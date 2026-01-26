T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности

Power дюза за изключителна мощност на почистване, дори в ъглите и по краищата: T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности с функция на изплакване - за ефективно почистване без пръски на големи площи.

Приспособлението T 7 Plus T-Racer е ефективно средство за почистване на външни площи без пръски. Въртящото се рамо с две дюзи премахва мръсотията от големи повърхности, спестявайки 50% от времето ви в сравнение с почистването със струйник. Добавянето на power- дюза също гарантира ефективно почистване в ъглите и по краищата. И благодарение на интегрираната дюза за изплакване, мръсотията просто се отмива от почистената повърхност - спестявайки време и усилия след това. Твърдите повърхности, като камък и бетон, и по-деликатните повърхности, като дърво, могат да бъдат почистени чрез регулиране на разстоянието между дюзата и повърхността, която трябва да се почисти. Благодарение на „ефектът на ховъркрафт“, T-Racer е особено лесен за маневриране. Различните функции се избират просто с помощта на крачния превключвател. Дори вертикалните повърхности, като гаражните врати, могат да бъдат почистени на мига благодарение на практичната дръжка. Подходящи за водоструйки от K4 до K7.

Характеристики и предимства
T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности: Две ротиращи плоски струйни дюзи
Две ротиращи плоски струйни дюзи
Отлична производителност - идеално за почистване на по-големи площи.
T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности: Защита срещу пръскане
Защита срещу пръскане
Почистване без пръски.
T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности: Интегрирана допълнителна мощна дюза
Интегрирана допълнителна мощна дюза
Идеално за почистване на ъгли и ръбове без оставащи пръски. Лесно превключване между отделните функции с помощта на крачния превключвател.
Интегрирана дюза за изплакване
  • Разхлабената мръсотия може веднага да се изплакне, като се спести допълнителна работа след почистване.
Регулиране на височината
  • Регулирането на разстоянието на дюзата позволява да се почистват редица различни повърхности.
  • Почистване на деликатни и неделикатни повърхности като дърво и камък.
Ръкохватка
  • Удобно почистване на вертикални повърхности.
Ефект на въздушната възглавница
  • Уредът за почистване на площи се движи над пода и осигурява лесна работа.
Плъзгащ се бегач
  • Почистващата повърхност се плъзга по повърхността по време на изплакване.
Бутони за педали
  • Превключването между функции е безпроблемно и ергономично.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 1,897
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,922
Размери (Д х Ш х В) (мм) 769 x 288 x 996

Видео

Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Тераса
  • Гаражни врати
  • Входове на дворове, алеи
  • Каменни и оградни стени
  • Пътеки
Аксесоари