Лесен за транспортиране и бърз за прибиране: машината за миене под налягане K 4 Classic Car, вкл. телескопична дръжка, за редовна употреба при умерено замърсяване и комплект за кола.

Това устройство може да се побере навсякъде: независимо дали в багажника на колата или в шкафа, водоструйката K 4 Classic Car може да бъде прибрана без усилие навсякъде и лесно транспортирана благодарение на компактните си размери. Въпреки това все още предлага пълната производителност на една водоструйка. Благодарение на комплекта за почистване на кола с пеногенератор, въртяща се четка за миене и шампоан за кола, K 4 Classic Car е предназначен за употреба при умерени замърсявания в и около колата. Плюс това, регулируемата на височина алуминиева телескопична дръжка гарантира, че височината на теглене е винаги удобна. Другите детайли на оборудването включват пистолет Quick Connect, шестметров маркуч за високо налягане, Vario Power струйник (VPS), ротационна дюза и филтър за вода. Нещо повече, K 4 Classic Car, с производителност от 30 m²/h, е подходящ за редовно почистване на умерени нива на замърсяване (малки коли, градински огради, велосипеди и др.).

Характеристики и предимства
Водоструйка K 4 Classic Car: Съхранение на маркуча на предния капак
Съхранение на маркуча на предния капак
Маркуча може удобно да се окачи на предния капак
Водоструйка K 4 Classic Car: Телескопична дръжка
Телескопична дръжка
Телескопичната алуминиева дръжка може да се ползва за транспортиране, след което удобно се прибира.
Водоструйка K 4 Classic Car: Употреба на почистващ препарат
Употреба на почистващ препарат
Маркуч за засмукване на почистващ препарат. Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.
Интегрирани места за аксесоари върху корпуса на машината
  • Удобно спестяващо място прибиране на аксесоари.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар) 20 - макс. 130
Дебит (л/ч) 420
Ефективност за единица площ (м²/ч) 30
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (Вт) 1800
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,574
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 264 x 256 x 450

Обхват на доставката

  • Car Kit: Въртяща се четка за миене, 0,3 l пулверизатор, шампоан за автомобили 3-в-1, 1 l
  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 6 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Телескопична дръжка
  • Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Почистване на малки автомобили
