция на засмукване.
Без капки
Уредът изсмуква водата от стъклото бързо и надеждно - без да капе мръсна вода.
Оригиналът
Оригинално качество на Kärcher от изобретателя на акумулаторния уред за почистване на прозорци.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци Kärcher за всички гладки повърхности
Многофункционален: Освен прозорците, акумулаторният уред от Kärcher почиства почти всички гладки повърхности като предни стъкла, огледала, душ кабини, котлони, стъклени маси и плотове.
Почистване на прозорци
Почистването на прозорци никога не е било по-лесно. Използвайте нашия акумулаторен уред за прозорци за резултати без ивици за секунди.
Почистване на душ кабини
Почистване на душ кабини и облицовани с плочки стени в душове и бани бързо и без усилия.
Изсмукване на течности
Използвайте акумулаторните уреди за прозорци на Kärcher за почистване на малки количества разлята течност по повърхности.
Абсорбира кондензация
С акумулаторните уреди за прозорци от Kärcher бързо премахвате излишната влага от стъкла.
Лесно предварително почистване
Подготовката е от ключово значение: За оптимален резултат от почистването стъклото или повърхността трябва да бъдат предварително почистени и намокрени. Едва тогава се използва уредът за прозорци WV и мръсната вода може да се засмуква. Налични са 2 опции за оптимално предварително почистване: стандартната спрей бутилка и бутилка Extra спрей.
Стандартна спрей бутилка
С кърпа от микрофибър. Улеснява избърсването на всяка гладка повърхност.
Extra спрей бутилка
С кърпа за избърсване от микрофибър и регулиране на количеството използвана вода - идеална и за решетъчни прозорци.
Почистването без ивици се постига в 3 стъпки със спрей бутилка и акумулаторен уред за прозорци
1. Напръскайте
Първо, напръскайте почистващия препарат върху стъклото.
2. Почистете
След това избършете прозореца.
3. Изсмучете
След това изсмучете мръсната вода. Готово.
Богат избор: Акумулаторните уреди за прозорци от Kärcher
WV 6 - Най-добрият изпълнител. Уредът за прозорци с дълго време на работа на батерията и подобрени гумени пера.
WV 2 - Универсалният. Уредът с особено лек дизайн и удобно приложение.
Съвместими аксесоари
Гамата от аксесоари е перфектното допълнение и осигурява още по-удобно, персонализирано почистване на прозорци благодарение на усъвършенствуваните продуктови идеи.