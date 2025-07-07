MC 250 E!ECTRIC - МОЩНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ.

НОВАТА Е-ЕФЕКТИВНОСТ

Превъзходна производителност при метене, нулеви емисии от двигателя, изключително тихо метене: ефективното електрическо задвижване на MC 250 e!ectric е предвестник на нова ера в устойчивото почистване на градовете.

Цяла смяна, задвижвана от електричество: със своя дълъг пробег новият MC 250 e!ectric не само отстранява мръсотията, но и премахва всякакви съмнения относно електрическите превозни средства.

Електрически задвижващ двигател с висок въртящ момент и ефективни електродвигатели за хидравликата и турбината, високоефективна батерия с капацитет 78 kWh, оптимизирана по отношение на ефективността цялостна система. Спецификациите на MC 250 e!ectric са впечатляващи на хартия - и още по-впечатляващи на пътя. Тихо работещата машината с нулеви емисии приема с лекота дългите работни дни, осигурявайки до десет часа непоколебимо висока производителност. С максимална скорост от 60 км/ч тя бързо стига до мястото, където е необходима. А след приключване на работния ден скоро е готова за нова смяна благодарение на капацитета си за зареждане от 22 kW.