Съвети за почистване и поддръжка за дома и градината

Съвети за почистване и поддръжка около къщата

Има много неща за правене около къщата. През пролетта следите от зимата по вътрешния двор, по алеята и по пътеките трябва да бъдат премахнати. През лятото растенията трябва да се поливат, тревата редовно да се коси, а живият плет, дърветата и храстите да се подрязват. През есента градината трябва да бъде подготвена за зимата, да се премахнат листата и да се съхрани градинската мебел. Между другото, вашите собствени превозни средства също се нуждаят от редовна поддръжка – независимо дали става въпрос за велосипед, мотоциклет, кола или каравана.

Работата ще бъде лесна с тези практически съвети.