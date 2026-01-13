Поливни системи
Kärcher преоткри дъжда. Богатият асортимент от продукти за напояване на Kärcher кара сърцата на любителите на градини да бият по-силно. Перфектно съчетаните помпи и напоителни продукти осигуряват отговорно отношение към естествените ресурси. Така скъпоценната вода се използва оптимално и екологично. Иновативна технология и прецизни сензори гарантират, че изтича такова количество вода, колкото е нужна на растенията за развитие. За безоблачна радост от градината в хармония с природата Kärcher предлага максимално ефективни пръскачки, пистолети, спринклери, маркучи, напояващи автомати, помпи, системи за свързване и съхранение на маркучи. Каквито и продукти Kärcher да използвате, винаги е правилното решение.
Автоматично напояване
Дори и когато сте в отпуск, няма да се безпокоите за градината си: Автоматите за напояване на Kärcher управляват системата ви за поливане точно по план.
Пръскачки и поливачки
Абсолютен удар: градинските пръскачки Kärcher и пръскалките убеждават с ергономичния си дизайн и удобство при използването. Вида на пръскане се настройва според потребностите.
Разпръсквачи
Поливане и до най- затънтения ъгъл: благодарение на огромния избор от пръскачки винаги ще намерите правилното решение за големи и малки, равни и наклонени градини.
Системи маркучи
Включване, свързване, разкачане и ремонтиране: за всички съществуващи клик-системи и диаметри на маркучи Kärcher има в асортимента подходящи свързващи елементи.
Маркучи
Градинските маркучи на Kärcher са изключителни гъвкави, здрави и устойччиви на огъване. Така поддържането на градината не е проблем!
Съхранение на маркучи
Винаги подредени, винаги готови за употреба: С кутиите за маркучи на Kärcher, количките, макарите и закачалките за маркучи поливането на цялата градина става бързо и лесно.
КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ ВЪВ ВАШИЯ ОАЗИС.
Вашата градина като остров на релаксация и спокойствие, идеалното убежище далеч от натовареното ежедневие. С решенията за поливане на Kärcher имате избор – да решите колко време искате да отделите за поливане. Независимо дали е автоматична или ръчна, системите за поливане на Kärcher гарантират, че всичко е в пълен разцвет и ценната вода се използва оптимално и екологично.
Преглед на нашата система за напояване
Открийте многобройните възможности за приложение на нашите градински продукти при напояването.
Отговорност за околната среда
Благодарение на интелигентната и ефективна технология на Kärcher в съчетание с пълната съвместимост на продуктовата гама можете да използвате отговорно природните ресурси.
Пестене на енергия
Издържливите и удобни за употреба висококачествени помпи на Kärcher са идеални за добиване на вода от алтернативни източници. Помпите се включват и изключват автоматично при необходимост. Нагнетяващите помпи осигуряват по-голяма мощност и ефективност при по-нисък работен шум. Те използват 30% по-малко енергия от стандартните нагнетяващи помпи.
Пестене на вода
WT 5 може да се програмира прецизно за всеки ден и започва поливането в точното време. Това също го прави подходящ за използване в региони с ограничения за поливане. Подвижният дисплей и интуитивната навигация в менюто улесняват работата.
Отговорен избор на суровините
Kärcher отделя голямо внимание на избора на суровини с оглед на въздействието върху околната среда и избягването на субстанции, които увреждат природата и застрашават човешкото здраве като фталати и тежки метали. Маркучите Performance на Kärcher предлагат първокласно качество и издържливост благодарение на своята здравина, гъвкавост и устойчивост на прегъване.
Вода от алтернативни източници
Контрол на количеството на водата
Пренос на необходимото количество вода
