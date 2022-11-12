Кой е най-добрият начин за почистване на дървения декинг?

Степента на замърсяване е решаващият фактор при избора на най-подходящия метод за почистване на дървена настилка. Ако върху декинга са се натрупали само паднали листа, прах или леки зелени отлагания, повърхността може да се почисти бързо и лесно на ръка. В такива случаи не са необходими специални почистващи препарати – метла с твърд косъм, ръчна четка или стандартна гъба, комбинирани с малко топла вода и сапун, са напълно достатъчни за ефективно отстраняване на замърсяванията от дървения под.

При по-упорити замърсявания, като плътни зелени отлагания, мъх или натрупана мръсотия в каналите на дървото, е необходима допълнителна помощ. В този случай уред за почистване на външни настилки с ролкови четки за дървени повърхности е особено ефективно решение. Той почиства едновременно нежно и мощно, като използва минимално количество вода – важно предимство при грижата за чувствителни дървени настилки.

Двете въртящи се ролкови четки разхлабват мръсотията без усилие, а водните дюзи, разположени над тях, подсилват почистващия ефект и изплакват отделените замърсявания. Подаването на вода може да се регулира ръчно според степента на замърсяване, което позволява контролирано и безопасно почистване на дървения декинг. Благодарение на централно разположения мотор и конструкцията на четките, уредът достига лесно до ъгли и ръбове, като позволява ефективно почистване и в близост до стените на къщата.

Допълнително предимство е, че чрез сменяеми четки уредът може да се използва не само за почистване на дървени настилки, но и за гладки каменни повърхности, което го прави практично решение за целия външен двор.