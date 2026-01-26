T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности
Power дюза за изключителна мощност на почистване, дори в ъглите и по краищата: T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности с функция на изплакване - за ефективно почистване без пръски на големи площи.
Приспособлението T 7 Plus T-Racer е ефективно средство за почистване на външни площи без пръски. Въртящото се рамо с две дюзи премахва мръсотията от големи повърхности, спестявайки 50% от времето ви в сравнение с почистването със струйник. Добавянето на power- дюза също гарантира ефективно почистване в ъглите и по краищата. И благодарение на интегрираната дюза за изплакване, мръсотията просто се отмива от почистената повърхност - спестявайки време и усилия след това. Твърдите повърхности, като камък и бетон, и по-деликатните повърхности, като дърво, могат да бъдат почистени чрез регулиране на разстоянието между дюзата и повърхността, която трябва да се почисти. Благодарение на „ефектът на ховъркрафт“, T-Racer е особено лесен за маневриране. Различните функции се избират просто с помощта на крачния превключвател. Дори вертикалните повърхности, като гаражните врати, могат да бъдат почистени на мига благодарение на практичната дръжка. Подходящи за водоструйки от K4 до K7.
Характеристики и предимства
Две ротиращи плоски струйни дюзиОтлична производителност - идеално за почистване на по-големи площи.
Защита срещу пръсканеПочистване без пръски.
Интегрирана допълнителна мощна дюзаИдеално за почистване на ъгли и ръбове без оставащи пръски. Лесно превключване между отделните функции с помощта на крачния превключвател.
Интегрирана дюза за изплакване
- Разхлабената мръсотия може веднага да се изплакне, като се спести допълнителна работа след почистване.
Регулиране на височината
- Регулирането на разстоянието на дюзата позволява да се почистват редица различни повърхности.
- Почистване на деликатни и неделикатни повърхности като дърво и камък.
Ръкохватка
- Удобно почистване на вертикални повърхности.
Ефект на въздушната възглавница
- Уредът за почистване на площи се движи над пода и осигурява лесна работа.
Плъзгащ се бегач
- Почистващата повърхност се плъзга по повърхността по време на изплакване.
Бутони за педали
- Превключването между функции е безпроблемно и ергономично.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,897
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,922
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|769 x 288 x 996
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Тераса
- Гаражни врати
- Входове на дворове, алеи
- Каменни и оградни стени
- Пътеки