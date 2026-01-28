Когато искаш най-доброто

Нуждаете се от максимална ефективност при почистването. Желаете комфорт и държите на опазването на околната среда. Можете да получите всичко това с новия MC 250. Тази компактна, здрава метачна машина разполага с мощно задвижване, което отговаря на най-високите екологични стандарти.

Концепцията за логично управление е интуитивна. В просторната, подредена и удобна кабина можете да се насладите на максимален комфорт през цялата година и веднага да поемате успешно контрола. А със скорост на шофиране от 60 км/ч, хидропневматично окачване и бърз достъп до всички сервизни инструменти, сте в състояние да изпълните всички задачи по-бързо и по-ефикасно от всякога.