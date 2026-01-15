Акумулаторни храсторези

Без значение дали живите плетове или храсти обозначават граница на собственост, осигуряват личен живот или са за украса, акумулаторни храсторези на Керхер ще ги накарат да изглеждат спретнато и прецизно.

HGE
Характерисики на храсторезите

Въртящата се ръкохватка може да се настройва в 5 позиции. За ергономично приложение на уреда.

Според нуждите може да се избира между максимална скорост и максимална сила.

Предотвратява падането на вече изрязани клонки в храста.

Интегрирана защита
Интегрираната защита предпазва не само самия нож, но и фасади или повърхности от евентуални повреди.
Функция Трион
Функцията "Трион" е особено практична за жив плет с случайни по-дебели клони.
36 V литиево-йонна батерия
36 V литиево-йонна батерия е част от батерийната платформа Battery Power на Керхер.

Акценти на храсторезите

Мощният храсторез HGE 36-60 Battery е идеален за предизвикателството рязане на жив плет. Благодарение на двустепенния контрол на скоростта, потребителите могат да избират между максимална скорост и максимална мощност, в зависимост от приложението. В допълнение, функцията "Трион" прави рязането на по-дебели клони безпроблемно.

Характеристики на телескопичния храсторез

Възможност за удължаване за рязане на високи храсти с лекота. Идеално решение за съхранение без загуба на място.

Възможност за удължаване

Режещата част може да променя ъгъла си до 115° в четири степени. За безпроблемно рязане на различни контури.

Режещата част може да променя ъгъла си до 115° в четири степени

Колекторът удобно предпазва вече изрязаните клонки да не падат в храстите.

Функцията "Трион" е особено практична за жив плет с случайни по-дебели клони.
Практичен колан за носене
Практичен колан за носене през рамо осигурява оптимално разпределение на тежестта, без натоварване и умора за ръцете и раменете. Идеално решение за продължителна работа.
Протекторът на върха на ножа предпазва ножа и предотвратява щети по фасади и повърхности. Благодарение на възможността за окачване режещата част може просто да се закачи на стената.

18 V Kärcher Battery Power

Храсторез HGE 18-45 Battery Set

Лек и удобен за работа без усилие: акумулаторния храсторез HGE 18-45 HGE 18-45 Battery Set с диамантено заточен нож за по-прецизно рязане.

Номинално напрежение: 18 V
Дължина на рязане: 45 cm
Разтояние между зъбите: 18 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: max 250 m*
Въртяща се задна дръжка: не
2-степенно регулиране на скоростта: не
Колектор за клонки:не

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah

Храсторез HGE 18-50 Battery Set

Въртящата се на 180° дръжка и колектора за клонки осигуряват по-удобна и безпроблемна работа с храстореза HGE 18-50 Battery Set.

Номинално напрежение: 18 V
Дължина на рязане: 50 cm
Разстояние между зъбите: 22 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: max 325 m*
Въртяща се задна дръжка: да
2-степенно регулиране на скоростта: не
Колектор за клонки: yes

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah

Телескопичен храсторез PHG 18-45 Battery

С телескопичния храсторез PHG 18-45 Battery нямате нужда от стълба, за да оформите високия жив плет или храсти. Променящият ъгъл на режещата част прави възможно изпълнението на тази задача от земята, което го прави идеален за много високи или много широки храсти.

Номинално напрежение: 18 V
Дължина на рязане: 45 cm
Разстояние между зъбите: 18 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: 250 m*
Променящ се ъгъл на режещата част: да, 115°
Колектор за клонки: да

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah

36 V Kärcher Battery Power

Храсторез HGE 36-60 Battery Set

За голям жив плет или големи храсти изберете HGE 36-60 Battery Set с неговата мощна 36 V акумулаторна батерия. Той разполага с въртяща се на 180° дръжка, колектор за клонки и 2-степенен контрол на скоростта.

Номинално напрежение: 36 V
Дължина на рязане: 60 cm
Разстояние между зъбите: 26 mm
Производителност с едно зареждане на батерията: max 600 m*
Въртяща се задна дръжка: yes
2-степенно регулиране на скоростта: да
Колектор за клонки: да

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 36 V/2.5 Ah

Акумулаторни платформи Kärcher Battery Power

18 V

Тук ще откриете всички уреди от платформата Kärcher Battery Power 18 V
36 V

Тук ще откриете всички уреди от платформата Kärcher Battery Power 36 V
