Акумулаторни храсторези
Без значение дали живите плетове или храсти обозначават граница на собственост, осигуряват личен живот или са за украса, акумулаторни храсторези на Керхер ще ги накарат да изглеждат спретнато и прецизно.
Характерисики на храсторезите
Въртящата се ръкохватка може да се настройва в 5 позиции. За ергономично приложение на уреда.
Според нуждите може да се избира между максимална скорост и максимална сила.
Предотвратява падането на вече изрязани клонки в храста.
Акценти на храсторезите
Характеристики на телескопичния храсторез
Възможност за удължаване за рязане на високи храсти с лекота. Идеално решение за съхранение без загуба на място.
Режещата част може да променя ъгъла си до 115° в четири степени. За безпроблемно рязане на различни контури.
Колекторът удобно предпазва вече изрязаните клонки да не падат в храстите.
18 V Kärcher Battery Power
Храсторез HGE 18-45 Battery Set
Лек и удобен за работа без усилие: акумулаторния храсторез HGE 18-45 HGE 18-45 Battery Set с диамантено заточен нож за по-прецизно рязане.
Номинално напрежение: 18 V
Дължина на рязане: 45 cm
Разтояние между зъбите: 18 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: max 250 m*
Въртяща се задна дръжка: не
2-степенно регулиране на скоростта: не
Колектор за клонки:не
* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah
Храсторез HGE 18-50 Battery Set
Въртящата се на 180° дръжка и колектора за клонки осигуряват по-удобна и безпроблемна работа с храстореза HGE 18-50 Battery Set.
Номинално напрежение: 18 V
Дължина на рязане: 50 cm
Разстояние между зъбите: 22 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: max 325 m*
Въртяща се задна дръжка: да
2-степенно регулиране на скоростта: не
Колектор за клонки: yes
* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah
Телескопичен храсторез PHG 18-45 Battery
С телескопичния храсторез PHG 18-45 Battery нямате нужда от стълба, за да оформите високия жив плет или храсти. Променящият ъгъл на режещата част прави възможно изпълнението на тази задача от земята, което го прави идеален за много високи или много широки храсти.
Номинално напрежение: 18 V
Дължина на рязане: 45 cm
Разстояние между зъбите: 18 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: 250 m*
Променящ се ъгъл на режещата част: да, 115°
Колектор за клонки: да
* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah
36 V Kärcher Battery Power
Храсторез HGE 36-60 Battery Set
За голям жив плет или големи храсти изберете HGE 36-60 Battery Set с неговата мощна 36 V акумулаторна батерия. Той разполага с въртяща се на 180° дръжка, колектор за клонки и 2-степенен контрол на скоростта.
Номинално напрежение: 36 V
Дължина на рязане: 60 cm
Разстояние между зъбите: 26 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: max 600 m*
Въртяща се задна дръжка: yes
2-степенно регулиране на скоростта: да
Колектор за клонки: да
* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 36 V/2.5 Ah