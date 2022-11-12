Почистване на дървена настилка: Как да почистите дървена настилка бързо и лесно
Вътрешният двор предлага много предимства, особено през летните месеци. Той може да служи като място за отдих, където да се отпуснете на слънце, или като пространство за приятни срещи с близки и приятели. Дървеният декинг е особено популярен избор за тераси и дворове, тъй като излъчва топла естественост и превръща външната част на дома в уютно жилищно пространство на открито.
За разлика от бетона или камъка обаче, дървената настилка е по-чувствителна и изисква специфична грижа, която зависи от вида и обработката на дървесината. За да запазите красивия външен вид и дълготрайността на вашия дървен декинг, е важно да извършвате редовно почистване и поддръжка на дървената настилка. В следващите редове ще откриете практични съвети и доказани методи за ефективно почистване на дървена настилка бързо и безопасно.
Кога трябва да се почисти дървената настилка?
Независимо дали става въпрос за дървени, каменни или бетонни вътрешни дворове, всяко външно пространство е изложено на различни метеорологични условия. Вятърът, дъждът и слънчевата светлина оказват силно влияние върху дървената настилка, като с времето могат да доведат до нейното износване. Особено постоянната влага през есенните и зимните месеци може да атакува дървото, да ускори процеса на посивяване и да го направи по-поресто и уязвимо.
През летния сезон, когато вътрешният двор се използва активно за хранене, събирания и почивка, върху дървения декинг често се появяват следи от интензивна употреба – драскотини, пукнатини, петна и обезцветяване на повърхността.
Но кога е най-подходящото време за почистване на дървена настилка? Препоръчително е да извършвате основно почистване на дървения декинг поне два пъти годишно – в началото на градинския сезон през пролетта и отново през есента, когато подготвяте двора за зимата. Почистването и поддръжката на дървената настилка винаги трябва да се извършват при сухо време, за да може дървото да изсъхне напълно и да се избегне задържане на влага след почистването.
Защо трябва редовно да почиствате дървения декинг?
Има няколко причини да почиствате дървената си настилка редовно:
-
Побеляването се намалява или се избягва напълно;
-
Дървеният двор запазва външния си вид;
-
Зелените отлагания като мъх се отстраняват;
-
Няма хлъзгави петна по дървото;
-
Няма преовлажняване или влажни петна поради натрупана мръсотия;
-
Вредните гъбички не могат да се размножават.
Подготовка преди почистване на дървена настилка
Преди да започнете, всички градински мебели и саксии трябва да бъдат премахнати, за да се осигури безпрепятствен достъп до всеки ъгъл на вътрешния двор. Сега цялата външна площ може да се почисти с метла. За премахване на паднали листа, особено бързо и ефективно, може да се използват акумулаторни уреди за издухване и изсмукване на листа. Поставете градинските мебели обратно на място едва когато сте сигурни, че подът е напълно сух. Времето за съхнене може да се използва ефективно и за почистване на градински мебели.
Кой е най-добрият начин за почистване на дървения декинг?
Степента на замърсяване е решаващият фактор при избора на най-подходящия метод за почистване на дървена настилка. Ако върху декинга са се натрупали само паднали листа, прах или леки зелени отлагания, повърхността може да се почисти бързо и лесно на ръка. В такива случаи не са необходими специални почистващи препарати – метла с твърд косъм, ръчна четка или стандартна гъба, комбинирани с малко топла вода и сапун, са напълно достатъчни за ефективно отстраняване на замърсяванията от дървения под.
При по-упорити замърсявания, като плътни зелени отлагания, мъх или натрупана мръсотия в каналите на дървото, е необходима допълнителна помощ. В този случай уред за почистване на външни настилки с ролкови четки за дървени повърхности е особено ефективно решение. Той почиства едновременно нежно и мощно, като използва минимално количество вода – важно предимство при грижата за чувствителни дървени настилки.
Двете въртящи се ролкови четки разхлабват мръсотията без усилие, а водните дюзи, разположени над тях, подсилват почистващия ефект и изплакват отделените замърсявания. Подаването на вода може да се регулира ръчно според степента на замърсяване, което позволява контролирано и безопасно почистване на дървения декинг. Благодарение на централно разположения мотор и конструкцията на четките, уредът достига лесно до ъгли и ръбове, като позволява ефективно почистване и в близост до стените на къщата.
Допълнително предимство е, че чрез сменяеми четки уредът може да се използва не само за почистване на дървени настилки, но и за гладки каменни повърхности, което го прави практично решение за целия външен двор.
Съвет
За да намалите силата, необходима при работа с уред за почистване на външни настилки, дръжте инструмента под плитък ъгъл, възможно най-близо до земята.
Използване на водоструйка за почистване на дървена настилка
За ефективно почистване на дървена настилка можете да използвате и водоструйка, но само ако тя е настроена правилно и се използват подходящите аксесоари. Дървото е естествен и сравнително мек материал, който може да бъде чувствителен към високо налягане, в зависимост от вида дървесина, начина на обработка и общото състояние на настилката.
Затова методът за почистване на дървения декинг с водоструйка трябва да бъде добре обмислен. Винаги е препоръчително първо да тествате избрания метод и аксесоар на незабележимо място, преди да преминете към цялата повърхност. Това ще ви помогне да избегнете повреда на дървото, повдигане на влакната или неравномерно износване.
При настройване на водоструйката е важно да се вземат предвид няколко ключови фактора:
- видът на дървесината (мека или твърда),
- начинът на обработка и импрегниране,
- степента на износване и замърсяване.
Колкото по-чувствителен е материалът, толкова по-ниско трябва да бъде налягането на водата. Използването на подходящи приставки позволява по-нежно, но същевременно ефективно почистване, без риск от увреждане на дървената настилка.
Ето как да почистите дървената настилка с водоструйка, почистващ препарат и PS 30:
Стъпка 1: Нанесете почистващ препарат
Грубите замърсявания на вътрешните дворове се отстраняват особено добре, когато върху повърхността се нанесе почистващ препарат за дърво, например чрез струйната тръба Vario-Power и след това се използва водоструйка. Препаратът за почистване на дърво 3 в 1 не само почиства старателно, но също така осигурява UV защита, както и естествен восъчен компонент, който кондиционира дървото и го предпазва от мръсотия и влага. Намокрете повърхността равномерно с пяна и оставете почистващия препарат за две до пет минути.
Стъпка 2: Изтъркайте дървената настилка
За да почистите старателно дървената тераса, първо отстранете накрайника с плоска струя и прикрепете PS 30 към водоструйката. Използването на скрубер е особено препоръчително при почистване на дървена настилка, тъй като фините влакна на четките достигат ефективно до жлебовете и фугите на повърхността.
В скрубера са вградени три дюзи за високо налягане, които значително увеличават почистващата мощност, без да увреждат дървото. Движете скрубера равномерно напред и назад, като постепенно добавяте вода при необходимост.
Важно: Винаги търкайте по посока на дървесното зърно, за да избегнете надигане на влакната и неравномерно износване на дървения декинг.
Стъпка 3: Нанесете отново почистващ препарат за дърво 3 в 1
За по-дълготрайна защита на дървената настилка почистващият препарат за дърво 3 в 1 може да се нанесе повторно след основното почистване. Това спомага за по-добра поддръжка на дървения декинг и предпазва повърхността от влага, замърсявания и UV лъчи.
За целта прикрепете отново струйната тръба към водоструйката и нанесете почистващия препарат равномерно върху дървената повърхност, като използвате дюзата с плоска струя. Оставете продукта да подейства според указанията (вижте Стъпка 1), за да може активните съставки да проникнат в дървото и да осигурят оптимална защита.
Стъпка 4: Изплакнете настилката
Накрая изплакнете дървения декинг с плоската дюза по посока на зърното. Когато почиствате дървена настилка, използвайте само накрайника с плоска струя, тъй като точковото бластиране може да я повреди в процеса на почистване. Когато изплаквате декинга, спазвайте разстояние от 30 см от повърхността, за да постигнете идеалния резултат. Оставете настилката да изсъхне след това.
Дървените настилки също могат да се почистват особено внимателно и с ниско водно налягане с уред за площи с вградена функция за изплакване.
Отстранете грубата мръсотия и сивото обезцветяване от дървената настилка
Грубите замърсявания от атмосферните влияния и ежедневната употреба на вътрешния двор са почти неизбежни. С течение на времето дървената настилка посивява под въздействието на влага и UV лъчи или по повърхността се натрупват отлагания и упорити петна.
За да премахнете тези замърсявания, първо напръскайте дървената настилка с вода, за да омекотите мръсотията. След това остатъците се отстраняват с метла или ръчна четка, като се работи по посока на дървесните влакна.
За борба със сивото обезцветяване на дървото се използват специални препарати за почистване на дървена настилка, предназначени за възстановяване на естествения цвят. Почистващият препарат се нанася равномерно върху дървената повърхност и се оставя да подейства няколко часа, след което настилката се изплаква обилно с чиста вода.
Отстранете зелените отлагания от дървената настилка
Влажните зелени отлагания и мъх по дървената настилка създават не само неестетичен вид, но и реален риск от подхлъзване. Влагата, която се задържа в мъха и другата растителност, прави повърхността хлъзгава и опасна. За да се предотвратят инциденти, мъхът трябва да се отстранява своевременно от дървения декинг.
Ефективно решение са домашни средства за почистване на мъх, които са щадящи за дървото. Комбинация от топла вода, царевично нишесте и сода бикарбонат може да се използва за приготвяне на почистваща паста срещу зелени отлагания:
- Добавете 3 супени лъжици царевично нишесте към около 500 мл топла вода и разбъркайте добре, докато нишестето се разтвори напълно.
- Внимавайте да не се образуват бучки.
- Поставете сместа в тенджера, добавете 100 г сода бикарбонат и налейте 5 литра вода.
- Оставете сместа да заври на котлона.
Нанесете получената почистваща паста върху дървената настилка и обработете повърхността със скрубер или ръчна четка, като търкате по посока на дървесните влакна. След няколко часа престой сместа се изплаква обилно с градински маркуч, докато всички остатъци от мъх и зелени отлагания бъдат напълно отстранени.
Почистване на дървени настилки и летви с други домашни средства
Освен сместа от сода бикарбонат и нишесте, съществуват и други ефективни домашни средства за почистване на дървена настилка, подходящи за редовна поддръжка и премахване на леки замърсявания. Например разредена течност за миене на съдове е отлично решение срещу обикновени петна.
Достатъчни са няколко капки течност за миене, разтворени в хладка вода. Нанесете разтвора щедро върху дървените летви на декинга, след което изтъркайте старателно с четка или метла с естествен косъм. Накрая изплакнете настилката обилно с чиста вода, за да отстраните остатъците от почистващия разтвор.
Алтернатива е течният сапун, който също е щадящ към дървото. Нанесете неразреден сапун директно върху дървената настилка, изтъркайте с четка по посока на зърното и след това изплакнете обилно с чиста вода. Тези методи са подходящи за екологично почистване на дървен декинг без агресивни химикали.
Поддържайте дървения декинг с масло
За да запечатате дървената настилка и да я предпазите от повторно замърсяване, след почистване може да се нанесе специално масло за дърво. Маслото не само помага на дървото да запази естествения си цвят, но и запълва фини пукнатини и неравности в материала, като същевременно осигурява защита от влага.
Редовната поддръжка на дървен декинг с масло удължава живота на настилката и я прави по-устойчива на атмосферни влияния. Важно е да се отбележи, че някои препарати за почистване на дърво съдържат защитни компоненти, които едновременно почистват и консервират повърхността, така че в тези случаи не е необходимо допълнително омасляване.