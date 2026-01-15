PHG 18-45 Battery

Акумулаторния телескопичен храсторез PHG 18-45 Battery позволява подстригването на високи храсти без необходимост от стълба. Регулируемата глава осигурява гъвкавост при рязане и оформяне на живия плет в редица различни форми.

Акумулаторният телескопичен храсторез PHG 18-45 Battery е идеалният помощник – с обхват до 4 метра. Без необходимост от стълба, може да се поддържа изправена стойка, докато се оформи целия храст до съвършенство. Приспособлението за събиране на изрезки гарантира, че остатъците падат пред храста, а не в него. Регулируемата глава на храстореза може да се накланя до 115 градуса, осигурявайки ергономична работа във всяка позиция. Това позволява равномерно подрязване на храстите в горната част по време на работа. Раменната лента разпределя тежестта максимално ефективно, за да предотврати умора на ръцете и раменете при по-продължителна работа. Предната част на диамантено заточеното острие е снабдена с функция за рязане, което позволява лесно подрязване дори на по-дебели клони. Храсторезът включва също така предпазител за върха на острието, който предпазва подове, сгради и самото острие от случайни повреди. Благодарение на вградения отвор за окачване, устройството може да бъде закачено в гараж или складово помещение, без да заема твърде много място.

Характеристики и предимства
Удължител
  • За рязане с лекота на високи храсти.
Регулируема глава за рязане
  • С избор от четири варианта на ъгъл на рязане до 115 ° за голямо разнообразие от различни форми на жив плет.
Колектор за клонки
  • Изрязаните клонки удобно падат до храста, а не в него
Функция "Трион"
  • Може да реже и тънки клони, благодарение на функцията "Трион"
Раменен колан
  • Оптималното разпределение на теглото, което да свали напрежението от ръцете по време на продължителна работа
Диамантено заточено нож
  • Ножа осигурява прецизно рязане и отлични резултати
Ергономичен дизайн на дръжката
  • Ергономичния дизайн на дръжката прави уреда удобен за продължителна работа.
Система за безопасност
  • Двустепенната система за безопасност предотвратява неволното стартиране на уреда
Защита
  • Защитава острието и предотвратява евентуална повреда на сгради, подове и огради.
  • С интегрирано окачване за практично съхранение на стена.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • LCD дисплей с технология "Реално време", показващ оставащо работно време, време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всички уреди от 18 V платформа на Керхер
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Дължина на рязане (см) 45
Разстояние между зъбите на ножа (мм) 18
Регулируем ъгъл на рязане (°) 115
Вид резци Перфорирана, диамантена основа
Скорост на ножа (pазр./мин) 2700
Задвижване Четков мотор
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане (м) макс. 250 (2,5 Ah) / макс. 500 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 2910 x 122 x 240

Ширина на живия плет: 1 m, хоризонтален срез

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Защита на острието
  • Колектор за клонки
  • Удължител
  • Раменен колан

Оборудване

  • Функция "Трион"
  • Защита
  • Кука за окачване
Видео

Сфера на приложение
  • Храсти, плетове
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията