Акумулаторният телескопичен храсторез PHG 18-45 Battery е идеалният помощник – с обхват до 4 метра. Без необходимост от стълба, може да се поддържа изправена стойка, докато се оформи целия храст до съвършенство. Приспособлението за събиране на изрезки гарантира, че остатъците падат пред храста, а не в него. Регулируемата глава на храстореза може да се накланя до 115 градуса, осигурявайки ергономична работа във всяка позиция. Това позволява равномерно подрязване на храстите в горната част по време на работа. Раменната лента разпределя тежестта максимално ефективно, за да предотврати умора на ръцете и раменете при по-продължителна работа. Предната част на диамантено заточеното острие е снабдена с функция за рязане, което позволява лесно подрязване дори на по-дебели клони. Храсторезът включва също така предпазител за върха на острието, който предпазва подове, сгради и самото острие от случайни повреди. Благодарение на вградения отвор за окачване, устройството може да бъде закачено в гараж или складово помещение, без да заема твърде много място.