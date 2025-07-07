MC 250 E!ECTRIC - МОЩНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ.

MC 250 e!ectric поддържа пътищата чисти по-тихо и по-ефективно от всякога. Тя произвежда нулеви локални емисии на CO₂, но въпреки това осигурява с издръжливост превъзходна производителност на почистване и изключително удобство.

MC 250 e!ectric изцяло електрическа метачна машина с вакуум

МОЩНОСТ. ИЗДРЪЖЛИВОСТ. ТИШИНА.

НОВАТА Е-ЕФЕКТИВНОСТ

Превъзходна производителност при метене, нулеви емисии от двигателя, изключително тихо метене: ефективното електрическо задвижване на MC 250 e!ectric е предвестник на нова ера в устойчивото почистване на градовете.

Цяла смяна, задвижвана от електричество: със своя дълъг пробег новият MC 250 e!ectric не само отстранява мръсотията, но и премахва всякакви съмнения относно електрическите превозни средства.

Електрически задвижващ двигател с висок въртящ момент и ефективни електродвигатели за хидравликата и турбината, високоефективна батерия с капацитет 78 kWh, оптимизирана по отношение на ефективността цялостна система. Спецификациите на MC 250 e!ectric са впечатляващи на хартия - и още по-впечатляващи на пътя. Тихо работещата машината с нулеви емисии приема с лекота дългите работни дни, осигурявайки до десет часа непоколебимо висока производителност. С максимална скорост от 60 км/ч тя бързо стига до мястото, където е необходима. А след приключване на работния ден скоро е готова за нова смяна благодарение на капацитета си за зареждане от 22 kW.

Ефективно електрическо задвижване на Kärcher MC 250 e!ectric

Бързо зареждане

Бордовото зарядно устройство поддържа капацитет на зареждане до 22 kW и може да се свързва към стенни кутии и зарядни колони с помощта на стандартни щепсели тип 2. Това означава, че комуналната машина може да бъде напълно заредена за около 4 часа.

Псст! Почистване в ход

Край на нарушаването на съня: MC 250 e!ectric почиства пътищата толкова тихо, че може да се използва дори за метене през нощта или рано сутрин, както и в близост до чувствителни на шум зони като училища или болници.

Постигате повече: възстановяване

MC 250 e!ectric може да възстанови част от енергията, използвана за шофиране, чрез рекуперация. Това значително удължава пробега, особено при шофиране с изпреварване. Степента на рекуперация може да се регулира на няколко нива.

ПЕРФЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ ВСЕКИ ПЪТ

Първокласно метене, първокласно шофиране: благодарение на превъзходната си ефективност на почистване и високата скорост на движение MC 250 e!ectric осигурява продуктивен работен ден.

С MC 250 e!ectric ефективността на шофиране е винаги добра - независимо дали е на работа, или по пътя към нея. Всичко това се дължи на висококачествените компоненти на задвижването и шасито. Например окачването осигурява високо ниво на комфорт при шофиране във всички области на приложение и гарантира, че водачът се чувства сигурен по всяко време. Има и управление на всички колела, което улеснява завиването в най-тесните пространства. Освен това динамиката на шофиране напомня на леките автомобили: гъвкава, маневрена и буквално без усилие.

Kärcher MC 250 e!ectric за отлично управление

ПО-ГОЛЯМОТО Е ПО-ДОБРО

Впечатляваща вместимост: огромният контейнер за отпадъци е друга отличителна черта на MC 250 e!ectric

 

Най-големият контейнер за отпадъци в своя клас

Обем от 2,5 куб. м: контейнерът за отпадъци от неръждаема стомана на MC 250 e!ectric означава, че той може да работи по-дълго време, преди да се разтовари, като по този начин увеличава използването на капацитета. И всичко това при ширина на машината само 1,30 м и височина под 2 м - това е постижение!

Изключително лесно: разтоварване

Височината на изхвърляне от 1 600 мм ви позволява бързо и лесно да изпразвате контейнера за отпадъци директно в стандартни контейнери, ремаркета и бордови камиони. С MC 250 e!ectric служителите могат да се съсредоточат върху работата в екип в центъра на града, вместо да пътуват напред-назад до общинското депо за поддръжка.

Място за резервоари и опесъчител

Практичен и обмислен дизайн: контейнерът за отпадъци може да бъде свален с помощта на опорни рамена. Това означава, че при необходимост могат да се монтират други приспособления, като например резервоар за вода за миене или опесъчител за зимни услуги.

Контейнер за отпадъци от неръждаема стомана на Kärcher MC 250 e!ectric

НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО В ЗАЛАТА

Комфортът, пространството и ергономията са неразделна част от осигуряването на безопасна и спокойна работа. А MC 250 e!ectric постига и трите.

 

Вашето ново работно пространство:

  • Просторна комфортна кабина за 2-ма души
  • Въздушно окачена отопляема седалка на водача
  • Удобна за гърба работа, сертифицирана от AGR
  • Перфектна видимост във всички посоки
  • Вградено отопление и автоматичен климатик
  • Влизане и излизане от двете страни, както и големи плъзгащи се прозорци
  • Интуитивна концепция за управление с централен дисплей и ергономично проектиран контролен панел
  • Кабина, сертифицирана за ROPS
Просторна комфортна кабина за двама души

КАК ДА СЕ СПРАВИМ ОТЛИЧНО С ПОЧИСТВАНЕТО НА ПЪТИЩАТА

Kärcher MC 250 e!ectric 2 четки

Система с 2 четки

Плъзгащата се система с 2 четки има индивидуално управление на четките за независим контрол на рамената на четката. Уникалният паралелограмен водач осигурява идеално подравняване на почистващата повърхност по всяко време - за перфектни резултати от почистването.

Акценти и спецификации:

  • Широчина на метене до 2625 мм
  • Максимален обхват на четката
  • Разпръскването на вода намалява вдигането на прах
  • Отделно контролирани освобождаване и скорост на четката
  • Настройка на ъгъла на регулиране на дясната или лявата странична четка (опция)
  • Максимална защита при стартиране
MC 250 E!ECTRIC със система от 3 четки

Система с 3 четки

Системата с 3 четки дава възможност за гъвкава работа благодарение на широчината на почистване до 2710 мм - това означава, че например можете да почистите цялата ширина на велосипедната алея с едно минаване. Сред силните ѝ страни е и системата, оптимизирана за градските центрове, по-специално при почистване на ниши и при работа на различни нива. Чрез монтиране на четка за плевели на третото рамо на четката, крайпътните пространства могат да бъдат ефективно почистени от плевели.

Акценти и спецификации:

  • Широчина на метене до 2 710 мм
  • Възможност за работа на две нива
  • Може да работи на големи площи благодарение на страничното преместване
  • Разстоянието между четката и машината е винаги едно и също
  • Посоката на метене може да се променя от кабината
  • Повърхността на метене може да се регулира лесно
  • Четка за плевели

МРЪСОТИЯТА НЯМА ШАНС

Kärcher MC 250 e!ectric има стандартна система за циркулация на водата

Спестете време и вода

MC 250 e!ectric има стандартна система за циркулация на водата с отделен резервоар за мръсна вода. По-дългите работни цикли са възможни благодарение на значително намалената консумация на чиста вода. А с по-малкото пътувания за изпразване и пълнене на резервоарите пестите още повече време.

CFD симулации на потока

Вакуумната система изсмуква всичко по пътя си

Дори стъклените бутилки се вдигат с лекота: и най-грубата мръсотия не е проблем за смукателната система, разработена с помощта на сложни CFD симулации на потока. Да не говорим за фините прахови частици и пясъка, които тя също събира. Можете да разчитате на най-добрите резултати от почистването, както и на ниска консумация на енергия и ниски нива на шум. Сертифицирана в съответствие с EUnited, MC 250 e!ectric постига най-високата оценка от 4 звезди в категорията за фин прах, когато е в режим на метене.

Процес на зареждане на Kärcher MC 250
Kärcher MC 250 e!ectric система с 2 четки
Kärcher MC 250 E!ECTRIC със система с 3 четки

Видео

Технически данни

Технически акценти

  • Електрическо тягово задвижване с опционален блокаж на диференциала
  • 65 kW (непрекъсната мощност)/90 kW (максимална мощност)
  • Капацитет на батерията 78 kWh
  • Хидропневматично окачване
  • Превключваемо управление на всички колела

Задвижване/мотор

  • Високоефективен асинхронен електродвигател

Скорост на движение в км/ч

  • 60

Способност за изкачване в проценти

  • До 30

Кръг на завиване в мм

  • 6,600 (външен)
  • 2,060 (вътрешен)

Размери (Д × Ш × В в мм)

  • 4,248 × 1,300 × 1,995 (превозно средство)
  • 4,491 × 1,300 × 1,995 (система с 2 четки)

Общо допустимо тегло в кг

  • 6,000

Тегло в не натоварено състояние в кг

  • 2,930 (превозно средство)
  • 4 060 (система с 2 четки)
  • 4,230 (система с 3 четки)

Обем на контейнера в л

  • 2,500

Резервоар за чиста вода в л

  • 265

Максимална ширина на почистване в мм

  • 2 625 (система с 2 четки)
  • 2,710 (система с 3 четки)
Kärcher MC 250 e!ectric през нощта

Заявка за демонстрация

 

НОВА МАШИНА, ПОВЕЧЕ ПРЕДИМСТВА.

Изпитаните и тествани аспекти са запазени и са интегрирани допълнителни предимства.
Не вярвайте само на думите ни. Изпробвайте сами нашата изцяло електрическа комунална метачна машина с вакуум MC 250 e!ectric с превъзходна производителност на метене и максимален комфорт при работа и шофиране, като си уговорите безплатна демонстрация.

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