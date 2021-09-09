Съвети за почистване и поддръжка за дома и градината
Хората по света прекарват приблизително 3 часа и 20 минути за почистване всяка седмица – това е според проучване за глобалните навици за почистване, проведено от името на Kärcher. За чист дом се изискват много почистващи устройства или домакински средства. Независимо дали на закрито или на открито: Съветите как да ги използвате правилно могат да ви помогнат да свършите работата си по-бързо и да имате повече време да се насладите на по-хубавите неща в живота.
В дома
Съвети за справяне с мръсотията във Вашите собствени четири стени
Почистване на кухнята, почистване на банята, почистване на жилищни помещения – не само когато трябва да направите пролетното почистване у дома. Това е така, защото много мръсотия се натрупва с течение на времето във вашите собствени четири стени: петна по пода, тапицерия и килими. Прашец, прах и пръстови отпечатъци по прозорците. Остатъци от храна и мазнини в кухнята. Варовик и остатъци от сапун в банята. Въпреки това, само с няколко трика, с подходящите почистващи уреди, с почистващи препарати и домакински средства, можете бързо да премахнете замърсяванията и вашият дом отново ще бъде хигиенично чист.
Навън
Съвети за почистване и поддръжка около къщата
Има много неща за правене около къщата. През пролетта следите от зимата по вътрешния двор, по алеята и по пътеките трябва да бъдат премахнати. През лятото растенията трябва да се поливат, тревата редовно да се коси, а живият плет, дърветата и храстите да се подрязват. През есента градината трябва да бъде подготвена за зимата, да се премахнат листата и да се съхрани градинската мебел. Между другото, вашите собствени превозни средства също се нуждаят от редовна поддръжка – независимо дали става въпрос за велосипед, мотоциклет, кола или каравана.
Работата ще бъде лесна с тези практически съвети.