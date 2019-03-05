Почистването с пара работи толкова добре, защото...

Тайната на почистването с пара се крие в комбинирането на силна струя пара с висока температура. В основата си парочистачката функционира подобно на тенджера под налягане: Водата се нагрява в самостоятелния резервоар на парочистачката, докато не заври и не започне да произвежда пара. След това се освобождава с пистолета в равномерни количества. Колкото по-високо е налягането на парата, толкова по-бързо се отделя - и следователно, толкова по-добра е неговата почистваща сила. Упоритата и мазна мръсотия се разтваря и отстранява за няколко секунди. Дори труднодостъпните зони могат да се почистват много по-лесно, което води до по-дълбоко почистване - всичко без използване на химикали.

Друго предимство е, че генерирането на пара деминерализира водата, така че парата не оставя остатъци или ивици след себе си.