Почистване с пара: Хигиенично почистване без химикали
Паропочистващите уреди премахват дори най-упоритите замърсявания бързо и лесно - и без никакви химикали. Те осигуряват чистотата в дома по най-естествения начин, което ги прави истинска алтернатива на традиционното почистване. Независимо дали в банята, кухнята или хола, те могат да намерят редица приложения. Какво може да бъде по-естествено от използването на силата на парата за големи и малки задачи в къщата?
Почистването с пара работи толкова добре, защото...
Тайната на почистването с пара се крие в комбинирането на силна струя пара с висока температура. В основата си парочистачката функционира подобно на тенджера под налягане: Водата се нагрява в самостоятелния резервоар на парочистачката, докато не заври и не започне да произвежда пара. След това се освобождава с пистолета в равномерни количества. Колкото по-високо е налягането на парата, толкова по-бързо се отделя - и следователно, толкова по-добра е неговата почистваща сила. Упоритата и мазна мръсотия се разтваря и отстранява за няколко секунди. Дори труднодостъпните зони могат да се почистват много по-лесно, което води до по-дълбоко почистване - всичко без използване на химикали.
Друго предимство е, че генерирането на пара деминерализира водата, така че парата не оставя остатъци или ивици след себе си.
Седем причини за почистване с пара:
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Почистването с пара е екологично чисто - без почистващи препарати, ниска консумация на вода.
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Почистването с пара е хигиенично - също и в труднодостъпни места.
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Почистването с пара е лесно - няма търкане или полиране.
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Почистването с пара е по-здравословно - без почистващи препарати.
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Почистването с пара е многостранно приложимo - може да се използва за почистване на кухни, бани или прозорци, както и за грижа и гладене на тъканите.
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Почистването с пара спестява време - ускорява почистването.
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Почистването с пара е икономично - тъй като не е необходим почистващ препарат.
Идеален за деца и страдащи от алергии
За разлика от почистващите разтвори, парата не оставя никакви потенциално алергенни остатъци на почистената повърхност, което го прави идеално за чувствителни хора. Освен това парочистачките премахват 99,99% от всички обичайни битови бактерии на твърди повърхности. Това е особено важно за малките деца, които обичат да слагат предмети в устата си. С парата няма злополуки поради погрешно използван почистващ препарат, като кожни раздразнения и др.
Страдащите от алергии също могат да си отдъхнат: Парата прихваща мръсотията, за да предотврати разпространяването на алергени (като акари от домашен прах и отпадъчните им частици), което значително подобрява и въздуха в помещението. И не на последно място, почистването с пара изисква по-малко усилия.
Области на приложение: Едно устройство за всичко
Почистване на под с пара
Почистване на ламинат и паркет
- Отстранете прахта от ламината или паркета с прахосмукачка
- Поставете две кърпи от 4-слоя на дюзата за под, за да може директно на повърхността да попадне възможно най-малко пара
- Ограничете парата до най-ниската степен
- Освободете парата и почистете бързо в двете посоки
- Не изпускайте пара непрекъснато и използвайте само необходимото количество, за да премахнете замърсяванията
- Уверете се, че не създавате никакви локви
- Остатъчната влага ще изсъхне, без да остави ивици след себе си
Почистване на керамични и каменни плочки
- Прикрепете кърпа към дюзата за под, за да почистите подови настилки с плочки
- Препоръчва се използването на микрофибърна кърпа, заради нейните влакна, които лесно проникват в микропорестата структура
- Освободете парата и почистете бързо в двете посоки
- Използвайте само необходимото количество пара, за да премахнете замърсяванията
- За да почистите фугите, почистете в двете посоки, също нагоре и надолу (във формата на кръст)
- Сменете мръсните кърпи, ако е нужно
Добре е да се знае
Добавете топла вода в резервоара за вода, за да намалите времето за загряване на устройството. Изплакнете резервоара с прясна вода след всяка трета употреба, за да премахнете всички натрупвания от варовик.
Стъпки за отстраняване на котлен камък: Смесете вода с праха за отстраняване на котлен камък, за да създадете разтвор. Моля, спазвайте информацията за дозировката на опаковката. Изсипете разтвора във резервоара с вода и го оставете да подейства поне осем часа, или за предпочитане през нощта. След това напълно източете разтвора за отстраняване на котлен камък и изплакнете резервоара със студена вода два до три пъти, за да отстраните всички остатъци.