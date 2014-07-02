Платформи за общински инвентар
Универсалността на платформите за общински инвентар от компактния клас Kärcher MIC и Holder е впечатляваща. От метене до поддръжка на зелени площи и зимно обслужване до мокро почистване, всички общински приложения са професионално обхванати. Сътрудничеството с реномирани производители на инвентар увеличава обхвата на приложения и подпомага интегрирането в съществуващите автопаркове.
Компактен клас MIC и Holder
Какво прави нашите платформи за оборудване толкова специални?
Абсолютен и безкомпромисен професионализъм навсякъде, където се използват общински машини от Керхер и Holder. Благодарение на десетилетията интензивен опит в почистването на открито, ние разполагаме с идеалните предпоставки да бъдем ваш технологичен партньор.
Не на последно място, защото най-добрите нови решения се намират именно благодарение на съвместните разработки с експерти, работещи в тези сектори. За общински машини и общински инвентар, идеално пригодени за съответните конкретни изисквания: мощни, лесни и удобни за работа, издръжливи, с дълъг експлоатационен живот и много икономични.
Винаги една крачка напред
Маневреността е предимство. Високата степен на маневреност е още по-голямо предимство. А екстремната маневреност с шарнирно управление и 100% стабилност при движение в двете посоки означава Керхер. Тъй като снабдените с платформи за инвентар машини на Керхер работят с шарнирно кормилно управление, задното превозно средство се движи точно по същия път, като и водещото го превозно средство. Преминавате всеки проход или препятствие, без опасност от колизия. Именно това качество прави тези машини толкова гъвкави.
Комфортът на работа, умножен по 3
Инструментите на MIC 50 могат да се управляват с помощта на джойстик или три ръкохватки. За по-удобна и не натоварваща работа, като опция се предлага и ергономично позициониран подлакътник.
Предимство благодарение на конфигурацията
Четириточковата опора е предназначена за инструментите със средно тегло. Тази система дава възможност инструментите да се сменят по-лесно и по-бързо.
Операцията вече е лесна
На MIC 84, инструментите се управляват с помощта на джойстик. Управлението с джойстик също така се предлага като опция за MIC 50. Превключвателят за посока на движение напред и назад е интегриран в джойстика. Това означава, че водачът може да остави спокойно ръката си върху джойстика, докато работи. И в този случай ергономичният подлакътник прави работата по-приятна и удобна.
Идеално решение за тежки машини
Триточковата опора за тежки инструменти, като например снегорин, се предлага като стандартно оборудване за MIC 84 и като опция, със или без триъгълния механизъм за свързване при MIC 50.
Добро стандартно оборудване
Двуточковата опора е стандартното оборудване при MIC 50.
Holder - многофункционалните носещи платформи за инвентара
Механичен карданен вал
Максимален и постоянен пренос на мощност, опционален при монтаж за големи/тежки машини, за по-дълги работни интервали и по-слабо изразено генериране на топлина
Балансиране натоварването върху колелата
Повишена стабилност и по-голяма безопасност при шофиране в завои по наклон, шофиране през бордюрите на тротоарите и използване на едрогабаритни допълнителни устройства
Електрохидравлична компенсация на теглото
По-добро сцепление, особено по наклони и хлъзгави повърхности, което щади машината и земята
Съчленено кормилно управление
Намалено усилие при маневриране, по-малка ръчна намеса, прецизно изпълнение на задачите до самия ръб, защита на земята и минимално износване на гумите
Постоянно задвижване на всички колела
Максимална тяга и сцепление, дори върху трудни повърхности, висока степен от възможности при изкачване, оптимална защита на земята
Три зони на закрепване
Стандартизирани зони за закрепване при операции по повдигане отпред и отзад, трета зона за закрепване на допълнително монтирани машини, широк спектър от приложения, елементарен монтаж, който може лесно да се извърши от само един човек
Четири колела с еднакъв размер
Перфектно сцепление, по-добра способност за изкачване, намалено износване на гумите, оптимална защита на земята
Механичен блокаж на диференциала
Равномерно разпределение на мощността, максимална употреба при наклон (напречно), безопасно справяне с екстремни ситуации (например в зимни условия)
Идеалната мултифункционалност
Независимо дали по улици, пътеки или тревни площи, без значение дали в пешеходни зони, на стадиони или в паркове, независимо дали по дълги линии или успоредни редове: системното оборудване от Керхер Общинска техника е проектирано за професионална употреба при най-трудни условия - винаги ще се справите благодарение на широкия спектър от приложения на най-високо ниво.