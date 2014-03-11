Акумулаторни уреди за прозорци

Без ивици. Бързo. Многофункционално. Акумулаторният уред за почистване на прозорци осигурява чистота без ивици - и без капеща мръсна вода. Почистващият уред за прозорци почиства не само прозорците бързо и ефективно, но и всички гладки повърхности като плотове, огледала, врати и плочки.

Кажете отново УАУ. По всички гладки повърхности.

Чистота без ивици. Три пъти по-бързо. Не само за прозорци.

Спестете си време и усилия с акумулаторния уред за почистване на прозорци Kärcher. Всмукателната функция на уредите за прозорци осигурява изключително ефективно почистване и блестящи прозорци - без ивици и остатъци. В допълнение, удобният и ергономичен акумулаторен уред за почистване на прозорци Kärcher прави възможно хигиенично почистване на прозорците, тъй като няма пряк контакт с мръсната вода. Почистващият уред за прозорци е подходящ за всички гладки повърхности като огледала, котлони, врати, плочки и маси.

Почистване на прозорци 3 пъти по-бързо

Три пъти по-бързо

Почистването на прозорците е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци Kärcher, отколкото на ръка.

Почистване на прозорци без ивици

Без ивици

Чистота без ивици благодарение на висококачествените гумени пера с иновативна функция на засмукване.

Почистване на прозорци без капки от мръсна вода

Без капки

Уредът изсмуква водата от стъклото бързо и надеждно - без да капе мръсна вода.

Оригинален уред за почистване на прозорци на Керхер

Оригиналът

Оригинално качество на Kärcher от изобретателя на акумулаторния уред за почистване на прозорци.

Акумулаторен уред за почистване на прозорци Kärcher за всички гладки повърхности

Многофункционален: Освен прозорците, акумулаторният уред от Kärcher почиства почти всички гладки повърхности като предни стъкла, огледала, душ кабини, котлони, стъклени маси и плотове.

Почистване на прозорци

Почистване на прозорци

Почистването на прозорци никога не е било по-лесно. Използвайте нашия акумулаторен уред за прозорци за резултати без ивици за секунди.

Почистване на душ кабини

Почистване на душ кабини

Почистване на душ кабини и облицовани с плочки стени в душове и бани бързо и без усилия.

Изсмукване на течности

Изсмукване на течности

Използвайте акумулаторните уреди за прозорци на Kärcher за почистване на малки количества разлята течност по повърхности.

Абсорбиране на кондензация

Абсорбира кондензация

С акумулаторните уреди за прозорци от Kärcher бързо премахвате излишната влага от стъкла.

Лесно предварително почистване

Подготовката е от ключово значение: За оптимален резултат от почистването стъклото или повърхността трябва да бъдат предварително почистени и намокрени. Едва тогава се използва уредът за прозорци WV и мръсната вода може да се засмуква. Налични са 2 опции за оптимално предварително почистване: стандартната спрей бутилка и бутилка Extra спрей.

Sprühflasche WV 2

Стандартна спрей бутилка

С кърпа от микрофибър. Улеснява избърсването на всяка гладка повърхност.

Бутилка Extra

Extra спрей бутилка

С кърпа за избърсване от микрофибър и регулиране на количеството използвана вода - идеална и за решетъчни прозорци.

Почистването без ивици се постига в 3 стъпки със спрей бутилка и акумулаторен уред за прозорци

Spray spray bottle onto glass pane.

1. Напръскайте

Първо, напръскайте почистващия препарат върху стъклото.

Clean glass pane with the spray bottle attachment.

2. Почистете

След това избършете прозореца.

Suction glass pane using Kärcher window vac.

3. Изсмучете

След това изсмучете мръсната вода. Готово.

Богат избор: Акумулаторните уреди за прозорци от Kärcher

Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

WV 6 - Най-добрият изпълнител. Уредът за прозорци с дълго време на работа на батерията и подобрени гумени пера.

> Към WV 6 Plus

Clean glass panes with the WV 2 window vac.

WV 2 - Универсалният. Уредът с особено лек дизайн и удобно приложение.

> Към WV 2 Plus

Съвместими аксесоари

Гамата от аксесоари е перфектното допълнение и осигурява още по-удобно, персонализирано почистване на прозорци благодарение на усъвършенствуваните продуктови идеи.

