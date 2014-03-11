Общинска техника
Нашите почистващи машини и платформи за общински инвентар с мощност от 26 до 156 к.с. (18,9 до 115 kW) предлагат изключително висока производителност за всякакви цели. Те впечатляват с перфектни резултати, здравина и практически неограничени възможности за приложение. За максимално използване потенциала на платформите за инвентар, на разположение са предлаганите специални прикачни устройства. Оптимални решения за най-разнообразни приложения. Разработени в сътрудничество с реномирани производители на оборудване. Водещият опит в технологиите и приложенията е съчетан за отлично съотношение между инвестиция и ефективност благодарение на оптималното приложение и високия капаците на машините.
Многофункционални платформи и почистващи машини от Керхер и Holder
Новосъздадената компания Керхер Municipal GmbH обединява пълната гама от общинско оборудване. В рамките на тази нова организация марките Holder и Керхер се допълват перфектно и продължават да вървят заедно напред със съответните си основни компетенции. За Вас като клиент това означава допълнителни ценни решения за още повече приложения за целогодишно използване. С първокласно качество, от един единствен компетентен източник и на още повече места по света. Качете се на борда и се уверете в предимствата на нашето общинското оборудване с бъдеще.
Общинските почистващи машини на Керхер осигуряват повсеместно изключително висока производителност. На големи площи, както и на трудно достъпни настилки, пътища, пътеки, паркинги, тревни площи и спортни съоръжения. От пролетно почистване, поддръжката на зелени площи през летния и есенен сезон, чак до поддръжката през зимния период. С разнообразните си инструменти всяка една от тези издръжливи на натоварване машини предлага оптимални решения по отношение на производителност, приложение и икономическа ефективност. По този начин инвестицията запазва стойността си в продължение на много години.
Най-подходящото превозно средство за всяко приложение
Комунални метачни машини
За продължителна професионална употреба на големи паркинги, панаири и индустриални площи. Усъвършенстваната и ефективна техника на Керхер се грижи за надеждни резултати.
Комунални прикачни уреди
Разнообразни възможности за употреба през цялата година.
С най-доброто на борда – MC 250
Нашата машина MC 250 предоставя най-доброто в областта на ефикасното метене, комфорта и опазването на околната среда. Компактната, здрава метачна машина разполага с мощно задвижване, което отговаря на най-високите екологични стандарти. Концепцията за логично управление е изключително интуитивна. Просторната, подредена и удобна широка кабина предлага максимален комфорт през цялата година. С максимална скорост на шофиране от 60 км/ч, хидропневматично окачване и бърз достъп до всички прикачени компоненти, вече можете да завършите работата си по-бързо и по-ефективно от всякога.
Електроцентрали в действие – видеоклипове за приложения
MC 130
MC 250 – когато искате най-доброто!
MIC 35/MIC 42 зимна поддръжка
Добре обмислени функции – перфектно адаптирани, за да отговорят на вашите нужди
Работната станция за провеждане на общинските услуги от Керхер и Holder може да бъде проектирана с различни видове аксесоари, които са едновременно функционални и удобни. Допълнителните опции като камера за задно виждане, радио със CD плейър, MP3, Bluetooth и система "Свободни ръце", комфортна седалка и отопляемо огледало за обратно виждане служат за повишаване на безопасността на водача и значително улесняват нещата. Фино настроената система, включваща носачи, инвентар и аксесоари, предлага висока степен на функционалност и производителност. Гарантираната висока степен на наличност при резервните части в комбинация с минимални срокове за доставка, както и дългосрочното им поддържане на склад, осигуряват постоянна оперативна готовност и продължителна икономическа ефективност във времето.
Подходящо и удобно оборудване
От поставката за чаши с напитки до чантата за документи, от комфортната седалка с въздушен амортисьор до радиото със CD плейър – практичните и интелигентни детайли при оборудването превръщат работата в удоволствие за водача.
Конфигуриран за вашите изисквания
Индивидуални екстри, като подвижен маркуч, система за циркулация на водата, тягово задвижване и хидравлична система разширяват обхвата от възможни приложения и повишават ефективността.
Вашите индивидуални възможности благодарение на безброй инструменти
Керхер предлага точния инструмент за всяка задача: фронтално разположени въртящи се четки, системи от метли с и без странични четки, смукателна система за почистване на открито. Косачки, четки за плевели и хидравлично рамо за поливане и поддръжка на зелени площи. Снегорин, плуг за разчистване на сняг и високо разположени разпръсквачки за зимното опесъчаване. Водоструйки и системи за ефикасно външно измиване.
Надеждност, на която можете винаги да разчитате
Само оригиналните части на Керхер притежават пословичното качество на Керхер. Това важи за страничните четки, за двигателното масло и хидравличната течност – и разбира се, за всички други износващи се елементи, резервни части, смазочни материали и работни материали. Няма нищо по-добро и по-надеждно от оригинала.
Вашите помощници ви очакват на телефона
Любезни. Компетентни. Винаги ориентирани към подходящото решение. Служителите от горещата линия на Керхер са отлично запознати с всички машини, аксесоари и почистващи препарати, за да ви предоставят бързо компетентен съвет по телефона.
Поддържайте високи производителност и стойност
Винаги максимална производителност: благодарение на нашите споразумения за обслужване, вашите почистващи машини от Керхер ще са винаги готови за употреба – благодарение на редовни проверки, поддръжка или пълния пакет от услуги.
Решения и приложения за общини
Нашите приложния и решения за общински терени предоставят идеалната концепция за успешно справяне с всяко предизвикателство и през всеки сезон – независимо дали става дума за лед и сняг, за поддръжка на зелени площи или специални приложения, както и метене, миене и изсмукване.
Съвети, обслужване и продажби
Вашето удовлетворение е нашата цел. Поради тази причина получавате общинска техника на Керхер изключително и само от вашия специализиран търговец на Керхер Общинска техника.
Контакт за Керхер Общинска техника:
Керхер ЕООД | бул. Ботевградско шосе 489 | 1839 София, България