Парочистачки
Парочистачките на Керхер се грижат за чистотата на цялото домакинство, за да е сигурно цялото Ви семейство, че всичко е почистено в дълбочина – и то без никаква химия. Благодарение на високата си почистваща ефективност, парата премахва 99,999%* от обвитите вируси, както и 99,99%** от всички обичайни за дома бактерии и осигурява хигиена и здравословна среда на живот. Независимо дали в кухнята, банята или на подовете, дори и при гладене, Керхер прави истинска пара и постига върхови резултати. Открийте многостранните възможности за приложение сега!
Използване на пара за борба с вирусите* и бактериите**
Най-доброто средство срещу бактерии и обвити вируси понякога е най-простото: гореща водна пара. Силната струя пара, високата температура на парата, мощните дюзи и силно нагретите кърпи за почистване се грижат парочистачките на Керхер да отстраняват 99,999%* от обвитите вируси като грипните вируси, както и 99,99 %** от всички обичайни за домакинството бактерии по твърдите повърхности, смесители, плочки, огледала и др. Това е потвърдено в рамките на проведени научни изследвания. Така обичайните за домакинството бактерии нямат повече никакъв шанс.
- Хигиенично и почистване в дълбочина - без никакви химикали, само с чиста вода
- Отстраняване на 99.999%* от обвитите вируси, както и 99.99%** от обичайните за домакинството бактерии по твърди повърхности
- По-добри резултати при почистването от обичайните ръчни методи с препарат
- Висока температура на парата, мощно генериране на пара
Изборът е ваш
SC 5 EasyFix
Премахва дори упоритите замърсявания благодарение на иновативната функция VapoHydro (активиране на гореща вода). Многостепенното управление на потока на парата позволява избор на оптимална настройка за съответната повърхност и степента на замърсяване.
Предлага се и вариант с ютия.
SC 4 EasyFix
С подвижен резервоар за лесно пълнене и подова дюза EasyFix за максимално почистване и лесна, безконтактна смяна на кърпа.
Предлага се и вариант с ютия.
SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe EasyFix, с LED осветен пръстен и идеално съхранение на аксесоари, почиства удобно и без никакви прекъсвания благодарение на резервоара за вода с възможност за постоянно пълнене.
SC 3 EasyFix
С време за загряване от само 30 секунди, веднага е готова за употреба и може непрекъснато да се презарежда. Иновативната система за отстраняване на котлен камък спестява ръчното му отстраняване.
SC 3 Upright
С 3-степенно управление на потока на пара за различни подове и водач за килими за освежаване на килими. Премиум парочистачката има свалящ се резервоар за вода, който може да бъде допълван по всяко време за непрекъсната работа. Не е необходимо допълнително отстраняване на котлен камък благодарение на технологията за отстраняване на котлен камък.
SC 3 Deluxe
Загрява само за 30 секунди: SC 3 Deluxe EasyFix, с LED осветен пръстен и идеално място за съхранение на аксесоари, почиства без никакви прекъсвания благодарение на резервоара за вода с възможност за постоянно пълнене.
SC 2 EasyFix
Перфектното решение за начинаещите в света на почистването с пара - с всички основни функции. Многофункционалните аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството.
SC 2 Upright
С двустепенното управление на потока пара могат да се почистват както твърди, така и запечатани дървени подове. Напълнете резервоара с вода от чешмата и започнете работа след 30 секунди. Технологията за отстраняване на котлен камък със сменяем патрон осигурява лесна поддръжка без допълнително отстраняване на котлен камък.
SC 2 Deluxe
Компактният SC 2 Deluxe EasyFix със светещ LED пръстен за показване на работния режим. Идеален за всички твърди повърхности в дома.
SC 1 EasyFix
Бързa и идеална за междинна употреба. Благодарение на компактния размер, тя може да се съхранява директно на мястото на употреба (напр. кухня, баня). Въпреки удобния размер, SC 1 също премахва до 99,999% от коронавирусите*, както и 99,99% от обичайните за дома бактерии**.
По-добрият моп***
С пълна пара напред при почистване на дома
Хигиенична чистота в кухнята с парочистачките на Керхер
Почистване на кухнята
Независимо дали става дума за смесители, плочки по стената, стъклени или пластмасови повърхности, абсорбатори, печки или кухненски мивки – парочистачката SC прави кухнята хигиенично чиста – без много усилия и без остатъци от химикали.
Почистване на подове
При почистването на твърди подови настилки като камък, плочки, PVC, ламинат или запечатан паркет парочистачката SC се грижи за максимална чистота и хигиена – без химически остатъци.
Почистване на банята
И при почистването на плочките по стените, стъклените и огледалните повърхности, прозорците, смесителите, душ кабините, фугите или отворите, парочистачките SC вършат чудесна работа и се грижат за абсолютно хигиеничната чистота.
Парно гладене
Системата за парно гладене SC на Керхер с висококачествена парна ютия, незалепваща гладеща плоча и маса за гладене спестява около 50 % от времето за гладене при 100%-ови резултати от гладенето и сухо пране
Един уред за всичко – благодарение на множеството аксесоари
Множеството аксесоари за парочистачката на Керхер позволяват множество възможности за приложение в цялото домакинство.
Подходящи аксесоари за Вашия уред ще намерите и с нашата търсачка за аксесоари.
* При точково почистване с парочистачка Керхер, т.е. при обработване с пара в продължение на 30 секунди при максимална степен на пароподаване с директен контакт с почистваната повърхност, могат да се отстранят от гладки твърди повърхностни 99,999 % от вирусите с обвивка, като инфлуенца (с изключение на вирус хепатит Б). Тестът е извършен с модифициран Vacciniavirus Ankara.
** При почистване със скорост на почистване от 30 см/сек при максимална степен на пароподаване и при директен контакт с почистваната повърхност се унищожават 99,99 % от всички обичайни за дома бактерии по твърди повърхности. (Тестът е извършен с Enterococcus hirae).
*** При основно почистване с парочистачка Керхер ефективността е по-добра отколкото при почистването с ръчен моп и почистващ препарат. Тествани съгласно международните стандарти за ефективност.