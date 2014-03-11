Чистота без ивици. Три пъти по-бързо. Не само за прозорци.

Спестете си време и усилия с акумулаторния уред за почистване на прозорци Kärcher. Всмукателната функция на уредите за прозорци осигурява изключително ефективно почистване и блестящи прозорци - без ивици и остатъци. В допълнение, удобният и ергономичен акумулаторен уред за почистване на прозорци Kärcher прави възможно хигиенично почистване на прозорците, тъй като няма пряк контакт с мръсната вода. Почистващият уред за прозорци е подходящ за всички гладки повърхности като огледала, котлони, врати, плочки и маси.