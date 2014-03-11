Парочистачки

Парочистачките на Керхер се грижат за чистотата на цялото домакинство, за да е сигурно цялото Ви семейство, че всичко е почистено в дълбочина – и то без никаква химия. Благодарение на високата си почистваща ефективност, парата премахва 99,999%* от обвитите вируси, както и 99,99%** от всички обичайни за дома бактерии и осигурява хигиена и здравословна среда на живот. Независимо дали в кухнята, банята или на подовете, дори и при гладене, Керхер прави истинска пара и постига върхови резултати. Открийте многостранните възможности за приложение сега!

Използване на пара за борба с вирусите* и бактериите**

Най-доброто средство срещу бактерии и обвити вируси понякога е най-простото: гореща водна пара. Силната струя пара, високата температура на парата, мощните дюзи и силно нагретите кърпи за почистване се грижат парочистачките на Керхер да отстраняват 99,999%* от обвитите вируси като грипните вируси, както и 99,99 %** от всички обичайни за домакинството бактерии по твърдите повърхности, смесители, плочки, огледала и др. Това е потвърдено в рамките на проведени научни изследвания. Така обичайните за домакинството бактерии нямат повече никакъв шанс.

  • Хигиенично и почистване в дълбочина - без никакви химикали, само с чиста вода
  • Отстраняване на 99.999%* от обвитите вируси, както и 99.99%** от обичайните за домакинството бактерии по твърди повърхности
  • По-добри резултати при почистването от обичайните ръчни методи с препарат
  • Висока температура на парата, мощно генериране на пара

Изборът е ваш

SC 5 EasyFix

Премахва дори упоритите замърсявания благодарение на иновативната функция VapoHydro (активиране на гореща вода). Многостепенното управление на потока на парата позволява избор на оптимална настройка за съответната повърхност и степента на замърсяване.

Предлага се и вариант с ютия.

Жена глади с Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix с парна ютия

SC 4 EasyFix

С подвижен резервоар за лесно пълнене и подова дюза EasyFix за максимално почистване и лесна, безконтактна смяна на кърпа.

Предлага се и вариант с ютия.

Жена почиства врата с парочистачка Kärcher SC 4

SC 4 Deluxe

SC 4 Deluxe EasyFix, с LED осветен пръстен и идеално съхранение на аксесоари, почиства удобно и без никакви прекъсвания благодарение на резервоара за вода с възможност за постоянно пълнене.

SC 4 Deluxe

SC 3 EasyFix

С време за загряване от само 30 секунди, веднага е готова за употреба и може непрекъснато да се презарежда. Иновативната система за отстраняване на котлен камък спестява ръчното му отстраняване.

Почистване на дървен под с SC 3 EasyFix

SC 3 Upright

С 3-степенно управление на потока на пара за различни подове и водач за килими за освежаване на килими. Премиум парочистачката има свалящ се резервоар за вода, който може да бъде допълван по всяко време за непрекъсната работа. Не е необходимо допълнително отстраняване на котлен камък благодарение на технологията за отстраняване на котлен камък.

Почистване на кухненски под с SC 3 Upright

SC 3 Deluxe

Загрява само за 30 секунди: SC 3 Deluxe EasyFix, с LED осветен пръстен и идеално място за съхранение на аксесоари, почиства без никакви прекъсвания благодарение на резервоара за вода с възможност за постоянно пълнене.

SC 3 Deluxe

SC 2 EasyFix

Перфектното решение за начинаещите в света на почистването с пара - с всички основни функции. Многофункционалните аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството.

Почистване на маса с SC 2 EasyFix на Kärcher

SC 2 Upright

С двустепенното управление на потока пара могат да се почистват както твърди, така и запечатани дървени подове. Напълнете резервоара с вода от чешмата и започнете работа след 30 секунди. Технологията за отстраняване на котлен камък със сменяем патрон осигурява лесна поддръжка без допълнително отстраняване на котлен камък.

Почистване на пода на баня с SC 2 Upright

SC 2 Deluxe

Компактният SC 2 Deluxe EasyFix със светещ LED пръстен за показване на работния режим. Идеален за всички твърди повърхности в дома.

Жена почиства баня с парочистачка SC 2 Deluxe на Kärcher

SC 1 EasyFix

Бързa и идеална за междинна употреба. Благодарение на компактния размер, тя може да се съхранява директно на мястото на употреба (напр. кухня, баня). Въпреки удобния размер, SC 1 също премахва до 99,999% от коронавирусите*, както и 99,99% от обичайните за дома бактерии**.

Почистване на стена с парочистачка SC 1 EasyFix на Kärcher

По-добрият моп***

Подът е истинска арена. За съжаление не само за пълзящи бебета, играещи деца и домашни любимци, но също така и за бактерии, вируси и мръсотия. Добре, че ги има парочистачките. При твърди подови повърхности като каменни настилки, плочки, PVC, ламинат или запечатан паркет, те надеждно осигуряват хигиенична чистота без остатъци от химически препарати. Ламелите на подовата дюза EasyFix гарантират, че парата остава за дълго директно върху пода, и там разгръща максималното си действие. Чистият резултат: елиминиране на до 99,999%* от обвитите вируси, както и 99,99%** от всички обичайни за дома бактерии по твърдите повърхности. По този начин почистват значително по-хигиенично от обичайния моп.*** Благодарение на приставката за килими, текстилните подови покрития могат също да бъдат освежени с парочистачката.

С пълна пара напред при почистване на дома

Хигиенична чистота в кухнята с парочистачките на Керхер

Почистване на кухнята

Независимо дали става дума за смесители, плочки по стената, стъклени или пластмасови повърхности, абсорбатори, печки или кухненски мивки – парочистачката SC прави кухнята хигиенично чиста – без много усилия и без остатъци от химикали.

Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

Почистване на подове

При почистването на твърди подови настилки като камък, плочки, PVC, ламинат или запечатан паркет парочистачката SC се грижи за максимална чистота и хигиена – без химически остатъци.

Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

Почистване на банята

И при почистването на плочките по стените, стъклените и огледалните повърхности, прозорците, смесителите, душ кабините, фугите или отворите, парочистачките SC вършат чудесна работа и се грижат за абсолютно хигиеничната чистота.

Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

Парно гладене

Системата за парно гладене SC на Керхер с висококачествена парна ютия, незалепваща гладеща плоча и маса за гладене спестява около 50 % от времето за гладене при 100%-ови резултати от гладенето и сухо пране

Тук ще намерите още съвети за почистването с пара.

Един уред за всичко – благодарение на множеството аксесоари

Множеството аксесоари за парочистачката на Керхер позволяват множество възможности за приложение в цялото домакинство.

Woman ironing with Kärcher steam cleaner iron

Аксесоари за гладене
Cleaning the floor with Kärcher steam cleaner

Дюзи
Person cleaning kitchen with steam cleaner

Комплекти с кърпи
Cleaning of water tap with with steam cleaner brush

Накрайници с четки
Window cleaning with the Kärcher steam cleaner

Други

Подходящи аксесоари за Вашия уред ще намерите и с нашата търсачка за аксесоари.

Към търсачката за аксесоари

* При точково почистване с парочистачка Керхер, т.е. при обработване с пара в продължение на 30 секунди при максимална степен на пароподаване с директен контакт с почистваната повърхност, могат да се отстранят от гладки твърди повърхностни 99,999 % от вирусите с обвивка, като инфлуенца (с изключение на вирус хепатит Б). Тестът е извършен с модифициран Vacciniavirus Ankara.

** При почистване със скорост на почистване от 30 см/сек при максимална степен на пароподаване и при директен контакт с почистваната повърхност се унищожават 99,99 % от всички обичайни за дома бактерии по твърди повърхности. (Тестът е извършен с Enterococcus hirae).

*** При основно почистване с парочистачка Керхер ефективността е по-добра отколкото при почистването с ръчен моп и почистващ препарат. Тествани съгласно международните стандарти за ефективност.