Водоструйки
Помните ли усещането когато вашата кола беше нова и алеята ви пред гаража беше павирана? Когато градинските ви мебели за първи път видяха дневна светлина или когато стените в градината нямаха мъх? Това беше истински УАУ момент. Но праха, мръсотията и неконтролируемите бурени нямат никакъв шанс срещу вас и вашата водоструйка. Истинското УАУ е още там. Върнете го обратно! Вие и вашия Kärcher можете да се борите срещу мръсотията и да се забавлявате през това време. Превърнете мръсната работа в истинско удоволствие. Кажете отново УАУ.
Нашите водоструйки
eco!Booster: ПО-ДОБРО ПОЧИСТВАНЕ. С ПО-МАЛКО ВОДА.
Това може просто да е най-голямото ни WOW досега: ултра-ефективният Kärcher eco!Booster. С 50 процента по-висока производителност на почистване, той връща WOW на деликатни повърхности дори по-бързо и без усилие от конвенционалната дюза с плоска струя. Това, което е особено удивително е, че предлага 50 процента по-висока водна и енергийна ефективност, спестявайки ценни ресурси. За силно прилепнала мръсотия можете да премахнете приставката, за да почистите точково отделни зони.
Удължаване на гаранцията за водоструйки
Предлагаме 5-годишна гаранция за всички наши водоструйки от гамата Дом и градина след регистрация в сайта. Кажете отново УАУ.
Регистрацията трябва да се извърши в срок от 4 седмици от датата на закупуване на водоструйката.
Коя е най-подходящата за вас?
Пет мощни типа. Продуктови серии
Когато става въпрос за почистване и поддръжка, винаги можете да разчитате на нашите водоструйки. Но това не е всичко, което те могат да предложат. Изключително компактен дизайн? Или лек, удобен, преносим и безжичен дизайн? Всяка продуктова серия има своите силни страни. Перфектно настроена към индивидуалните изисквания.
Smart Control
Тези водоструйки могат да се справят с всякакви задачи. С интегриране на приложението Home & Garden, Bluetooth и интелигентните детайли на оборудването, като пистолета зmart Control и струйника 3-в-1 multi-jet.
Power Control
Нежното и ефективно почистване никога не е било по-лесно с подходящата доза мощност, поддръжката, предоставена от приложението Home & Garden и мощни устройства, като пистолета Power Control с дисплей или струйника Vario Power.
Standard
Всичко, от което се нуждаете за ефективно почистване: лесна работа, достатъчно мощност за различни задачи за почистване и интелигентни опции за съхранение на включените аксесоари.
Classic
Потребителите, които харесват нещата компактни и преносими, ще намерят своя идеален помощник тук. Минимални изисквания за пространство, лесни за съхранение и винаги бързо в готовност за работа. С интелигентно интегрирано съхранение на маркуча.
Battery
За места без достъп до електрически контакт. Безжична, удобна, мобилна и гъвкава. И може да се похвали с доста мощност, когато имате нужда от нея.
SMART CONTROL
Първата свързана с приложение водоструйка
Това е премиум клас! Уредите Kärcher Smart Control са първите водоструйки с управление през приложение. Каквото и да трябва да почистите, интелигентният консултант за приложение показва правилната настройка и я изпраща директно от вашия смартфон към уреда Kärcher. Винаги правилното налягане, винаги правилните аксесоари, за оптимални резултати от почистването.
Стандартът в индустрията
Kärcher е синоним на почистване с водоструйка. Особено се гордеем с нашите водоструйки Smart Control. От връзката и управлението през интелигентното приложение до пистолета и струйника 3-в-1, нашият дългогодишен опит е вложен в разработването на тези водоструйки.
Гамата Smart Control включва уредите от сериите K 5 и K 7.
Консултант за употреба
Консултантът за употреба в приложението дава практически съвети и трикове за почистване в много ситуации и предмети, като например оптималното ниво на налягане за обекта, който трябва да се почисти и изпраща настройките към уреда.
Функция Boost
Устройствата Smart Control имат функция Boost за допълнителна мощност. Така че дори по-упоритите замърсявания вече не са проблем, прилага се по-голямо налягане за 30 секунди. Функцията Boost може да се активира чрез пистолета или приложението.
Всичко, от което се нуждаете
С интелигентни детайли на оборудването, като пистолет Smart Control, струйник 3 в 1 Multi Jet и система за почистващ препарат Plug ’n’ Clean, вие се изправяте спокойно пред всяко предизвикателство за почистване.
Power Control
Така изглежда модерното почистване с водоструйка
Когато почиствате, имате нужда от правилната технология. И точно това може да предложи гамата Power Control. Пълна мощност, интелигентни съвети и мощни аксесоари. Като пистолета Power Control например, който ви показва зададеното налягане директно на дисплея и може лесно да превключвате от режим на високо налягане в режим на препарат. Или приложението Home & Garden, което ви показва коя техника да приложите, за да използвате вашата водоструйка още по-щадящо и ефикасно.
Вода – осигурена от Kärcher
Водоструйките Power Control предлагат впечатляващ пакет от функции. Разтегателният телескопичен струйник прави транспортирането и съхранението на уредите лесно и удобно. В зависимост от модела, водоструйките имат различни решения за добавяне на препарат, включващи резервоар или система Plug 'n' Clean. От K 3 нататък зададеното налягане може да се отчете на спусъка на пистолета. Това прави нежното и ефективно почистване по-лесно от всякога.
Гамата Power Control включва уреди от клас K 2, K 3, K 4 и K 5.
Standard
Новият стандарт
Водоструйките от нашата гама Standart са толкова функционални и фокусирани върху най-важното, колкото предполагат техните изчистени линии. Гамата включва уреди, отговарящи на всички изисквания, от леки и компактни за начинаещи, до модели с висока мощност с двигатели с водно охлаждане за взискателни задачи за почистване. Което означава, че всеки може да изпита WOW фактора.
Всичко, от което се нуждаете
Всичко, от което се нуждаете за ефективно почистване: лесна работа, достатъчно мощност за различни задачи по почистване и интелигентни опции за съхранение на включените аксесоари.
Гамата Standard включва устройства от клас K 2, K 3, K 4, K 5 и K 7.
Classic
Просто мощни
Нашите водоструйки Classic са доказателство, че не е нужно да сте големи, за да постигнете големи неща. Много просто, тези модели правят това, което трябва да правят – почистват невероятно добре. За да е сигурно, че правят точно това, те са проектирани толкова интелигентно и компактно, че могат да бъдат транспортирани навсякъде, където може да имате нужда от тях, като същевременно се съхраняват по много спестяващ място начин – независимо дали в багажника на колата или след работата е свършена - на рафт в мазето. Освен това са невероятно лесни за използване. Накратко, идеалните водоструйки за всеки, който просто иска да почиства с високо налягане.
Без компромиси
Получавате чист вътрешен двор или искряща кола за нула време, благодарение на запазената марка на Kärcher за мощност и прецизност. Нашите водоструйки Classic са лесни за транспортиране и съхранение и чудесни за почистване.
Гамата Classic включва устройства от клас K 2, K 3, K 4 и K 5.
Battery
Далеч от контакта. Близо до мръсотията.
Бласък дори без достъп до електричество: Захранвана с батерии водоструйка за много различни области на приложение като малки автомобили, мотоциклети, велосипеди, лодки и други малки задачи за почистване около дома. Благодарение на времето за работа на батерията до 14 минути, можете да работите напълно независимо от захранването. Докато почиствате, аналоговият дисплей на пистолета за високо налягане винаги ще ви показва избрания режим.
Почистване под високо налягане без контакт
Няма контакт наблизо? Няма проблем! Акумулаторните водоструйки K 2 от платформата Kärcher Battery Power 36 V осигуряват гъвкавост при почистването. Независимо дали става въпрос за градински мебели, кофи за боклук, малки коли или дори лодки – уредът, захранван с батерии, е идеалният инструмент за всяка по-малка задача за почистване около къщата.
Мобилно почистване: Навсякъде. По всяко време.
Нуждаете се от малко повече мобилност? С практичните водоструйки с ниско и средно налягане Kärcher можете да отстраните мръсотията на място, вместо да я пренасяте вкъщи. С батерия и резервоар за вода или смукателен маркуч, нашите решения са напълно независими от връзките за вода и захранване.
Мобилното приложение Home & Garden
Каква полза от мощта, ако не е умна? Никаква! Ето защо устройствата от серията Smart Control са не просто наистина мощни, но и идват с огромен опит от Kärcher. Чрез Bluetooth можете лесно да свържете вашата водоструйка Smart Control с вашия смартфон, като използвате приложението Home & Garden. И със съвети от нашите експерти можете да върнете WOW на неща, които рядко почиствате или почиствате за първи път - точно като експерт.
Аксесоари и почистващи препарати
Става дума за целия пакет! С правилната комбинация от уред, аксесоари и почистващи препарати нямат шанс дори и най-упоритите замърсявания. Подходящите аксесоари разширяват възможностите за почистване многократно и правят почистването още по-ефективно, спестяващо повече време и по-удобно.
Аксесоари за водоструйки
Керхер предлага широк асортимент от аксесоари и почистващи препарати. Така можем да решим всеки специфичен проблем във връзка с почистването. Нашите аксесоари могат лесно да се свържат към всяка водоструйка благодарение на простата байонетна система.
Почистващи препарати за водоструйки
Новото поколение почистващи препарати на Керхер впечатлява с единствения по рода си принцип на действие 3-в-1. Наред с перфектното почистващо действие новите мултиталанти предлагат и щадяща грижа и надеждна защита – и по този начин спестяват на потребителя много време и усилия. Освен това чрез приложението на възобновяеми и природни ресурси Керхер сега още по-силно залага на устойчивостта. Впечатлява и интелигентната концепция на бутилките. Независимо дали става дума за скачване (Plug ’n’ Clean), за пълнене на резервоара за почистващ препарат или като съд за засмукване през засмукващия маркуч за почистващия препарат – новите почистващи препарати са универсални и подходящи за всички водоструйки на Керхер.
В нашата търсачка за почистващи препарати ще откриете други почистващи препарати за Вашата водоструйка на Керхер.
Всяка капка има значение
Ясно е, че използването на водоструйка Kärcher за възстановяване на WOW фактора на любимите ви предмети включва много по-малко усилия и е по-бързо от използването на градински маркуч. Това, което много хора всъщност не знаят е, че спестявате до 80%* ценна питейна вода. Почистването е още по-икономично с опционалния смукателен маркуч, който може да се използва за изсмукване на вода от резервоари или други алтернативни водоизточници.
* Водоструйката изразходва 80% по-малко вода за задачата по почистване, ако приемем, че обемът на потока на уреда за почистване под високо налягане е 40% от градинския маркуч и е необходимо половината от времето. Стойностите може да варират в зависимост от приложението, обхвата и водния поток на маркуча.
Домът на WOW
Предимствата на водоструйките Kärcher
Повече от 70 години Kärcher усъвършенства изкуството на почистването под високо налягане и предлага на клиентите изживяване при почистване от следващо ниво благодарение на непрекъснатите си иновации. Има голямо разнообразие от причини да използвате уред за почистване под налягане Kärcher – присъединете се към нас в дома на WOW.
Технология, която ви извежда напред
Изключителна производителност за до 50% спестяване на време, вода и енергия
Качество, което можете да видите и усетите
Надеждно качество на марката, напълно тествано за правилно функциониране и производителност
Опит, който създава доверие
Пионер и пазарен лидер в почистващата индустрия
Устойчивост, която помага на човечеството и околната среда
Подпомагане на кръговата икономика и намаляване на замърсителите по цялата верига на стойността
Продукти, разнообразни като живота ви
Подходящото устройство за всяко изискване; правилният аксесоар за всяко приложение
Области на приложение на водоструйките
Водоструйките са изключително универсални помощници в къщата и много лесни за използване. Просто свържете устройството към водопровода и контакта, отворете крана, включете водоструйката и нека забавлението с почистването започне! Чрез добавяне на правилните специални аксесоари нашите устройства могат да се превърнат в истински универсални, независимо дали за почистване с водна струя, за тръби, вътрешни дворове или улуци – възможностите са почти безкрайни. Типичните приложения около къщата и градината включват:
- Велосипеди
- Градински уреди и инструменти
- Градински, терасни или балконски мебели
- Огради и по-малки градински пътеки или каменни плочи
- Мотоциклети и скутери
- Леки автомобили
- Външни стълбища и по-големи градински пътеки
- Среден клас автомобили и комбита
- Градински и каменни стени
- Кемпери и джипове
- Плувни басейни и големи терасни площи
- Всичко, свързано с дома и фасадите
Ноу-хау: съвети за почистване на външни площи
Избрахме някои практически примери, за да ви покажем как да постигнете най-добри резултати с вашата водоструйка. Нашият раздел със съвети включва подробни указания и информация за почистване и поддръжка на външни площи.Съвети за приложението
Покрити с мъх тротоарни плочи
Тъй като мъхът не само покрива на дебели слоеве повърхността на плочите, но прониква и в порите на каменните плочи, за отстраняването му се използва ротационната дюза. Тя произвежда ротационна струя: почистващата сила на концентрираната насочена струя се комбинира с ефективността за единица площ на плоската струя.
Автомобили
Предно стъкло, боя, джанти... Превозните средства имат различни повърхности, за които водоструйката е идеална. Редовното почистване не само помага да поддържате превозното средство да изглежда чисто, но и да запазите стойността му.
Дървени тераси и пътеки
Дървените вътрешни дворове предлагат топло и уютно външно пространство за вашия дом. Органичният растеж и изветрянето могат да развалят този ефект. Използването на уред за площи и правилните почистващи препарати гарантира, че водоструйките поддържат дървените повърхности чисти и издръжливи във времето.
Тротоарни плочки
Кажете сбогом на търкането! Мръсотията и атмосферните влияния могат да бъдат отстранени изключително бързо и ефикасно от каменните плочки за вътрешни дворове с помощта на водоструйка Kärcher. Нашите уреди за площи T-Racer са идеални за това приложение.
Градински мебели
Отстранете неприятните петна по градинските мебели, причинени от замърсяване или от миналата зима, с подходящи аксесоари за водоструйки. При упорити замърсявания препоръчваме да използвате четката за миене на Kärcher заедно с препарати Kärcher.
Стъклени повърности и оранжерии
С правилния препарат и аксесоари, като например телескопичен струйник, почистването на стъклени повърхности никога не е било по-лесно. Премахнете всичко - от цветен прашец до метеорологични замърсявания, и осигурете ясна видимост за нула време.