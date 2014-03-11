Многофункционални платформи и почистващи машини от Керхер и Holder

Новосъздадената компания Керхер Municipal GmbH обединява пълната гама от общинско оборудване. В рамките на тази нова организация марките Holder и Керхер се допълват перфектно и продължават да вървят заедно напред със съответните си основни компетенции. За Вас като клиент това означава допълнителни ценни решения за още повече приложения за целогодишно използване. С първокласно качество, от един единствен компетентен източник и на още повече места по света. Качете се на борда и се уверете в предимствата на нашето общинското оборудване с бъдеще.

Общинските почистващи машини на Керхер осигуряват повсеместно изключително висока производителност. На големи площи, както и на трудно достъпни настилки, пътища, пътеки, паркинги, тревни площи и спортни съоръжения. От пролетно почистване, поддръжката на зелени площи през летния и есенен сезон, чак до поддръжката през зимния период. С разнообразните си инструменти всяка една от тези издръжливи на натоварване машини предлага оптимални решения по отношение на производителност, приложение и икономическа ефективност. По този начин инвестицията запазва стойността си в продължение на много години.