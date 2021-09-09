Съвети за почистване и поддръжка за дома и градината

Хората по света прекарват приблизително 3 часа и 20 минути за почистване всяка седмица – това е според проучване за глобалните навици за почистване, проведено от името на Kärcher. За чист дом се изискват много почистващи устройства или домакински средства. Независимо дали на закрито или на открито: Съветите как да ги използвате правилно могат да ви помогнат да свършите работата си по-бързо и да имате повече време да се насладите на по-хубавите неща в живота.

Съвети от Kärcher за по-чист дом

В дома

Съвети за справяне с мръсотията във Вашите собствени четири стени

Почистване на кухнята, почистване на банята, почистване на жилищни помещения – не само когато трябва да направите пролетното почистване у дома. Това е така, защото много мръсотия се натрупва с течение на времето във вашите собствени четири стени: петна по пода, тапицерия и килими. Прашец, прах и пръстови отпечатъци по прозорците. Остатъци от храна и мазнини в кухнята. Варовик и остатъци от сапун в банята. Въпреки това, само с няколко трика, с подходящите почистващи уреди, с почистващи препарати и домакински средства, можете бързо да премахнете замърсяванията и вашият дом отново ще бъде хигиенично чист.

Съвети за почистване на банята от Kärcher
Съвети за почистване на кухнята от Kärcher
Съвети от Kärcher за почистване на дневна и спалня
Съвети от Kärcher за миене на прозорци
Съвети от Kärcher за почистване на паркет и ламинат
Съвети от Kärcher за почистване на килими и мокети
Съвети за почистване на плочки от Kärcher
Съвети от Kärcher за почистване на PVC и линолеум
Съвети от Kärcher за почистване на тапицерия

Навън

Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

Съвети за почистване и поддръжка около къщата

Има много неща за правене около къщата. През пролетта следите от зимата по вътрешния двор, по алеята и по пътеките трябва да бъдат премахнати. През лятото растенията трябва да се поливат, тревата редовно да се коси, а живият плет, дърветата и храстите да се подрязват. През есента градината трябва да бъде подготвена за зимата, да се премахнат листата и да се съхрани градинската мебел. Между другото, вашите собствени превозни средства също се нуждаят от редовна поддръжка – независимо дали става въпрос за велосипед, мотоциклет, кола или каравана.

Работата ще бъде лесна с тези практически съвети.

Съвети от Kärcher: Почистване на дървена настилка
Съвети от Kärcher: почистване на кошчета
Съвети от Kärcher: Почистване на дворни плочи
Съвети от Kärcher: Почистване на гараж
Съвети от Kärcher: Почистване на павета
Съвети от Kärcher: Почистване на зимна градина
Kärcher Съвети Направи си сам
Съвети от Kärcher: Почистване на къмпинг оборудване
Съвети от Kärcher: Почистване на улуци
Съвети от Kärcher: Премахване на мъх
Съвети от Kärcher: Почистване на барбекю
Съвети от Kärcher: Премахване на плевели

Почистване и поддръжка на автомобили

Съвети от Kärcher: Грижа за автомобила
Съвети от Kärcher: Почистване на джанти
Съвети от Kärcher: Измиване на автомобил
Съвети от Kärcher: Почистване на велосипеди
Съвети от Kärcher: Почистване на каравана
Съвети от Kärcher: Почистване на мотоциклети

Поддръжка на градината

Съвети от Kärcher: Поддръжка на градината
Съвети от Kärcher: Косене на тревата
Съвети от Kärcher: Рязане на жив плет
Съвети от Kärcher: Подрязване на дървета
Съвети от Kärcher: Почистване на листа
Съвети от Kärcher: Почистване на изкуствено езеро
Мъж полива цветята в градината
Мъж почиства градински мебели с водоструйка Kärcher
Съвети от Kärcher: Да направим градината устойчива на зимата