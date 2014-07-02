Платформи за общински инвентар

Универсалността на платформите за общински инвентар от компактния клас Kärcher MIC и Holder е впечатляваща. От метене до поддръжка на зелени площи и зимно обслужване до мокро почистване, всички общински приложения са професионално обхванати. Сътрудничеството с реномирани производители на инвентар увеличава обхвата на приложения и подпомага интегрирането в съществуващите автопаркове.

Компактен клас MIC и Holder

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Alfred Kärcher GmbH

Какво прави нашите платформи за оборудване толкова специални?

Абсолютен и безкомпромисен професионализъм навсякъде, където се използват общински машини от Керхер и Holder. Благодарение на десетилетията интензивен опит в почистването на открито, ние разполагаме с идеалните предпоставки да бъдем ваш технологичен партньор.

Не на последно място, защото най-добрите нови решения се намират именно благодарение на съвместните разработки с експерти, работещи в тези сектори. За общински машини и общински инвентар, идеално пригодени за съответните конкретни изисквания: мощни, лесни и удобни за работа, издръжливи, с дълъг експлоатационен живот и много икономични.

Вашият успех се нуждае от адекватна помощ

В зависимост от изискванията, разполагате с избор между електрически контролираното тягово задвижване (40 км/ч) с управление на скоростта или механично регулиране на тягово усилие (30 км/ч). И двата вида задвижване разполагат с няколко фиксирани позиции на скоростта, така че можете да я настроите прецизно в съответствие с нуждите на приложението.

Лесно превключване. На момента и автоматично.

Хидравличното задвижване на всички колела равномерно разпределя мощността и ви дава възможност бързо да превключвате между движение напред и назад. Това спестява време и щади машината.

Безопасно при всяка скорост

Механичната настройка на скоростта, комбинирана с опцията за контрол на сцеплението (тракцията), гарантира безопасна и прецизна работа. Можете също така да оборудвате вашите MIC 50 и MIC 70 с хидравлично блокиране на диференциала, което гарантира оптимално сцепление, дори и върху най-предизвикателните повърхности.

Това е сигурно

Паркинг-спирачката работи с пружинен механизъм, който вероятно ви е познат от камионите. Той гарантира сигурно спиране на вашите MIC 50 и MIC 70, особено в комбинация с постоянното задвижване на всички колела, включително при неблагоприятни условия.

Веднага ще се почувствате като у дома

Логично подредената операционна конзола с джойстик (алтернативно също и с три ръкохватки) е ясно структурирана според функциите и позволява на оператора да управлява безопасно машината, дори ако не е получил специален инструктаж за нея. А предлаганият като опция регулиращ се подлакътник значително увеличава комфорта при работа.

Мощна оперативна хидравлика

С дебит до 100 л/мин, MIC е с готовност за широк спектър от приложения.

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Винаги една крачка напред

Маневреността е предимство. Високата степен на маневреност е още по-голямо предимство. А екстремната маневреност с шарнирно управление и 100% стабилност при движение в двете посоки означава Керхер. Тъй като снабдените с платформи за инвентар машини на Керхер работят с шарнирно кормилно управление, задното превозно средство се движи точно по същия път, като и водещото го превозно средство. Преминавате всеки проход или препятствие, без опасност от колизия. Именно това качество прави тези машини толкова гъвкави.

Bedienkomfort mal drei

Комфортът на работа, умножен по 3

Инструментите на MIC 50 могат да се управляват с помощта на джойстик или три ръкохватки. За по-удобна и не натоварваща работа, като опция се предлага и ергономично позициониран подлакътник.

Konfiguration

Предимство благодарение на конфигурацията

Четириточковата опора е предназначена за инструментите със средно тегло. Тази система дава възможност инструментите да се сменят по-лесно и по-бързо.

Bedienkomfort

Операцията вече е лесна

На MIC 84, инструментите се управляват с помощта на джойстик. Управлението с джойстик също така се предлага като опция за MIC 50. Превключвателят за посока на движение напред и назад е интегриран в джойстика. Това означава, че водачът може да остави спокойно ръката си върху джойстика, докато работи. И в този случай ергономичният подлакътник прави работата по-приятна и удобна.

Schwere Geräte

Идеално решение за тежки машини

Триточковата опора за тежки инструменти, като например снегорин, се предлага като стандартно оборудване за MIC 84 и като опция, със или без триъгълния механизъм за свързване при MIC 50.

Guter Standard

Добро стандартно оборудване

Двуточковата опора е стандартното оборудване при MIC 50.

Holder - многофункционалните носещи платформи за инвентара

Механичен карданен вал

Максимален и постоянен пренос на мощност, опционален при монтаж за големи/тежки машини, за по-дълги работни интервали и по-слабо изразено генериране на топлина

Балансиране натоварването върху колелата

Повишена стабилност и по-голяма безопасност при шофиране в завои по наклон, шофиране през бордюрите на тротоарите и използване на едрогабаритни допълнителни устройства

Електрохидравлична компенсация на теглото

По-добро сцепление, особено по наклони и хлъзгави повърхности, което щади машината и земята

Мултифункционален носач на инвентар, метене в парка

Съчленено кормилно управление

Намалено усилие при маневриране, по-малка ръчна намеса, прецизно изпълнение на задачите до самия ръб, защита на земята и минимално износване на гумите

Мултифункционален носач на инвентар със задвижване на всички колела по наклон

Постоянно задвижване на всички колела

Максимална тяга и сцепление, дори върху трудни повърхности, висока степен от възможности при изкачване, оптимална защита на земята

Илюстрация на трите зони на закрепване

Три зони на закрепване

Стандартизирани зони за закрепване при операции по повдигане отпред и отзад, трета зона за закрепване на допълнително монтирани машини, широк спектър от приложения, елементарен монтаж, който може лесно да се извърши от само един човек

Носачът на инвентара предлага много предимства: сцепление, способност за изкачване, защита на почвата

Четири колела с еднакъв размер

Перфектно сцепление, по-добра способност за изкачване, намалено износване на гумите, оптимална защита на земята

Почистване на сняг

Механичен блокаж на диференциала

Равномерно разпределение на мощността, максимална употреба при наклон (напречно), безопасно справяне с екстремни ситуации (например в зимни условия)

Идеалната мултифункционалност

Независимо дали по улици, пътеки или тревни площи, без значение дали в пешеходни зони, на стадиони или в паркове, независимо дали по дълги линии или успоредни редове: системното оборудване от Керхер Общинска техника е проектирано за професионална употреба при най-трудни условия - винаги ще се справите благодарение на широкия спектър от приложения на най-високо ниво.

Общинска машина с инвентар, оптимизирани решения за многостранна употреба
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