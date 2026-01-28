Това устройство може да се побере навсякъде: независимо дали в багажника на колата или в шкафа, водоструйката K 4 Classic Car може да бъде прибрана без усилие навсякъде и лесно транспортирана благодарение на компактните си размери. Въпреки това все още предлага пълната производителност на една водоструйка. Благодарение на комплекта за почистване на кола с пеногенератор, въртяща се четка за миене и шампоан за кола, K 4 Classic Car е предназначен за употреба при умерени замърсявания в и около колата. Плюс това, регулируемата на височина алуминиева телескопична дръжка гарантира, че височината на теглене е винаги удобна. Другите детайли на оборудването включват пистолет Quick Connect, шестметров маркуч за високо налягане, Vario Power струйник (VPS), ротационна дюза и филтър за вода. Нещо повече, K 4 Classic Car, с производителност от 30 m²/h, е подходящ за редовно почистване на умерени нива на замърсяване (малки коли, градински огради, велосипеди и др.).