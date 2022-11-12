На какво да наблегнем при почистване на градински мебели?

Преди да разгледаме какви инструменти и почистващи препарати за градински мебели са необходими и как се почистват различните материали, нека започнем с няколко основни, но изключително важни принципа.

Почистването на градински мебели не е свързано само с това те отново да изглеждат чисти и поддържани. Редовната грижа помага да се предотврати натрупването на мъх, плесен, лишеи и упорита мръсотия, които с времето могат да атакуват повърхността, да увредят материала и значително да намалят издръжливостта на външните мебели.

Затова е важно да се запознаете с правилната поддръжка и почистване на градински мебели, за да удължите живота им и да извлечете максимума от инвестицията си – независимо дали става дума за дърво, пластмаса, метал или ратан.

Следните продукти и инструменти могат да се използват за почистване на градински мебели: