Почистване на градински мебели: съвети и трикове
Терасата или верандата не изглеждат уютни без нещо, което да ги допълва – градинските мебели. За да запазят столовете, масите и пейките добрия си външен вид и функционалност, е необходимо редовно почистване и поддръжка на градински мебели.
Когато става въпрос за почистване на мебели за градина, ентусиазмът често е голям в началото, но с времето намалява – подобно на новогодишните обещания. Въпреки това, ако искате да удължите живота на своите външни мебели и да ги предпазите от мъх, петна и атмосферни влияния, редовната грижа за градинските мебели е от съществено значение. Само така те ще останат красиви, устойчиви и удобни за ползване през целия сезон.
На какво да наблегнем при почистване на градински мебели?
Преди да разгледаме какви инструменти и почистващи препарати за градински мебели са необходими и как се почистват различните материали, нека започнем с няколко основни, но изключително важни принципа.
Почистването на градински мебели не е свързано само с това те отново да изглеждат чисти и поддържани. Редовната грижа помага да се предотврати натрупването на мъх, плесен, лишеи и упорита мръсотия, които с времето могат да атакуват повърхността, да увредят материала и значително да намалят издръжливостта на външните мебели.
Затова е важно да се запознаете с правилната поддръжка и почистване на градински мебели, за да удължите живота им и да извлечете максимума от инвестицията си – независимо дали става дума за дърво, пластмаса, метал или ратан.
Следните продукти и инструменти могат да се използват за почистване на градински мебели:
-
Четка за миене и/или гъба за миене, както и хладка вода и препарат за миене на съдове
-
Ръчна четка, метла и кофа
-
-
Водоструйка, напр. в комбинация с четка и почистващи препарати
-
Водоструйка с ниско или със средно налягане (захранва се с батерии, за да може да се транспортира)
-
Подходящо защитно облекло
Кога да почистим градинските мебели?
Градинските мебели е препоръчително да се почистват поне два пъти годишно – в началото на градинския сезон през пролетта и отново през есента, когато настъпва моментът за зазимяване на градината и външните мебели.
Важно е почистването на градински мебели винаги да се извършва в сухо време, тъй като това позволява на повърхностите да изсъхнат напълно. Освен това така се създават оптимални условия за нанасяне на масла, лакове или импрегниращи препарати, особено при дървени градински мебели, за да подействат ефективно и да защитят материала.
Разбира се, няма нищо лошо да почиствате градинските мебели по-често, ако желаете. Честотата зависи основно от:
- материала на мебелите (дърво, пластмаса, метал, ратан);
- степента на излагане на атмосферни влияния;
- това колко държите градинските столове, маси и пейки да изглеждат представително.
Ако външните мебели стоят навън през цялата година, те са изложени на дъжд, слънце, прах и замърсявания, което води до по-бързо натрупване на мръсотия и необходимост от по-често почистване. През есенните и зимните месеци е добра практика градинските мебели да се съхраняват на сухо място – например в навес, барака или мазе – за да се удължи техният живот.
Почистване на градински мебели: съвети за дърво, пластмаса и други материали
Когато става въпрос за почистване и поддръжка на градински мебели, няма универсално решение. Различните материали изискват специфичен подход и подходящи почистващи препарати, за да се избегнат повреди и да се удължи животът им. По-долу ще откриете практични съвети според материала.
Пластмаса
Пластмасовите градински мебели често пожълтяват или посивяват с времето, особено ако са оставени навън и изложени на слънце, дъжд и прах. Това е напълно нормално, но добрата новина е, че обезцветяването може да бъде премахнато.
Най-доброто решение е използването на специален почистващ препарат за пластмаса, създаден именно за градински столове, маси и пейки от пластмаса. За разлика от универсалните препарати, тези продукти съдържат активни съставки за дълбоко почистване, които:
- ефективно отстраняват пожълтяването и сивите налепи;
- премахват полени, прах и леки органични замърсявания;
- възстановяват свежия и чист вид на пластмасовите повърхности.
Съвет: За най-добър резултат комбинирайте препарата с мека гъба или четка и изплакнете обилно с вода. Избягвайте абразивни гъби, които могат да надраскат повърхността.
Дърво
За разлика от устойчивите видове дървесина като тик, евкалипт или робиния, които са естествено устойчиви на атмосферни влияния благодарение на съдържанието на етерични масла, лакираните градински мебели от иглолистна дървесина (напр. бук или смърч) изискват по-редовна и внимателна поддръжка. При почистване на дървени градински мебели винаги работете по посока на жилките на дървото и избягвайте агресивни почистващи препарати или телени четки, които могат да повредят повърхността.
Независимо дали използвате мек сапунен разтвор или специализиран препарат за почистване на дърво, остатъците от мръсотия трябва да се изплакнат обилно с чиста вода. След това мебелите се подсушават старателно със суха кърпа и се третират с подходящо масло или импрегниращ продукт, за да се защити дървото и да се удължи животът на градинските мебели.
Ратан
Преплетеният, неравен естествен материал прави ръчното почистване с парцал или кърпа не толкова лесно. Вероятно е също да се образуват трески, когато се появят пукнатини. В допълнение, мръсотията може да се натрупа в пролуките между тъкания материал. Това може да се почисти бързо и ефективно с ниско или средно налягане или с водоструйка с високо налягане. Ако използвате последното, уверете се, че използвате настройка за ниско налягане и спазвайте разстояние от мебелите, за да не повредите чувствителния материал. Носете подходящо защитно облекло, като дебели ръкавици и предпазни очила. Тъй като ратанът не е особено устойчив на атмосферни влияния, чуплив е, податлив е на пукнатини и често става жертва на сиви петна, по-добре е да поставите градинските мебели от ратан в навеса през есенните и зимните месеци.
Съвет
За да запазите мебелите от ратан гъвкави, те могат да се намазват леко с вода от време на време. Но бъдете внимателни, защото твърде много вода може да направи ратана крехък. Затова след цялостно почистване мебелите винаги трябва да се подсушават.
Метал
Градинските мебели от метал изглеждат най-добре, когато са чисти и блестящи. Почистването им е сравнително лесно, тъй като металът е изключително устойчив материал. Най-бързият и ефективен начин за почистване на метални градински мебели като столове, маси и пейки е използването на водоструйка.
За упорити замърсявания мръсотията може да се отстрани още по-ефективно с допълнителна четка за миене, прикрепена към водоструйката. При по-леки замърсявания е напълно достатъчно да използвате обикновена гъба и хладка вода. Ако по металните мебели се появят петна от ръжда, почистването с водоструйка остава най-надеждният метод за тяхното премахване и за възстановяване на добрия външен вид на мебелите.
Текстил
За да бъдат градинските мебели напълно чисти и добре поддържани, възглавниците за сядане, падовете и текстилната тапицерия също трябва да се почистват редовно. Прашецът, прахът и листата могат да бъдат отстранени бързо и лесно с ръчна четка или суха кърпа.
Но какво да направите, ако разлеете напитка или храна по време на барбекю? Петната от мазнина и храна се отстраняват най-ефективно в пералнята. Повечето калъфи за градински мебели разполагат с цип и могат лесно да се свалят и изперат според указанията на производителя.
Ако калъфите не са сваляеми, използвайте гъба, четка или мека кърпа. Нанесете малко препарат за миене или перилен препарат, разтворен в хладка вода, и почистете петното с леки кръгови движения, без да търкате прекалено силно. При особено упорити замърсявания универсален препарат за отстраняване на петна дава най-добри резултати.
За по-хигиенично и дълбочинно почистване на текстилни градински мебели и тапицерия може да се използва и перяща смукачка. За да удължите живота на възглавниците и да запазите свежия им вид, най-добре е да ги прибирате и съхранявате на сухо място след всяка употреба.
Отстраняване на груби замърсявания, петна и сиви петна
Преди да започнете процеса на почистване, е препоръчително всички градински мебели да бъдат премахнати от терасата или вътрешния двор. Така се предотвратява повторно замърсяване от отмиващата се мръсотия по време на почистването – нещо, което често се случва при работа с водоструйка или маркуч за вода.
Преди почистване с вода първо отстранете праха, листата и грубите замърсявания с ръчна четка. Ако решите да почиствате градинските мебели без водоструйка, можете да измиете масите, столовете и пейките едновременно, като ги напръскате с градински маркуч. Приставки като почистващ пистолет с ротационна дюза или стандартни разпръсквачи помагат за усилване и насочване на водната струя. Този метод е ефективен за премахване на полени, птичи изпражнения, петна от насекоми и други леки замърсявания.
След това използвайте гъба или четка за миене и почистете повърхностите с мек сапун, разтворен в хладка вода, или със специални препарати за почистване на градински мебели. След като мръсотията се разтвори, изплакнете обилно, полирайте повърхностите и ги подсушете с кърпа или ги оставете да изсъхнат напълно на слънце.
При дървените градински мебели често се появяват сиви петна вследствие на атмосферните влияния. В такъв случай нанесете специален препарат против посивяване върху засегнатите зони и го оставете да подейства няколко часа. Накрая изплакнете с чиста вода, за да възстановите естествения цвят на дървото.
Почистване на градински мебели с водоструйка
Ако искате да спестите време и усилия при почистването на градински мебели, водоструйката е едно от най-ефективните решения. С нейна помощ можете бързо да почистите градинската маса, столовете и пейките, дори когато са силно замърсени. За упорити петна и наслоявания са налични различни аксесоари, като например четка за миене, които могат да се прикрепят към уреда и да подобрят почистващия ефект.
Противно на разпространеното схващане, почистването на градински мебели с водоструйка не води до разхищение на вода. Напротив – чрез концентрираната водна струя можете целенасочено да почиствате проблемните зони след бързо измиване на повърхността, което позволява ефективно почистване с по-малко разход на вода.
Важно: Не всички материали са подходящи за почистване с високо налягане. Дървото е естествен материал и реагира чувствително на влага и агресивни почистващи препарати, в зависимост от вида и обработката си. Градинските мебели от твърда дървесина като робиния, дъб, тик или бамбук обикновено могат да се почистват безопасно с водоструйка, ако се използва умерено налягане.
При мебели от по-мека дървесина, като смърч или бук, трябва да се внимава особено. Прекомерното налягане може бързо да повреди повърхността, да повдигне влакната на дървото или да наруши защитното покритие. В такива случаи е по-добре да се използва ниско налягане или ръчно почистване.
Как да почистите градинските мебели с водоструйка и подходящ препарат:
- Първо отстранете всякакви груби замърсявания от градинските мебели. За да направите това, можете да използвате настройките “SOFT” или “HARD” на устройството, за да намалите или увеличите налягането. Тук можете да използвате и обикновен разпръсквач на градински маркуч.
- Поставете смукателния маркуч на водоструйната машина в бутилката или изсипете препарата в резервоара и настройте струйната тръба на настройка „МИКС“. Това гарантира, че почистващият разтвор се смесва с водната струя по време на работа.
- Напръскайте почистващ препарат върху градинските мебели при ниско налягане, оставете да подейства за около 30 секунди и след това изплакнете обилно отделилата се мръсотия, като използвате настройката за високо налягане. Това може да отнеме известно време, особено ако мръсотията е доста упорита. След това градинските мебели трябва да се оставят да изсъхнат добре.
Последни щрихи в грижата за градинските мебели: Кой почистващ препарат да изберете?
Замърсените градински мебели могат да бъдат почистени и сивите петна да бъдат премахнати по-лесно с помощта на специални продукти за грижа и почистващи препарати. Продуктът, който използвате, зависи от материала, който трябва да се третира. Можете да изберете или универсален препарат или специален концентрат. Специално масло за консервиране на дърво може да се нанесе след почистване, за да запечата например дървени градински мебели. Това гарантира, че повърхността е запечатана и същевременно предпазва материала от проникване на влага. Продукти за грижа като препарата за почистване на дърво 3 в 1 удобно се смесват директно във водната струя на водоструйката. Това ви позволява да почиствате, поддържате и предпазвате градинските мебели от UV лъчи.