Акумулаторни храсторези

Храсторез HGE 18-45 Battery Set

Лек и удобен за работа без усилие: акумулаторния храсторез HGE 18-45 HGE 18-45 Battery Set с диамантено заточен нож за по-прецизно рязане.

Номинално напрежение: 18 V

Дължина на рязане: 45 cm

Разтояние между зъбите: 18 mm

Производителност с едно зареждане на батерията: max 250 m*

Въртяща се задна дръжка: не

2-степенно регулиране на скоростта: не

Колектор за клонки:не

* Максимална производителност с акумулаторната батерия на Керхер Battery Power 18 V/2.5 Ah