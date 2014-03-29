Таймери за напояване
Автомати за поливане – самообслужване за Вашите цветя. Дори когато сте във ваканция, няма нужда да се притеснявате за градината. Автоматите за поливане на Керхер ще управляват вашата поливна система точно по план, като необходимите площи се напояват в точно определеното време. Мобилното приложение ви информира за текущото състояние на напояването в градината по всяко време като лесно можете да промените настройките, където и да сте - чрез своето мобилно устройство или посредством гласови команди чрез Alexa.
Автомат за напояване WT 5
От решение за балкона по време на отпуска до спестяващото време и щадящо гърба цялостно решение за големи градини: нашите идеи за автоматично поливане са добри за вашите растения – и за вас. Всеки, който предпочита да отдели ценното си време за други неща, може да остави поливането на нашите таймери за напояване. Комбинирайте ги с интелигентната Kärcher Rain System® и всяко растение винаги получава точно толкова вода, колкото му е необходима.
Автомат за напояване WT 2
WT 2 събира предимствата на 3-посочен разпределител и часовник за поливане в един продукт. Двата външни изхода за вода могат да се регулират плавно, на третия изход продължителността на поливането може да се настрои с таймера.
Автомат за напояване WT 4
WT 4 позволява редовно и контролирано във времето поливане. Благодарение на подвижния дисплей, таймерът за вода е лесен за управление и програмиране.
WT 5 може да се програмира прецизно за всеки ден и стартира поливането в точното време. Това също го прави подходящ за използване в региони с ограничения за поливане. Подвижният дисплей и интуитивната навигация в менюто улесняват работата.