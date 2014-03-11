Почистващи препарати за водоструйки

Новото поколение почистващи препарати на Керхер впечатлява с единствения по рода си принцип на действие 3-в-1. Наред с перфектното почистващо действие новите мултиталанти предлагат и щадяща грижа и надеждна защита – и по този начин спестяват на потребителя много време и усилия. Освен това чрез приложението на възобновяеми и природни ресурси Керхер сега още по-силно залага на устойчивостта. Впечатлява и интелигентната концепция на бутилките. Независимо дали става дума за скачване (Plug ’n’ Clean), за пълнене на резервоара за почистващ препарат или като съд за засмукване през засмукващия маркуч за почистващия препарат – новите почистващи препарати са универсални и подходящи за всички водоструйки на Керхер.

В нашата търсачка за почистващи препарати ще откриете други почистващи препарати за Вашата водоструйка на Керхер.