Как да направим градината си устойчива на зимата?
През есента собствениците на градини трябва да започнат подготовката на градината за зимата, за да осигурят доброто ѝ състояние през студените месеци. На въпроса кога да започне зазимяването на градината отговорът е ясен – в идеалния случай в периода от средата на октомври до началото на ноември. Тогава е необходимо да се предприемат конкретни мерки за тревните площи, лехите, храстите, дърветата и живия плет, така че градината да остане здрава и устойчива през зимата. Също толкова важно е и правилното съхранение на градинските инструменти през студения сезон. Kärcher ви показва как да подготвите градината си стъпка по стъпка за зимата.
Зазимяване на моравата
Всеки, който гарантира, че моравата оцелява безопасно през зимата, може да очаква с нетърпение буйна зелена трева през пролетта. За това е важно тревата да се коси на височина от 5 до 6 сантиметра. Трябва също така да събирате насипни листа, малки клони, мъх и изрязани тревни площи. Това предотвратява гниенето и мухлясването. Освен това позволява на тревата да получава повече светлина и да процъфтява по-добре. Рейкът е най-добрият избор за това. И накрая, тревата трябва да бъде наторена за последен път през тази година – това й осигурява важни хранителни вещества през зимата.
Проверете саксийните растения и ги внесете в къщата
Когато собствениците на градини започнат зазимяването на градината, е важно по-голямата част от саксийни растения да бъдат прибрани на закрито, за да презимуват успешно. Някои растения като лавандула, коледна роза, алена фуксия и рогата теменужка са студоустойчиви и могат да останат в градината през зимата, но само на защитено от вятър и атмосферни влияния място. Всички саксийни растения, които ще прекарат зимата в къщата или в друго затворено помещение, трябва предварително да бъдат проверени за болести и вредители. Ако растенията са заразени, съществува риск проблемите бързо да се разпространят върху други растения – особено когато са разположени близо едно до друго през зимния период.
Подрязване на храсти, жив плет и дървета
Следващата стъпка в осигуряването на зимноустойчива градина е да извадите храсторез или ножици и триони за подрязване. Тази стъпка включва поддържане на дълги кълнове и изрязване на болни и мъртви клони от дърветата. Тук е важно да се предвиди първата слана, тъй като получените отрязани повърхности трябва да могат да се запечатат отново. Ако режете своя жив плет, трябва да се уверите, че го режете в трапецовидна форма – става все по-тесен и по-тесен от земята нагоре. Това позволява на кълновете близо до земята също да получават достатъчно светлина; освен това – и това е решаващо през зимата – плетът остава същата форма, дори ако има много сняг върху него.
Поддържане на лехи
Също толкова важно при подготовката на градината за зимата е да се погрижите за цветните и зеленчукови лехи. Увехналите и мъртви растения трябва да бъдат отрязани с градински ножици преди настъпването на студовете. За да се обогати почвата с хранителни вещества, към лехите могат да се добавят нарязани растителни изрезки и сухи листа. Изключително практично решение е мулчирането, тъй като слоят от мулч и листна маса предпазва почвата и растенията от замръзване и спомага за задържане на влагата през зимния период.
Други области на приложение за градински отпадъци
Градинските отпадъци като листа, клони и храсти не е задължително да бъдат изхвърляни. Те могат да бъдат натрупани на подходящо място в градината преди зимата и да послужат като естествено убежище за животни като таралежи, мишки и различни насекоми. Друга устойчива възможност е създаването на компостна купчина от окосена трева и листа. С течение на времето микроорганизмите и червеите превръщат органичния материал в богат на хранителни вещества хумус, който е идеален за подхранване на почвата през пролетта.
Важно е обаче да се има предвид, че успешното компостиране зависи от правилната смес на материалите. Не всички видове дървесина и листа са подходящи, тъй като някои имат ниско хранително съдържание. Компостната купчина трябва да бъде разположена на полусенчесто място, директно върху открита почва, а не върху изолирана повърхност. Ако спазите тези насоки при зазимяването на градината, ще разполагате със свеж и качествен хумус още в началото на пролетта.
Правилно съхранение на градински инструменти през зимата
Правилното съхранение на градински инструменти като гребла, коси, маркучи и ножици, както и електрически градински инструменти, е важно, за да се гарантира, че те запазват своята функционалност. Всеки, който има предвид следните съвети, ще може да използва добре инструментите си и през пролетта.
Правилната подготовка
Основно правило при съхранението на малки градински уреди през зимата е те да бъдат прибрани в чисто и сухо състояние. Поради това мръсотията по лопатите и греблата трябва да се отстрани със стоманена вата, телена четка или водоструйка с подходяща дюза. При моторизирани или акумулаторни градински инструменти грубите замърсявания първо се премахват с четка, а след това устройствата се почистват с влажна кърпа.
Водоструйките и всички уреди с вход за вода трябва задължително да бъдат източени преди съхранение, тъй като в тях почти винаги остава малко количество вода. Ако тази вода замръзне, съществува риск от повреда. Затова уредите, които пренасят вода, трябва да се съхраняват на място, защитено от замръзване. Маркучите също трябва да бъдат напълно изпразнени, добре изсушени и навити без прегъвания, за да се удължи техният експлоатационен живот.
Зазимяване на външен кран
Когато подготвяте градината за зимата, външният кран за вода също трябва да бъде зазимен. За да се предотврати замръзването на останалата вода в тръбите и последващи повреди или течове, водоподаването към външния кран се спира, след което самият кран се отваря, за да може водата да се източи напълно.
Резервоарите за вода и лейките също трябва да бъдат напълно изпразнени. Резервоарите могат да останат навън с отворени кранове за източване, докато лейките е препоръчително да се съхраняват на закрито. Помпите за езерце се изключват, а входовете и изходите им се изпразват напълно. След това те трябва да се приберат и съхраняват на място, защитено от замръзване, за да се избегнат повреди през студените месеци.
Премахване на ръжда
Не е тайна: често използваните устройства остават функционални по-дълго, ако се почистват редовно. Това важи още повече преди идването на зимата в градината. За да предпазите устройствата от ръжда, следвайте стъпките по-долу:
- Първо ги почистете от мръсотията с вода и четка.
- След това ги подсушете добре.
- Ако вече се е образувала ръжда, отстранете я със стоманена вата или стоманени четки за почистване.
- Накрая се използва защитно масло. Нанася се върху загрубелите повърхности и предпазва от първоначална или повтаряща се ръжда.
Къде да съхранявате градинските уреди и инструменти
В идеалния случай градинските инструменти и техника трябва да се съхраняват в градински навес или навес за инструменти. Като алтернатива, гаражът или мазето също са подходящи, особено ако разполагате със специални стелажни системи и решения за професионално съхранение, които предпазват уредите от влага и студ.
Градинските устройства никога не трябва да се оставят навън през зимата. При ниски температури каучуковите части могат да станат порьозни, а материалите да се деформират. Това важи с особена сила за уреди с електроника като акумулаторни косачки за трева и акумулаторни храсторези, при които влагата и студът могат да доведат до сериозни повреди. Затова при зазимяване на градинската техника е важно да осигурите сухо, защитено от замръзване място и да спазите основните препоръки за правилно съхранение.
Инструкции: Съхраняване на водоструйки, така че да не замръзват
Водоструйката винаги трябва да бъде защитена от замръзване през зимата, тъй като дори малки количества остатъчна вода могат да причинят сериозни повреди. Съхранението в отопляеми помещения не винаги е възможно, а при силни студове температурите в градинския навес или гаража също могат да паднат под нулата. В такъв случай съществува риск водата, останала в уреда за почистване с високо налягане, да замръзне.
Тъй като водата се разширява при замръзване, това може да доведе до повреда на уплътненията и помпената техника. За да предотвратите щети, е изключително важно при зазимяване на водоструйката да източите напълно остатъчната вода от уреда, аксесоарите и маркучите.
Практическа препоръка: Демонтирайте всички аксесоари и включете водоструйката без връзка за вода за около 30 секунди, докато системата се изпразни и изсъхне напълно. Ако уредът разполага с резервоар за почистващ препарат, той също трябва да бъде напълно изпразнен и изплакнат преди съхранение. За отстраняване на остатъчни почистващи химикали, напълнете резервоара с приблизително 0,2 литра чиста вода и включете уреда за кратко в режим на почистване. Като част от правилното съхранение на водоструйка през зимата, препоръчително е поне веднъж годишно да проверявате и почиствате водния филтър на входа за вода. Тези действия могат удобно да се извършат едновременно при подготовката на уреда за студения сезон.
Как и кога да приберем акумулаторните косачки за зимата
Акумулаторните косачки никога не трябва да се оставят навън в градината през зимата. В противен случай електрониката може да се повреди. Същото важи и за съхранението на батерии през зимата и за зарядната станция. Най-късно краят на октомври е времето за поставяне на устройствата в сухо помещение – в идеалния случай след като тревата е окосена за последен път през тази година. За да оставите акумулаторната косачка за трева през зимата, батерията трябва да бъде заредена до около 75 процента. Предистория: Пълното разреждане на литиево-йонните батерии намалява живота им. В идеалния случай батериите се съхраняват при температури между 10 и 20 °C. Така че в идеалния случай трябва да ги съхранявате в къщата през зимата, докато самата акумулаторна косачка може да се съхраняват в навес, мазе или гараж без никакви проблеми.
Точно същото важи и за съхранението на малки устройства за градината. Те не трябва да се почистват нито с маркуч, нито с водоструйка, а най-добре с влажна кърпа. В противен случай електрониката в устройството може да пострада. За да демонтирате зарядната станция, първо трябва да отстраните всички кабели и да защитите краищата на кабелите срещу влага и замръзване с филм. Ако контактите на зарядната станция са замърсени, те трябва да бъдат почистени с фино зърнеста шкурка.
Прибиране на градинските мебели за зимата
Без значение дали градинските маси и столове са изработени от устойчиви на зимата материали като полиратан, от алуминий или от дърво, те трябва да се съхраняват през студения сезон, ако подготвяте градината си за зимата, както и покривките за маси и възглавниците за столове. Сухите, хладни пространства като мазета, гаражи или градински навеси са особено подходящи за това. През зимата в градината могат да останат само стоманени мебели. Ако нямате достатъчно място, за да приберете мебелите си на закрито, можете да използвате специални защитни покривала. Следва да се спазват следните стъпки:
- Почистете градинските мебели и ги оставете да изсъхнат.
- Закрепете добре защитните покривала, като вземете предвид вятъра, когато го правите.
- За да предотвратите образуването на мухъл, уверете се, че въздухът може да достигне до мебелите.