Поливни системи

Kärcher преоткри дъжда. Богатият асортимент от продукти за напояване на Kärcher кара сърцата на любителите на градини да бият по-силно. Перфектно съчетаните помпи и напоителни продукти осигуряват отговорно отношение към естествените ресурси. Така скъпоценната вода се използва оптимално и екологично. Иновативна технология и прецизни сензори гарантират, че изтича такова количество вода, колкото е нужна на растенията за развитие. За безоблачна радост от градината в хармония с природата Kärcher предлага максимално ефективни пръскачки, пистолети, спринклери, маркучи, напояващи автомати, помпи, системи за свързване и съхранение на маркучи. Каквито и продукти Kärcher да използвате, винаги е правилното решение.

Kärcher Автоматично напояване

Автоматично напояване

Дори и когато сте в отпуск, няма да се безпокоите за градината си: Автоматите за напояване на Kärcher управляват системата ви за поливане точно по план.

Kärcher Пръскачки и поливачки

Пръскачки и поливачки

Абсолютен удар: градинските пръскачки Kärcher и пръскалките убеждават с ергономичния си дизайн и удобство при използването. Вида на пръскане се настройва според потребностите.

Kärcher Разпръсквачи

Разпръсквачи

Поливане и до най- затънтения ъгъл: благодарение на огромния избор от пръскачки винаги ще намерите правилното решение за големи и малки, равни и наклонени градини.

Kärcher Системи маркучи

Системи маркучи

Включване, свързване, разкачане и ремонтиране: за всички съществуващи клик-системи и диаметри на маркучи Kärcher има в асортимента подходящи свързващи елементи.

Kärcher Маркучи

Маркучи

Градинските маркучи на Kärcher са изключителни гъвкави, здрави и устойччиви на огъване. Така поддържането на градината не е проблем!

Kärcher Съхранение на маркучи

Съхранение на маркучи

Винаги подредени, винаги готови за употреба: С кутиите за маркучи на Kärcher, количките, макарите и закачалките за маркучи поливането на цялата градина става бързо и лесно.

КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ ВЪВ ВАШИЯ ОАЗИС.

Вашата градина като остров на релаксация и спокойствие, идеалното убежище далеч от натовареното ежедневие. С решенията за поливане на Kärcher имате избор – да решите колко време искате да отделите за поливане. Независимо дали е автоматична или ръчна, системите за поливане на Kärcher гарантират, че всичко е в пълен разцвет и ценната вода се използва оптимално и екологично.

Преглед на нашата система за напояване

Открийте многобройните възможности за приложение на нашите градински продукти при напояването.

Отговорност за околната среда

Благодарение на интелигентната и ефективна технология на Kärcher в съчетание с пълната съвместимост на продуктовата гама можете да използвате отговорно природните ресурси.

Pikto Strom

Пестене на енергия

Издържливите и удобни за употреба висококачествени помпи на Kärcher са идеални за добиване на вода от алтернативни източници. Помпите се включват и изключват автоматично при необходимост. Нагнетяващите помпи осигуряват по-голяма мощност и ефективност при по-нисък работен шум. Те използват 30% по-малко енергия от стандартните нагнетяващи помпи.

Pikto Wasser

Пестене на вода

WT 5 може да се програмира прецизно за всеки ден и започва поливането в точното време. Това също го прави подходящ за използване в региони с ограничения за поливане. Подвижният дисплей и интуитивната навигация в менюто улесняват работата.

Pikto Performance

Отговорен избор на суровините

Kärcher отделя голямо внимание на избора на суровини с оглед на въздействието върху околната среда и избягването на субстанции, които увреждат природата и застрашават човешкото здраве като фталати и тежки метали. Маркучите Performance на Kärcher предлагат първокласно качество и издържливост благодарение на своята здравина, гъвкавост и устойчивост на прегъване.

Pumpe

Вода от алтернативни източници

Water Controller

Контрол на количеството на водата

Schlauch

Пренос на необходимото количество вода

Видео

Искате ли да научите повече за системите за напояване на Керхер?
Кликнете върху изображението, за да видите уредите в действие.

Watering System Duo Smart Kit – Преглед на приложенията

Помпи и поливни системи

Станция за напояване HR 7.315

Количка за маркучи HT 4.520

Компактна кутия за маркучи CR 7.220 Automatic

Универсални връзки за маркучи

Таймер за напояване WT 5