MC 250 E!ECTRIC - МОЩНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ.
MC 250 e!ectric поддържа пътищата чисти по-тихо и по-ефективно от всякога. Тя произвежда нулеви локални емисии на CO₂, но въпреки това осигурява с издръжливост превъзходна производителност на почистване и изключително удобство.
МОЩНОСТ. ИЗДРЪЖЛИВОСТ. ТИШИНА.
НОВАТА Е-ЕФЕКТИВНОСТ
Превъзходна производителност при метене, нулеви емисии от двигателя, изключително тихо метене: ефективното електрическо задвижване на MC 250 e!ectric е предвестник на нова ера в устойчивото почистване на градовете.
Цяла смяна, задвижвана от електричество: със своя дълъг пробег новият MC 250 e!ectric не само отстранява мръсотията, но и премахва всякакви съмнения относно електрическите превозни средства.
Електрически задвижващ двигател с висок въртящ момент и ефективни електродвигатели за хидравликата и турбината, високоефективна батерия с капацитет 78 kWh, оптимизирана по отношение на ефективността цялостна система. Спецификациите на MC 250 e!ectric са впечатляващи на хартия - и още по-впечатляващи на пътя. Тихо работещата машината с нулеви емисии приема с лекота дългите работни дни, осигурявайки до десет часа непоколебимо висока производителност. С максимална скорост от 60 км/ч тя бързо стига до мястото, където е необходима. А след приключване на работния ден скоро е готова за нова смяна благодарение на капацитета си за зареждане от 22 kW.
Бързо зареждане
Бордовото зарядно устройство поддържа капацитет на зареждане до 22 kW и може да се свързва към стенни кутии и зарядни колони с помощта на стандартни щепсели тип 2. Това означава, че комуналната машина може да бъде напълно заредена за около 4 часа.
Псст! Почистване в ход
Край на нарушаването на съня: MC 250 e!ectric почиства пътищата толкова тихо, че може да се използва дори за метене през нощта или рано сутрин, както и в близост до чувствителни на шум зони като училища или болници.
Постигате повече: възстановяване
MC 250 e!ectric може да възстанови част от енергията, използвана за шофиране, чрез рекуперация. Това значително удължава пробега, особено при шофиране с изпреварване. Степента на рекуперация може да се регулира на няколко нива.
ПЕРФЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ ВСЕКИ ПЪТ
Първокласно метене, първокласно шофиране: благодарение на превъзходната си ефективност на почистване и високата скорост на движение MC 250 e!ectric осигурява продуктивен работен ден.
С MC 250 e!ectric ефективността на шофиране е винаги добра - независимо дали е на работа, или по пътя към нея. Всичко това се дължи на висококачествените компоненти на задвижването и шасито. Например окачването осигурява високо ниво на комфорт при шофиране във всички области на приложение и гарантира, че водачът се чувства сигурен по всяко време. Има и управление на всички колела, което улеснява завиването в най-тесните пространства. Освен това динамиката на шофиране напомня на леките автомобили: гъвкава, маневрена и буквално без усилие.
ПО-ГОЛЯМОТО Е ПО-ДОБРО
Впечатляваща вместимост: огромният контейнер за отпадъци е друга отличителна черта на MC 250 e!ectric
Най-големият контейнер за отпадъци в своя клас
Обем от 2,5 куб. м: контейнерът за отпадъци от неръждаема стомана на MC 250 e!ectric означава, че той може да работи по-дълго време, преди да се разтовари, като по този начин увеличава използването на капацитета. И всичко това при ширина на машината само 1,30 м и височина под 2 м - това е постижение!
Изключително лесно: разтоварване
Височината на изхвърляне от 1 600 мм ви позволява бързо и лесно да изпразвате контейнера за отпадъци директно в стандартни контейнери, ремаркета и бордови камиони. С MC 250 e!ectric служителите могат да се съсредоточат върху работата в екип в центъра на града, вместо да пътуват напред-назад до общинското депо за поддръжка.
Място за резервоари и опесъчител
Практичен и обмислен дизайн: контейнерът за отпадъци може да бъде свален с помощта на опорни рамена. Това означава, че при необходимост могат да се монтират други приспособления, като например резервоар за вода за миене или опесъчител за зимни услуги.
НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО В ЗАЛАТА
Комфортът, пространството и ергономията са неразделна част от осигуряването на безопасна и спокойна работа. А MC 250 e!ectric постига и трите.
Вашето ново работно пространство:
- Просторна комфортна кабина за 2-ма души
- Въздушно окачена отопляема седалка на водача
- Удобна за гърба работа, сертифицирана от AGR
- Перфектна видимост във всички посоки
- Вградено отопление и автоматичен климатик
- Влизане и излизане от двете страни, както и големи плъзгащи се прозорци
- Интуитивна концепция за управление с централен дисплей и ергономично проектиран контролен панел
- Кабина, сертифицирана за ROPS
КАК ДА СЕ СПРАВИМ ОТЛИЧНО С ПОЧИСТВАНЕТО НА ПЪТИЩАТА
Система с 2 четки
Плъзгащата се система с 2 четки има индивидуално управление на четките за независим контрол на рамената на четката. Уникалният паралелограмен водач осигурява идеално подравняване на почистващата повърхност по всяко време - за перфектни резултати от почистването.
Акценти и спецификации:
- Широчина на метене до 2625 мм
- Максимален обхват на четката
- Разпръскването на вода намалява вдигането на прах
- Отделно контролирани освобождаване и скорост на четката
- Настройка на ъгъла на регулиране на дясната или лявата странична четка (опция)
- Максимална защита при стартиране
Система с 3 четки
Системата с 3 четки дава възможност за гъвкава работа благодарение на широчината на почистване до 2710 мм - това означава, че например можете да почистите цялата ширина на велосипедната алея с едно минаване. Сред силните ѝ страни е и системата, оптимизирана за градските центрове, по-специално при почистване на ниши и при работа на различни нива. Чрез монтиране на четка за плевели на третото рамо на четката, крайпътните пространства могат да бъдат ефективно почистени от плевели.
Акценти и спецификации:
- Широчина на метене до 2 710 мм
- Възможност за работа на две нива
- Може да работи на големи площи благодарение на страничното преместване
- Разстоянието между четката и машината е винаги едно и също
- Посоката на метене може да се променя от кабината
- Повърхността на метене може да се регулира лесно
- Четка за плевели
МРЪСОТИЯТА НЯМА ШАНС
Спестете време и вода
MC 250 e!ectric има стандартна система за циркулация на водата с отделен резервоар за мръсна вода. По-дългите работни цикли са възможни благодарение на значително намалената консумация на чиста вода. А с по-малкото пътувания за изпразване и пълнене на резервоарите пестите още повече време.
Вакуумната система изсмуква всичко по пътя си
Дори стъклените бутилки се вдигат с лекота: и най-грубата мръсотия не е проблем за смукателната система, разработена с помощта на сложни CFD симулации на потока. Да не говорим за фините прахови частици и пясъка, които тя също събира. Можете да разчитате на най-добрите резултати от почистването, както и на ниска консумация на енергия и ниски нива на шум. Сертифицирана в съответствие с EUnited, MC 250 e!ectric постига най-високата оценка от 4 звезди в категорията за фин прах, когато е в режим на метене.
Видео
Технически данни
Технически акценти
- Електрическо тягово задвижване с опционален блокаж на диференциала
- 65 kW (непрекъсната мощност)/90 kW (максимална мощност)
- Капацитет на батерията 78 kWh
- Хидропневматично окачване
- Превключваемо управление на всички колела
Задвижване/мотор
- Високоефективен асинхронен електродвигател
Скорост на движение в км/ч
- 60
Способност за изкачване в проценти
- До 30
Кръг на завиване в мм
- 6,600 (външен)
- 2,060 (вътрешен)
Размери (Д × Ш × В в мм)
- 4,248 × 1,300 × 1,995 (превозно средство)
- 4,491 × 1,300 × 1,995 (система с 2 четки)
Общо допустимо тегло в кг
- 6,000
Тегло в не натоварено състояние в кг
- 2,930 (превозно средство)
- 4 060 (система с 2 четки)
- 4,230 (система с 3 четки)
Обем на контейнера в л
- 2,500
Резервоар за чиста вода в л
- 265
Максимална ширина на почистване в мм
- 2 625 (система с 2 четки)
- 2,710 (система с 3 четки)
Заявка за демонстрация
НОВА МАШИНА, ПОВЕЧЕ ПРЕДИМСТВА.
Изпитаните и тествани аспекти са запазени и са интегрирани допълнителни предимства.
Не вярвайте само на думите ни. Изпробвайте сами нашата изцяло електрическа комунална метачна машина с вакуум MC 250 e!ectric с превъзходна производителност на метене и максимален комфорт при работа и шофиране, като си уговорите безплатна демонстрация.