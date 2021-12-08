Други области на приложение за градински отпадъци

Градинските отпадъци като листа, клони и храсти не е задължително да бъдат изхвърляни. Те могат да бъдат натрупани на подходящо място в градината преди зимата и да послужат като естествено убежище за животни като таралежи, мишки и различни насекоми. Друга устойчива възможност е създаването на компостна купчина от окосена трева и листа. С течение на времето микроорганизмите и червеите превръщат органичния материал в богат на хранителни вещества хумус, който е идеален за подхранване на почвата през пролетта.

Важно е обаче да се има предвид, че успешното компостиране зависи от правилната смес на материалите. Не всички видове дървесина и листа са подходящи, тъй като някои имат ниско хранително съдържание. Компостната купчина трябва да бъде разположена на полусенчесто място, директно върху открита почва, а не върху изолирана повърхност. Ако спазите тези насоки при зазимяването на градината, ще разполагате със свеж и качествен хумус още в началото на пролетта.