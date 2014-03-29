Таймери за напояване

Автомати за поливане – самообслужване за Вашите цветя. Дори когато сте във ваканция, няма нужда да се притеснявате за градината. Автоматите за поливане на Керхер ще управляват вашата поливна система точно по план, като необходимите площи се напояват в точно определеното време. Мобилното приложение ви информира за текущото състояние на напояването в градината по всяко време като лесно можете да промените настройките, където и да сте - чрез своето мобилно устройство или посредством гласови команди чрез Alexa.