Вашият успех се нуждае от адекватна помощ

В зависимост от изискванията, разполагате с избор между електрически контролираното тягово задвижване (40 км/ч) с управление на скоростта или механично регулиране на тягово усилие (30 км/ч). И двата вида задвижване разполагат с няколко фиксирани позиции на скоростта, така че можете да я настроите прецизно в съответствие с нуждите на приложението.

Лесно превключване. На момента и автоматично.

Хидравличното задвижване на всички колела равномерно разпределя мощността и ви дава възможност бързо да превключвате между движение напред и назад. Това спестява време и щади машината.

Безопасно при всяка скорост

Механичната настройка на скоростта, комбинирана с опцията за контрол на сцеплението (тракцията), гарантира безопасна и прецизна работа. Можете също така да оборудвате вашите MIC 50 и MIC 70 с хидравлично блокиране на диференциала, което гарантира оптимално сцепление, дори и върху най-предизвикателните повърхности.

Това е сигурно

Паркинг-спирачката работи с пружинен механизъм, който вероятно ви е познат от камионите. Той гарантира сигурно спиране на вашите MIC 50 и MIC 70, особено в комбинация с постоянното задвижване на всички колела, включително при неблагоприятни условия.

Веднага ще се почувствате като у дома

Логично подредената операционна конзола с джойстик (алтернативно също и с три ръкохватки) е ясно структурирана според функциите и позволява на оператора да управлява безопасно машината, дори ако не е получил специален инструктаж за нея. А предлаганият като опция регулиращ се подлакътник значително увеличава комфорта при работа.

Мощна оперативна хидравлика

С дебит до 100 л/мин, MIC е с готовност за широк спектър от приложения.