Комунални метачни машини
За продължителна професионална употреба на големи паркинги, панаири и индустриални площи. Усъвършенстваната и ефективна техника на Керхер се грижи за надеждни резултати.
Приложение на метачните машини от Керхер
Нашите метачни машини могат да се използват винаги, когато улици и терени трябва да бъдат ефикасно почистени. През цялата година съществуват характерни операции, свързани с метене, които следва да се извършват от общини, доставчици на услуги и собственици на имоти.
Измитане на пясъка след зимното почистване
Зимата приключва - общини, доставчици на услуги и частни лица се стремят да премахнат всякакви следи от нея. Остатъците от пясък и сол трябва да бъдат отстранени от пътеки, паркоместа и площи около пътищата. Нашите метачни машини ефикасно разчистват ъгли и тесни участъци, като гарантират перфектно пролетно почистване.
Метене на листа през есента
През есента листата и малките клони падат на земята и бързо образуват препятствия по улици и пътеки, ако не бъдат премахнати. За да се намали рискът от подхлъзване за велосипедисти и пешеходци и за да се разчистят улиците, падналите листа трябва да се разчистват редовно през есента. Метачните машини с голям контейнер за отпадъци гарантират ефикасно почистване.
Целогодишно поддържащо почистване
Боклуците, листата и мръсотията по улиците, пътеките и откритите пространства трябва да се почистват през цялата година, за да се поддържа постоянно атрактивен външния вид на улици и площади. Редовното метене предотвратява събирането на боклук на обществени места и в частни имоти.
Отстраняване на особено тежки замърсявания
Някои замърсявания могат да бъдат отстранени само чрез мокро почистване. Силно замърсените повърхности се почистват интензивно, но внимателно с помощта на система за миене или почистващ препарат под високо налягане. Пътища за достъп до строителни площадки, промишлени терени или пазари – системите за измиване ефикасно премахват упорито загнездили се замърсявания включително от чувствителни подови настилки.
Контрол на фини прахови частици в градски центрове
Замърсяването с фини прахови частици, причинено от емисии на отработени газове, износване на автомобилни спирачки и гуми, се превръща във все по-сериозен проблем в градските центрове и по натоварените пътни кръстовища. Някои общини разчитат на нощно миене, извършвано от техните почистващи машини по улиците, за да отстранят по този начин финия прах от пътищата и спазят пределно допустимите стойности. Системите за мокро почистване успяват да прихванат праховите частици и по този начин почистват щадящо и ефикасно.
Дезинфекция на външни площи
Във времена, в които дезинфекцията играе централна роля за опазването на общественото благосъстояние, системите за почистване с гореща вода имат ценен принос за общата хигиена. С правилното приложение на гореща вода и водна пара, до 99,999% от всички корона и грипни вируси, както и 99,99% от типичните домашни бактерии могат да бъдат успешно отстранени от твърдите повърхности.
При каква употреба са подходящи функциите за метене и почистване?
С нашите общински почистващи машини могат да се изпълняват различни функции в зависимост от целта на употреба. Независимо, дали става дума за обикновена метачна машина за самостоятелно почистване, за метачна машина с функция засмукване или за улична почистваща машина с мокро измиване - като универсални професионалисти в областта на общинските превозни средства, ние предлагаме множество функции за почистване на вашите улици.
На какво са способни общинските метачни машини?
Метене на най-високо ниво – с мощност от 26 до 156 к.с., общинските почистващи машини от Керхер предлагат изключителна производителност за всяка конкретна цел и впечатляват благодарение на отличните си резултати при метене и почистване. Обемът на отпадъците варира от 1 кубичен метър за компактните машини до 6 кубически метра за високопроизводителните метачни машини. Удобните кабини за водачите, ергономичните шофьорски седалки и регулируемите кормилни колони гарантират възможност за продължителна работа без умора.
Вакуумни метачни машини
Комбинацията от метене и почистване със смукачка означава, че улиците и пътеките ще бъдат добре почистени. Четките се намокрят с вода, за да разтворят ефикасно мръсотията и да могат да поемат надеждно прахта. Машината за метене със засмукване поема влажната мръсотия от измитите открити пространства и улици чрез широк смукателен отвор и я складира в контейнер. Мръсотията се утаява там, докато водата, която също се улавя при процеса, се връща обратно в системата за циркулация на водата и се използва повторно от вакуумната машина за метене.
Ползите и предимства са следните:
- Продължителни във времето операции по метене благодарение на системата за циркулация на водата
- Ефективно почистване
- Може да се използва и при дъжд - излишната вода може да се отцежда
Метачна машина за независимо почистване
При независимо почистване мръсотията лесно се помита от двете страни на уличната метачна машина, пътеката се поддържа чиста, повърхността заблестява бързо отново. Това може да се осъществи с или без събиране на отпадъци. По време на независимо метене със събиране на отпадъци, пометената мръсотия се прехвърля механично в контейнера. Независимото метене гарантира ефикасно почистване в дълбочина, особено при наличие на насипна мръсотия, като разпилян пясък.
Ползите и предимства са следните:
- Атрактивна цена при покупка
- Ограничен брой износващи се части - финансово изгодно, когато става въпрос за поддръжка
- Без допълнителни разходи за изхвърляне на отпадъци
- Елементарни операции
Няма метачна машина без четки
Системите с четки при нашите метачни машини могат да предложат много, когато става въпрос за инженерното изкуство. Вие сами решавате дали имате нужда от две или три четки – благодарение на различни функции като индивидуално управление на четката, облекчаване на четката, електрическа клапа за едри отпадъци или хидравлично регулиране на ъгъла, оптималният резултат от почистването е винаги гарантиран, докато степента на износването на четките на вашата машина за почистване на улици се поддържа постоянно ниска .
Метачна машина със система от две четки
В допълнение към регулярното метене при почистването на улиците, метачните машини с две четки позволяват метене без остатъци на паркинги и по-специално в тесни улици. Въртящите се четки на машината могат да се доближат плътно до бордюра или стената на сградата, с което гарантират изключително щателно почистване. Освен това машините се отличават с лесно управление, ограничени разходи и ниска степен на износване.
Метачна машина със система от три четки
При системата с три четки метачната машина е оборудвана фронтално с три въртящи се четки. Третата четка може да се използва например срещу плевели или за да улесни почистването в ниши. Дава възможност на превозното средство за почистване на улици да мете равномерно, дори на различни нива. С нейна помощ можете успешно да изметете тротоара, докато метачната машина се движи прецизно до ръба на улицата, за да почисти едновременно улицата и премахне мръсотията от там.
Индивидуално управление на четката - облекчаване на четката
Индивидуалното управление позволява едновременно или частичното спускане на почистващите четки. То също така позволява на почистващите машини със системи от две четки да почистват ефикасно трудно достъпни улични ъгли, остри завои и кръгови кръстовища. Множество приложения, за които обичайно би била необходима трета четка, могат да бъдат успешно изпълнени единствено и само със системата от две четки. Интуитивната работа на четките за метене гарантира оптималната настройка на ширината на метене, като в същото време се съобразява с количеството мръсотия и определя натиска на четката с необходимата опора за минимално износване.
Защитата при стартиране щади четките
Защитата при стартиране предотвратява евентуална повреда на четките на нашите улични метачни машини, особено когато работите плътно до ръба. Листовата пружина и резервоарът под налягане позволяват на въртящия се барабан на четката да избягва бордюри и стени на сгради. Резервоарът под налягане дава възможност на рамото на четката да се върне обратно в изходна позиция веднага щом премине препятствието. Това позволява ефикасно измитане без повреди в ниши, върху тротоари или в тесни завои, като същевременно машината работи плътно до ръба.
НА БОРДА С НАЙ-ДОБРОТО ОТ ВСИЧКО
Нашият MC 250 съдържа най-доброто от производителността при метене, комфорта и опазването на околната среда.
Когато искаш най-доброто
Нуждаете се от максимална ефективност при почистването. Желаете комфорт и държите на опазването на околната среда. Можете да получите всичко това с новия MC 250. Тази компактна, здрава метачна машина разполага с мощно задвижване, което отговаря на най-високите екологични стандарти.
Концепцията за логично управление е интуитивна. В просторната, подредена и удобна кабина можете да се насладите на максимален комфорт през цялата година и веднага да поемате успешно контрола. А със скорост на шофиране от 60 км/ч, хидропневматично окачване и бърз достъп до всички сервизни инструменти, сте в състояние да изпълните всички задачи по-бързо и по-ефикасно от всякога.
Вече няма да можете без тази машина!
Помолихме експерти от общини да тестват различни превозни средства и използвахме техните отзиви директно в разработката на MC 250. Това ни позволи да направим MC 250 това, което е: най-доброто възможно решение за общините.
Предефинирана динамиката на шофиране
MC 250 Express: 60 км/ч
С максимална скорост на шофиране от 60 км/ч моделът MC 250 ви отвежда бързо и безопасно до следващата работна площадка. Без да е пречка за другите участници в трафика.
За пример: комфортът и шасито
Независимо дали става въпрос просто за метене или придвижване в трафика - вашият MC 250 гарантира безопасно изживяване при шофиране по всяко време, като ви осигурява комфорта на возене, характерен за лек автомобил. За да се случи това, ние оборудвахме MC 250 с хидропневматично окачване на двете оси и независимо окачване на предните колела.
Маневреност: вие управлявате всички четири колела
Когато активирате превключваемото управление на всички колела по време на работа, можете само с едно движение да смените посоката на вашия МС 250 в улица с две ленти. Вие ще се възползвате основно от тази изключителна маневреност в центъра на града.
Влезте и се почувствайте като у дома си
Тези, които прекарват работното си време почти изцяло в превозно средство, трябва да бъдат облекчени с максимално възможната ергономичност и комфорт. MC 250 предлага съвременна работна среда, която спомага за пълна концентрацията върху извършваните операции и околността, като се грижи в същото време за здравето на водача.
Всеки тук седи перфектно
Просторната двуместна кабина предлага щедро работно място с приятно усещане за пространство и обем, дори за хора с висок ръст, с удобно и достатъчно място за краката. Комфортната шофьорска седалка от първокласния производител König е сертифицирана от застрахователната асоциация на работодателите. Машината е оборудвана с особено удобна и щадяща гърба на водача работна станция, която гарантира постоянен комфорт при седене, сравним с този в луксозен камион. Тази седалка е удостоена със специалния знак за качество AGR, връчвана от независимата организация на лекарите-ортопеди и физиотерапевти.
Изгледът: перфектен
Изключително голямото, позиционирано под ъгъл, предно стъкло на MC 250 ви дава перфектен обзор към работната среда и намалява пряката слънчева светлина. Големи плъзгащи се прозорци от двете страни на кабината могат да се отварят отпред и отзад, което улеснява регулирането на страничното огледало и откритите сектори.
Операциите: само най-добрите
Централният дисплей, интегриран в кокпита зад волана, има съществен принос за безопасността при работа. Ергономичният контролен панел ви предлага последователни, лесно разбираеми стъпки за всяка една операция с логични символи: например бутонът Kärcher Eco - само с едно натискане MC 250 автоматично преминава в работен режим. Това спестява време и гарантира безопасност.
Два и три пъти по-добро
Съществуват добри решения, но има и много добри решения. Ако обаче предпочитате перфектните решения, то MC 250 е идеалното за вас. Машината предлага много повече и прави всичко много по-добре, отколкото сте предполагали досега.
В лицето на вашия MC 250 разполагате не само с модерна метачна машина, но и с идеалното решение за всички дейности, свързани с почистването в центъра на града. Ще останете също толкова впечатлени от резултатите, особено по отношение на комфорта и безопасността. Множеството допълнителни приспособления разкриват нови възможности на приложение, напр. почистване и опесъчаване през зимата, мокро измиване, почистване под високо налягане и отстраняване на плевели. Винаги надеждна, ефикасна и с превъзходни резултати.
С изчисления от компютъра: системата за метене
Ние проектирахме системата за метене, използвайки съвременната CFD технология. По този начин гарантираме, че висококачественият и изключително ефективен вентилатор генерира перфектен вакуум, въздушният поток отвежда оптимално мръсотията в контейнера, а смукателната тръба и смукателният отвор поемат изцяло и без остатък боклука от улицата. Положителните странични ефекти включват ниско ниво на шум и ограничен разход на гориво.
ОБЩИНСКА МЕТАЧНА МАШИНА МС 130 Е ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ
С MC 130 ви предоставяме метачна машина от категорията превозни средства до 3,5 тона с пълноценни характеристики на прикачените инструменти. Мощната метачна машина MC 130 постига идеално чисти повърхности при всякакви метеорологични условия, през всички сезони, при отстраняване на прах, пясък или листа. Благодарение на успешното успокояване на въздушната струя в контейнера за отпадъци, заедно с допълнителните мерки за обвързване на фините прахови частици, всяка метачна машина MC 130 е с особено ниско ниво на емисии и съответно сертифицирана от EUnited според изискванията на PM10. Двуместната кабина позволява на втори работник да се присъедини към шофьора в машината, с което отпада необходимостта от използване на допълнителни превозни средства за работа, изискваща повече от един човек. Разбира се, кабината е ROPS-тествана (защита от преобръщане) и осигурява най-високи нива на комфорт и безопасност, използвайки най-съвременните технологии.
Видео за приложението на MC 130
Идеалната мултифункционалност
Независимо дали по улици, пътеки или тревни площи, без значение дали в пешеходни зони, на стадиони или в паркове, независимо дали по дълги линии или успоредни редове: системното оборудване от Керхер Общинска техника е проектирано за професионална употреба при най-трудни условия - винаги ще се справите благодарение на широкия спектър от приложения на най-високо ниво.