PHG 18-45 Battery
Акумулаторния телескопичен храсторез PHG 18-45 Battery позволява подстригването на високи храсти без необходимост от стълба. Регулируемата глава осигурява гъвкавост при рязане и оформяне на живия плет в редица различни форми.
Акумулаторният телескопичен храсторез PHG 18-45 Battery е идеалният помощник – с обхват до 4 метра. Без необходимост от стълба, може да се поддържа изправена стойка, докато се оформи целия храст до съвършенство. Приспособлението за събиране на изрезки гарантира, че остатъците падат пред храста, а не в него. Регулируемата глава на храстореза може да се накланя до 115 градуса, осигурявайки ергономична работа във всяка позиция. Това позволява равномерно подрязване на храстите в горната част по време на работа. Раменната лента разпределя тежестта максимално ефективно, за да предотврати умора на ръцете и раменете при по-продължителна работа. Предната част на диамантено заточеното острие е снабдена с функция за рязане, което позволява лесно подрязване дори на по-дебели клони. Храсторезът включва също така предпазител за върха на острието, който предпазва подове, сгради и самото острие от случайни повреди. Благодарение на вградения отвор за окачване, устройството може да бъде закачено в гараж или складово помещение, без да заема твърде много място.
Характеристики и предимства
Удължител
- За рязане с лекота на високи храсти.
Регулируема глава за рязане
- С избор от четири варианта на ъгъл на рязане до 115 ° за голямо разнообразие от различни форми на жив плет.
Колектор за клонки
- Изрязаните клонки удобно падат до храста, а не в него
Функция "Трион"
- Може да реже и тънки клони, благодарение на функцията "Трион"
Раменен колан
- Оптималното разпределение на теглото, което да свали напрежението от ръцете по време на продължителна работа
Диамантено заточено нож
- Ножа осигурява прецизно рязане и отлични резултати
Ергономичен дизайн на дръжката
- Ергономичния дизайн на дръжката прави уреда удобен за продължителна работа.
Система за безопасност
- Двустепенната система за безопасност предотвратява неволното стартиране на уреда
Защита
- Защитава острието и предотвратява евентуална повреда на сгради, подове и огради.
- С интегрирано окачване за практично съхранение на стена.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- LCD дисплей с технология "Реално време", показващ оставащо работно време, време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всички уреди от 18 V платформа на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Дължина на рязане (см)
|45
|Разстояние между зъбите на ножа (мм)
|18
|Регулируем ъгъл на рязане (°)
|115
|Вид резци
|Перфорирана, диамантена основа
|Скорост на ножа (pазр./мин)
|2700
|Задвижване
|Четков мотор
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 250 (2,5 Ah) / макс. 500 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|2910 x 122 x 240
Ширина на живия плет: 1 m, хоризонтален срез
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Защита на острието
- Колектор за клонки
- Удължител
- Раменен колан
Оборудване
- Функция "Трион"
- Защита
- Кука за окачване
Видео
Сфера на приложение
- Храсти, плетове